Maďarsko schválilo změnu ústavy, která zakazuje shromáždění LGBTQ+ osob

15. 4. 2025

čas čtení 6 minut

Novela rovněž zakotvuje uznání pouze dvou pohlaví a poskytuje základ pro popírání genderových identit



Maďarští zákonodárci odhlasovali kontroverzní změnu ústavy, kterou účastníci kampaně označili za „výraznou eskalaci“ ve snaze vlády potlačit disent a omezit lidská práva.



Novela, kterou podpořil premiér Viktor Orbán a jeho pravicově populistická strana Fidesz, byla v pondělí schválena po stranické linii 140 hlasy pro a 21 proti.



Kodifikuje nedávný vládní zákaz akcí Pride a otevírá úřadům cestu k tomu, aby pomocí softwaru pro rozpoznávání obličejů identifikovaly účastníky a případně je pokutovaly.



Novela, která podle vlády upřednostňuje ochranu tělesného, duševního a mravního vývoje dětí, rovněž zakotvuje uznání pouze dvou pohlaví, čímž poskytuje ústavní základ pro popírání genderové identity některých osob v Maďarsku.



Na pozadí Orbánových opakovaných tvrzení o zahraničním vměšování do politiky země novela rovněž umožňuje vládě dočasně pozastavit maďarské občanství v případě dvojího občanství, které je považováno za hrozbu pro bezpečnost nebo suverenitu země.



Maďarský helsinský výbor, skupina bojující za práva, označil novelu za prostředek „legislativního vyvolávání strachu“ v členské zemi EU. „Tyto zákony představují významnou eskalaci vládních snah o potlačení disentu, oslabení ochrany lidských práv a upevnění své moci,“ uvedl v prohlášení.



Opoziční strana Momentum zdůraznila podobnost s omezeními v Rusku. Podobně jako Vladimir Putin se Orbán snaží vystupovat jako zastánce tradičních rodinných hodnot a zavádí politiku, která mimo jiné brání párům stejného pohlaví v adopci dětí a zakazuje jakoukoli zmínku o LGBTQ+ tématech ve školních vzdělávacích programech.



Před pondělním hlasováním Momentum na sociálních sítích vyzvalo Maďary, aby se připojili k blokádě parlamentu v naději, že zabrání zákonodárcům v hlasování o zákonu. „Pojďme jim společně zabránit, aby nás vedli cestou Putina a připravili nás o svobodu,“ uvedlo hnutí.



V pondělí se opoziční politici a další demonstranti pokusili zablokovat vjezd do garáží parlamentu, přičemž někteří z nich se svázali zipovými páskami a byli fyzicky odstraněni policií.



Změna ústavy byla schválena téměř měsíc poté, co zákonodárci urychleně schválili zákon, který zakazoval veřejné akce pořádané komunitami LGBTQ+. Od té doby vyšly do ulic tisíce lidí, kteří při týdenních protestech blokovali mosty a hlavní dopravní tepny a skandovali „demokracie“ a „shromažďování je základní právo“.



„Tato vláda nejenže postupně demontuje demokracii, ale nyní na ni jde s buldozerem,“ řekl na nedávném shromáždění Ákos Hadházy, nezávislý zákonodárce, který vede kampaň společně s hnutím Momentum. „Jsme tady, protože musíme jednat rychle, abychom to předběhli a zastavili.“



Orbán a jeho vláda uvedli, že jejich cílem je chránit děti před tím, co označují za „sexuální propagandu“, ale analytici poukazují na nadcházející volby a tvrdí, že LGBTQ+ menšina v zemi je obětním beránkem vlády, která chce mobilizovat svou konzervativní základnu.



Orbán, který dlouhodobě čelí kritice za oslabování demokratických institucí a postupné podkopávání právního státu, čelí před volbami v příštím roce bezprecedentní výzvě ze strany bývalého člena elity strany Fidesz Pétera Magyara.





Když se minulý měsíc objevily zprávy o zákazu Pride, vydalo 22 evropských velvyslanectví v Maďarsku, včetně velvyslanectví Spojeného království, Francie a Německa, společné prohlášení, v němž uvedlo, že je hluboce znepokojuje, že tato legislativa povede k „omezení práva na pokojné shromažďování a svobody projevu“.







Skupiny rovněž uvedly, že novela jde dále než k porušování práv LGBTQ+ osob a těch, kteří je podporují, a označily ji za nástroj k dalšímu vyvolávání strachu mezi těmi, kteří v zemi vyjadřují nesouhlas. „Změny mají přesahující důsledky, které se dotýkají základních práv daleko za hranicí problematiky Pride,“ uvedly.





Zdroj v angličtině ZDE

Na sociálních sítích se vyjádřila také komisařka EU pro rovnost Hadja Lahbibová: „Každý by měl mít možnost být tím, kým je, žít a milovat svobodně. Právo na pokojné shromažďování je základním právem, které je třeba prosazovat v celé Evropské unii. Stojíme na straně komunity LGBTQI - v Maďarsku i ve všech členských státech.“Organizátoři Budapešť Pride, který pravidelně přitahuje desítky tisíc lidí, uvedli, že jsou odhodláni pokračovat v letošním pochodu 28. června. „To není ochrana dětí, to je fašismus,“ uvedli minulý měsíc.Novela, která je patnáctou změnou maďarské ústavy od roku 2011, kdy ji jednostranně sepsala a schválila vládnoucí koalice Fidesz-KDNP, se rovněž snaží posílit Orbána v jeho tvrzeních o zahraničních snahách ovlivňovat maďarskou politiku.V nedávném projevu, který byl protkán konspiračními teoriemi, Orbán slíbil, že „zlikviduje celou stínovou armádu“ „politiků, soudců, novinářů, pseudoneziskových organizací a politických aktivistů“ financovaných ze zahraničí.Skupiny na ochranu práv označily novelu za krok Orbána, který sám sebe označuje za „neliberálního“ vůdce, tímto směrem, protože umožňuje pozastavit maďarské občanství až na 10 let dvojím státním příslušníkům, kteří jsou považováni za hrozbu pro veřejný pořádek nebo bezpečnost. Pozastavení by se týkalo pouze Maďarů, kteří mají občanství jiné země, která není členem EU nebo Evropského hospodářského prostoru.Maďarský helsinský výbor, Maďarský svaz pro občanské svobody, Amnesty International a společnost Háttér vyzvaly Evropskou komisi, aby zahájila řízení proti maďarské vládě s tím, že nedávné změny porušují právo EU.Tyto skupiny v nedávném prohlášení zdůraznily „závažnost a naléhavost důsledků přijatých změn“ a uvedly, že tyto změny „vytlačí LGBTQ+ osoby zcela z očí veřejnosti“. Předpokládá se, že celostátní zákaz je prvním svého druhu v novodobé historii EU.