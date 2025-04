Čína zavírá oči před tím, že její občané bojují na Ukrajině, říká Zelenskyj

10. 4. 2025

Ukrajinský prezident sděluje, že bylo odhaleno nejméně 155 bojovníků a že Rusko provádí nábor prostřednictvím sociálních médií





Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina ví o nejméně 155 čínských občanech bojujících za Rusko, a obvinil Peking, že zavírá oči před jejich náborem a umožňuje jim účastnit se invaze do jeho země.



Úřady zveřejnily dva spisy, v nichž jsou uvedena jména a v některých případech i fotografie Číňanů, kteří se údajně přihlásili, ačkoli Ukrajina nenaznačila, že by to znamenalo, že Peking usiluje o vstup do války po boku Ruska.



„Zaznamenáváme, že o tom (Čína) věděla,“ řekl Zelenskyj. „Zaznamenáváme, že to jsou čínští občané, že bojují proti nám, že používají zbraně proti Ukrajincům na území Ukrajiny. Jejich motivace, peníze nebo ne, politika atd. mi zatím není známa. Ale bude to známo.“



Zelenskyj uvedl, že podle něj jsou USA „velmi překvapeny a domnívají se, že je to nepřijatelné“ v době, kdy se Washington a Peking zapletly do celní obchodní války.



Jeden z dokumentů, který sestavila ukrajinská rozvědka, zobrazoval 13 čínských vojáků ve věku od 19 do 45 let s údaji o jejich pasech; zatímco druhý dokument uváděl jména, data narození, jejich ruskou jednotku a v některých případech informace o tom, kde byli naverbováni.



„Čínská“ záležitost je vážná. Je zde 155 lidí se jmény a pasovými údaji - 155 čínských občanů, kteří bojují proti Ukrajincům na území Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj a dodal: „Domníváme se, že jich je více, mnohem více.“



Komentáře čínských představitelů z dřívějšího středečního dne naznačovaly, že se lidé přidávají z vlastní iniciativy, ačkoli představitelé Pekingu dodali, že myšlenka, že se do války zapojuje značný počet lidí, je „zcela nepodložená“.



Lin Ťien, mluvčí ministerstva zahraničí, řekl: „Čínská vláda vždy žádá čínské občany, aby se vyhýbali konfliktním zónám, nezapojovali se do žádné formy ozbrojeného konfliktu a zejména se zdrželi účasti na vojenských operacích jakékoli strany.“



Čína tvrdí, že je v konfliktu neutrální stranou, ačkoli Rusko stejně jako Ukrajina ve svém zbrojním průmyslu hojně využívá komponenty čínské výroby. Obě strany nasazují drony Mavic od čínského výrobce DJI, ačkoli Kyjev se snaží snížit svou závislost na výstroji z Pekingu.



Rusko se snaží rekrutovat čínské bojovníky otevřenou reklamou na TikToku a dalších čínských sociálních sítích, uvedl Zelenskyj a tvrdil, že „Peking o tom ví“. Poté odcestují do Ruska, typicky do Moskvy, kde jsou nejprve podrobeni lékařskému vyšetření v průběhu tří až čtyř dnů, dodal.



Následně se rekrutům dostane měsíčního až dvouměsíčního výcviku a jsou vyzváni, aby bojovali na okupovaném ukrajinském území. Od ruských úřadů obdrží oficiální migrační karty a je jim umožněn přístup k oficiálnímu platebnímu systému, aby mohli dostávat peníze, uvedl Zelenskyj.



Kyjev také jmenoval dva čínské zajatce, o nichž bylo již dříve oznámeno, že byli v úterý zajati na bojišti, jako Wang Guangjun, narozeného v roce 1991, a Zhang Renbo, narozeného v roce 1998, a uvedl, že by byl ochoten je vyměnit za ukrajinské zajatce držené Ruskem.





Vztahy Ukrajiny s USA se staly napjatými, protože Donald Trump se snaží přesvědčit Kyjev a Moskvu, aby se dohodly na příměří, které by zastavilo jejich tříletou válku, ale Zelenskyj možná doufá, že antipatie amerického prezidenta vůči Číně zlepší jeho vyjednávací pozici.







