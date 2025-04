Trump už má Putina dost a projevil silnou emocionální reakci

12. 4. 2025 / Boris Cvek

Četl jsem na iRozhlase názor "odborníka", že jakmile Trump pochopí, že Putin na mír kašle, hrozí silná emocionální reakce ze strany Trumpa. Co se tím asi myslí? Třeba: Vovo, tak si to, prosím, vezmi celé tu Ukrajinu, prosím! Jen už se na mne, Vovo, nezlob! Prosím!

No, Trumpův vyslanec pro mír na Ukrajině (on je vlastně vyslancem pro Blízký východ, ale protože Putin odmítá jednat se skutečným vyslancem USA pro řešení války na Ukrajině, tak mu tam Trump posílá tohohle) Witkoff, který se nedávno setkal ve Washingtonu s Putinovým člověkem Dmitrijevem a který si v posledních hodinách v Petrohradě potřásal rukou s Putinem samotným s prožitky extáze ve své tváři, navrhuje, aby si Rusko vzalo z Ukrajiny vše, co už okupovalo, ba ještě více. To je aspoň pořádná emocionální reakce!

Co bude pak s Ukrajinou? Co by bylo? Bude ponížená, opuštěná, vydaná napospas Rusku. Samozřejmě tzv. Evropa má připravené mírové sbory, které tam hned nastoupí, jakmile to dovolí Trump a Putin. A Putin to nedovolí nikdy. A Trump dostane tak silnou emocionální reakci, že se pokaká. My ale o tom budeme stále dokola číst v médiích, jak jsme připraveni Ukrajinu zachránit. A samozřejmě také o tom, jak je Trump férový. Za vraždění dětí dát Putinovi, co si zamane, to je přece skvěle férové. Nejvíce férové ve vesmíru.

