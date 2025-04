Jedna z největších amerických bank varovala před poklesem cen ropy na 40 dolarů za barel

11. 4. 2025

Světové ceny ropy se propadly o 20 % poté, co Donald Trump oznámil zavedení celkových cel na americký dovoz. To však není limit, varují analytici Goldman Sachs: V "extrémním" případě může cena ropy klesnout o další třetinu. Ruská ropa přitom již stojí o třetinu méně, než se plánovalo. Rusko může čelit období dlouhodobě nízkých cen - stejně jako před rozpadem SSSR, varovala nedávno Centrální banka. Světové ceny ropy se propadly o 20 % poté, co Donald Trump oznámil zavedení celkových cel na americký dovoz. To však není limit, varují analytici Goldman Sachs: V "extrémním" případě může cena ropy klesnout o další třetinu. Ruská ropa přitom již stojí o třetinu méně, než se plánovalo. Rusko může čelit období dlouhodobě nízkých cen - stejně jako před rozpadem SSSR, varovala nedávno Centrální banka.

Cena ropy Brent klesla z téměř 75 dolarů za barel před Trumpovým oznámením cel 2. dubna na 59,77 dolaru v obchodování 9. dubna. Cena americké WTI klesla na 56,54 dolaru. Analytici předních investičních bank snížili prognózy kvůli očekávání poklesu hospodářského růstu, nebo dokonce plnohodnotné recese v důsledku celní války. Goldman Sachs tak učinil v uplynulém týdnu dvakrát; nyní, v případě "typické" recese v USA, očekává, že cena Brentu bude na konci letošního roku stanovena na 58 dolarů za barel a na konci příštího roku na 50 dolarů.

To se již blíží číslům rizikového scénáře ruské centrální banky, která v tomto případě očekává, že cena Brentu klesne v průměru na 55 dolarů pro rok 2025 a 45 dolarů pro rok 2026 (v důsledku čehož ruský HDP klesne o 3-4 %, respektive 1-2 %). Ale mohlo by to být ještě horší, varuje Goldman Sachs:

"V extrémnějším a méně pravděpodobném scénáři zahrnujícím zpomalení růstu globálního HDP a úplný návrat snížení produkce OPEC+, což by omezilo nabídku ze zemí mimo OPEC, odhadujeme, že cena ropy Brent na konci roku 2026 klesne těsně pod 40 dolarů za barel."

Ruská ropa Urals se nyní prodává vůči Brentu se slevou 13-14 dolarů za barel. V pátek byla podle agentury Reuters odeslána do přístavů Primorsk, Usť-Luga a Novorossijsk za přibližně 53 dolarů za barel; společnost Argus Media v pátek uvedla cenu 52,76 dolaru s nakládkou v baltském Primorsku. Jak tento týden pokračoval pokles, Urals by již mohl mít hodnotu kolem 47 dolarů za barel.

Ačkoli se jedná o cenu "v tuto chvíli", je pod minimálním měsíčním průměrem za celé období války na Ukrajině, které v prvních třech měsících roku 2023 činilo přibližně 49 dolarů.

V únorovém přehledu rizik pro vládu varovala ruská centrální banka před hrozbou delšího období nízkých cen ropy, jako tomu bylo v 80. a 90. letech. Tehdy cena klesla z vrcholu v roce 1980 a pak se zhroutila ještě silněji koncem roku 1985 a začátkem roku 1986, kdy Saúdská Arábie přestala omezovat produkci a "zaplavila" trh ropou. Nový býčí trend na trhu s ropou začal až v roce 1999.

"Po období vysokých cen ropy v letech 1974-1985 bylo 18 (!!) let nízkých cen," uvedla centrální banka v přehledu (citovaném agenturou Reuters, která dokument přezkoumala).

Při plánování rozpočtu na příští tři roky vláda stanovila cenu ropy na zhruba 70 dolarů za barel. Ale i v tomto případě zůstane státní pokladna v deficitu: Příjmy budou nižší než výdaje o 1,17 bilionu letos, o 2,2 bilionu v roce 2026 a o 2,7 bilionu v roce 2027.

