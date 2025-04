Channel 4 News: Další děsivé scény v Gaze: Upalování dětí ve stanech

17. 4. 2025

"Uvnitř pytlů jsou malá, ohořelá těla, která jsou příliš drastická na to, abychom je mohli ukázat. Izraelská armáda zatím neřekla, proč tento úder provedla. Ale utrpení, které způsobila, je nesporné."

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 17. dubna 2025, 19 hodin: Podle nemocničních představitelů zahynulo při izraelských náletech ve městě Chán Júnis na jihu Gazy nejméně 23 lidí, z toho deset členů jedné rodiny. Skupina dvanácti nezávislých humanitárních organizací zároveň varovala, že systém humanitární pomoci nyní čelí totálnímu kolapsu, a uvedla, že obnovená izraelská bombardovací kampaň způsobila, že podmínky jsou příliš nebezpečné, a jen pro upozornění, tato reportáž našeho zahraničního zpravodaje Sekundera Kermaniho obsahuje znepokojivé scény.

Reportér: Vize pekla na jihu Gazy. Tyto plameny zasahují dětská těla, izraelský úder zasáhl stany, v nichž bydlí vysídlení Palestinci. Armáda neuvedla, kdo byl cílem, ale deset členů jedné rodiny bylo zabito. Mezi oběťmi je i pět dětí. Jedním z nich byl invalida, dvanáctiletý Ahmed. Ráno se uprostřed ještě doutnajících trosek našly zbytky jeho invalidního vozíku.







„Není tu žádné bezpečné místo. Kam máme vůbec jít? Lidé včera večer běželi k moři a snažili se zachránit, vrhali se do vody. Kam máme jít my? Vyzveme arabské země, aby našly řešení. Ozvěte se. Řekněte něco. Řekněte zastavte válku. Dost. Je to genocida. Takhle to dál nejde.“





Reportér: Izraelský útok vytlačuje obyvatele Gazy do stále menších kapes. Armáda neustále vydává nové příkazy k evakuaci. Izraelská armáda nyní přímo kontroluje přibližně polovinu celého území Gazy. To zahrnuje i tzv. nárazníkovou zónu podél okrajů pásma. Ta byla nyní masivně rozšířena o oblast kolem Rafáhu. Kde začátkem tohoto týdne vzniká nový izraelský vojenský koridor.





Izraelský ministr obrany navštívil vojáky uvnitř Gazy spolu s premiérem Netanjahuem. Naznačil, že Izrael plánuje udržet kontrolu nad takzvanou bezpečnostní zónou po neomezenou dobu, a tvrdí, že vojenský tlak donutí Hamás vzdát se zbraní a zbývajících rukojmích.





Hamás čelí opozici uvnitř Gazy. Včera se konala další demonstrace kritizující Hamás. Protestující jsou vyčerpáni konfliktem.





"Ničí se nám to tu všechno nad hlavou," říká tento muž. "Ať Hamás vydá rukojmí a zastaví tuto válku. Chceme žít svobodně a v bezpečí jako ostatní lidé."





Zdá se však, že jednání o ukončení krveprolití příliš nepokročila.

Hamás chce válku definitivně ukončit a odmítá odzbrojit. Izraelští představitelé trvají na tom, že musí, ale zároveň odmítají jakoukoli politickou cestu k palestinské státnosti.





OSN mezitím uvádí, že humanitární situace v Gaze je nyní nejhorší od začátku války. Je to již šest týdnů, co Izrael zablokoval přísun veškeré pomoci v podobě potravin, vody. Všeho je nedostatek.

V nemocniční márnici se rodina Orusových chystá pohřbít své mrtvé.





Uvnitř pytlů jsou malá, ohořelá těla, která jsou příliš drastická na to, abychom je mohli ukázat. Izraelská armáda zatím neřekla, proč tento úder provedla. Ale utrpení, které způsobila, je nesporné.





"Čím se provinily tyto děti? ptá se truchlící příbuzná.

„Chybějící voda je to nejjednodušší. Nežádáme o žádný luxus. To, co jsme prožili, nám stačí. Jak dlouho bude situace takto pokračovat?“ ptá se tato žena.