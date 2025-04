Dánsko bude první zemí EU, která vyšle armádu na Ukrajinu

18. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Dánsko vyšle na Ukrajinu svou armádu, aby se poučila ze zkušeností ozbrojených sil Ukrajiny (AFU), které získaly během tří let války s Ruskem, řekl velitel pozemních sil země generálmajor Peter Boysen. "Posíláme tam několik týmů a uvidíme, jaké zkušenosti mají Ukrajinci - z první ruky," řekl Boysen v rozhovoru pro dánskou televizi TV2.

Podle něj letos v létě dorazí na Ukrajinu několik skupin vojenského personálu, které budou neozbrojené a nezúčastní se bojových akcí. "Měly by být cvičeny daleko od frontové linie, například ve Lvově na západní Ukrajině. A pokud dojde k raketovému útoku, pak mají Ukrajinci opravdu dobré varovné systémy a dobré úkryty. Sám jsem v jednom z nich v Kyjevě strávil nějaký čas," řekl Boysen. Generálmajor upřesnil, že v první řadě má dánská armáda zájem o využití dronů na bojišti. "Za mých 42 let v ozbrojených silách jsem nikdy neviděl, že by se události vyvíjely tak rychle," řekl Boysen. Dodal, že na základě zkušeností získaných na Ukrajině plánuje dánská armáda zavést nové zbraňové systémy a taktiky pro jejich použití.

Ruské velvyslanectví v Kodani rozhodnutí Dánska odsoudilo. "Vyslání dánského vojenského personálu na Ukrajinu, včetně studia bojových zkušeností, vtahuje Dánsko stále hlouběji a hlouběji do konfliktu na Ukrajině a vyvolává jeho další nekontrolovanou eskalaci," řekl TV2 ruský velvyslanec Vladimir Barbin. Dodal také, že přítomnost dánské armády na území Ukrajiny ohrožuje jejich životy, protože celá ukrajinská vojenská infrastruktura je pro ruskou armádu legitimním cílem.

Dánsko se může stát první zemí EU, která vyšle armádu na Ukrajinu nikoli proto, aby cvičilo ukrajinské vojáky, ale aby získalo zkušenosti. Předtím evropské země diskutovaly o vyslání vojenských instruktorů na Ukrajinu, aby cvičili bojovníky ozbrojených sil Ukrajiny. Dánsko se také připojilo ke "koalici ochotných" – neformálnímu sdružení více než 30 zemí, které umožňují svou účast na případné mírové misi na Ukrajině. Dánsko však nebylo mezi šesti zeměmi, které potvrdily svůj záměr vyslat své jednotky na Ukrajinu po uzavření mírové dohody mezi Moskvou a Kyjevem.

Zdroj v dánštině: ZDE

