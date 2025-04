Británie objevila ve svých vodách ruské senzory pro špehování jaderných ponorek

9. 4. 2025

Rusko špehovalo britské jaderné ponorky pomocí senzorů. Ty byly nalezeny v mořských vodách království. Vládní zdroje uvedly, že několik zařízení bylo vyplaveno na břeh, zbytek byl nalezen britskou flotilou. V posledních několika letech je z moře vytáhly minolovky. Armáda dospěla k závěru, že s pomocí těchto senzorů Rusko shromáždilo zpravodajské informace o čtyřech britských ponorkách třídy Vanguard schopných nést jaderné rakety.

Zdroje nevylučují, že k umístění zařízení byly použity superjachty ruských podnikatelů. Některá z těchto plavidel mají "měsíční bazény" - speciální otvory v trupu pro chráněný přístup do vody, kterými bylo možné tajně spouštět hlubokomořské průzkumné vybavení. Kromě toho byly v roce 2020 poblíž podvodních komunikací kritických pro Spojené království nalezeny ruské námořní drony schopné operovat ve velkých hloubkách a urazit stovky kilometrů po dobu několika dní. Ministerstvo obrany království se domnívá, že jejich cílem bylo poškodit podmořské kabely, ale neexistují žádné důkazy, že by se to Rusku zatím podařilo.

"Nemělo by být pochyb o tom, že v Atlantiku probíhá válka...Vidíme fenomenální aktivitu Ruska," řekl vysoký britský vojenský představitel. Zdroje připustily, že v budoucnu bude muset Spojené království instalovat minová pole, aby ochránilo své vody před nepřítelem.

Kontradmirál Královského námořnictva ve výslužbě Chris Parry dříve řekl, že jedna britská jaderná ponorka vybavená balistickými raketami Trident je schopna zničit 40 ruských měst. "Je to skvělý podnět k zamyšlení pro (Vladimira) Putina a měl by vyvolat strach u každého světového lídra," řekl. Podle Parryho zůstávají jaderné ponorky mocným odstrašujícím nástrojem, který Rusko skutečně znepokojuje. "Jedná se o pojistku, často drahou, ale až dokud ji nebudete potřebovat," poznamenal kontradmirál.

Po dvě desetiletí udržovala Velká Británie svůj jaderný arzenál na 225 hlavicích, z nichž až 120 může být umístěno na ponorkách třídy Vanguard. Země v současné době staví nové ponorky třídy Dreadnought. Budou vyzbrojeny čtyřmi 533 milimetry torpédomety a 12 odpalovacími zařízeními pro balistické rakety Lockheed Trident II D5 odpalované z ponorek, pro něž Británie vyvíjí novou jadernou hlavici.

