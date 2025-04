Česká daňová zrůdnost v jasných číslech

17. 4. 2025 / Boris Cvek

Český rozhlas ve spolupráci s PAQ Research zveřejnil výmluvná čísla o danění v České republice. Stojí to za přečtení celé, ale já vypíchnu pouze pár informací. První z nich je obrázek, který zachycuje „míru zdanění ekonomicky aktivní populace“ a nese titulek „Vysokopříjmoví platí procentuálně nejnižší daně“. Čili ti, kdo mají příjem 22 tisíc, platí celkově 40,3 procenta, zatímco ti, kdo mají příjem 94 tisíc, platí 38,9 procenta. Nic lépe nevystihuje tento stát a skutečné odhodlání politiků, resp. populace čelit Putinovi. Tohle je cesta Putinovi přímo na lopatu.





Strašlivý nepoměr je zejména v daních ze spotřeby: první skupina platí 10,6 procent, zatímco druhá 3,9 procenta. V popisku k obrázku se dozvíme i to, že pětina obyvatel s nejnižší hodnotou majetku odvádí 42 procent ze svého příjmu, zatímco pětina s nejvyššího hodnotou jen 37 procent. Mimochodem, znáte ten příběh z evangelia, jak chudá vdova dá nejvíce? Dá nejvíce proto, že dává z mála. Pokud vláda ždímá chudé, tak to má na jejich život mnohem větší, krutější dopad, než kdyby ždímala bohaté. Ostatně právě u nízkopříjmových klesá výrazně porodnost. V ČR to ale asi prakticky nikdo nechápe. Po nás potopa.

Další fakt, který bych chtěl vypíchnout, je zdanění OSVČ: „zaměstnanec, který pracuje za minimální mzdu 20 800 korun na plný úvazek. Stát díky jeho práci zdaněním a přes odvody včetně těch, které odvede jeho zaměstnavatel, získá 9994 korun. U živnostníka, který má příjmy zhruba 120 tisíc korun měsíčně a splňuje pravidla pro nejnižší pásmo paušální daně, stát dostane 8716 korun.“ To je Česká republika. Jsme prý naprostý unikát v Evropě. To se máme, že? Takhle na Putina!

Konečně podívejme se na obrázek s názvem „Průměrná daňová sazba“. V západních zemích, a tam jsme přece chtěli patřit, platí ti, kdo mají 25 % průměrné mzdy, odvody ve výši 27 %, u nás je to 41 %. Naopak ti, kdo mají 200 % průměrné mzdy, platí na Západě odvody ve výši 46 %, u nás jen 43 %. Čili Západ vs. ČR je 27 vs. 46 u nízkopříjmových a 46 vs. 43 u vysokopříjmových. A máme opět Českou republiku v kostce.







https://www.irozhlas.cz/ekonomika/dane-2025-spocitejte-si-v-unikatni-kalkulacce-kolik-zaplatite-na-danich-v_2504170600_vdv

Výsledky studie Karlovy a Masarykovy univerzity, podle nichž už v letech 2020-2022 došlo k dramatickému poklesu plánování rodičovství mezi lidmi s nízkými příjmy (ne tak mezi lidmi s vysokými příjmy):

https://ggp-cz.fss.muni.cz/zajimave-vysledky













