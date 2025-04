Čína odmítla další projekt nového plynovodu z Ruska

18. 4. 2025

Další projekt plynovodu, který Kreml nabídl Číně jako náhradu za projekt Síla Sibiře-2, nezískal souhlas Pekingu. Další projekt plynovodu, který Kreml nabídl Číně jako náhradu za projekt Síla Sibiře-2, nezískal souhlas Pekingu.

Projekt dodávek plynu přes Kazachstán, který Moskva oznámila loni na podzim a slíbila čerpat 45 miliard metrů krychlových ročně, nebude realizován, řekl čínský velvyslanec v Rusku Čang Chan-chuej. Podle něj se plynovod, s jehož pomocí Kreml také slíbil plynofikovat severovýchodní oblasti Kazachstánu, ukázal jako "příliš drahý".

"Dodávky plynu z Ruské federace přes Kazachstán nejsou možné, protože je tam jeden plynovod a ten je přeplněný. Pokud budeme po této trase přepravovat ruský plyn, budeme muset postavit nový (plynovod). Je to trochu drahé. Ruská strana tuto možnost studuje, ale není realistická," citovala agentura Interfax Čang Han-chueje.

Ruský vicepremiér Alexandr Novak předložil návrh na čerpání plynu do Číny přes Kazachstán v listopadu 2024, krátce poté, co se jednání o projektu Síla Sibiře-2 definitivně dostala do slepé uličky.

V roce 2022 ruský prezident Vladimir Putin navrhl čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi zvýšit nákupy ruského plynu na 100 miliard metrů krychlových ročně, aby nahradil ztracený evropský trh Gazpromu. Ale navzdory prohlášením o "strategickém partnerství" bez hranic a Putinově cestě do Pekingu čínský prezident nedal stavbě zelenou. Podle Financial Times byla kamenem úrazu cena plynu: Čína požadovala, aby byla snížena na domácí ruskou úroveň, tedy asi 60 dolarů za tisíc metrů krychlových. To je čtyřikrát levnější, než stojí ruský plyn v Číně: 260 dolarů za tisíc metrů krychlových plynovodem Síla Sibiře-1.

Na konci roku 2023 ruské úřady tvrdily, že Síla Sibiře-2 s kapacitou 50 miliard metrů krychlových ročně je ve vysokém stupni připravenosti a projektová dokumentace bude schválena v prvním čtvrtletí roku 2024. O rok a půl později však projekt ani staveniště nedostaly "zelenou".

Mongolsko, země, kterou měl 2,5 tisíce kilometrů dlouhý plynovod procházet, zahrnulo plynovod Gazpromu do národního rozvojového plánu až v roce 2028, uvedl list The South China Morning Post. Moskvě se nepodařilo dosáhnout dohody s Pekingem, řekl publikaci bývalý člen mongolské bezpečnostní rady Munchnara Bayarlhavga.

V loňském roce Gazprom pumpoval do Číny 31 miliard metrů krychlových plynu a letos zvýší dodávky na maximální kapacitu Síly Sibiře, 38 miliard metrů krychlových ročně. To mu však kompenzuje pouze 15 % jeho dřívějšího vývozu do Evropské unie, který na svém vrcholu dosahoval 200 miliard metrů krychlových ročně a po začátku války s Ukrajinou se propadl na minima od druhé poloviny 70. let: 28 miliard metrů krychlových v roce 2023 a 32 miliard v roce 2024.

Zdroj v ruštině: ZDE

