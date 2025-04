Šavle vzhůru! Tragikomedie o rozhlasu, paměti a moci

17. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



V Praze, kde dlažba pamatuje víc než leckterý pamětník, a kde i vrabci na střeše mají doktorát z historie, se znovu rozezvučel jeden ze starých, ale stále účinných českých nástrojů: rozhořčení. A není divu. Když totiž někdo navrhne privatizaci budovy Českého rozhlasu - té samé, před kterou lidé v roce 1945 a 1968 krváceli za svobodu slova - člověk by čekal, že zazní nejen zvony, ale možná i sirény. Andrej Babiš chce zlúčiť Českú televíziu a Český rozhlas: Majú obrovské majetky, ušetríme miliardy!



Babiš, neboli Bureš, přišel s myšlenkou: „Zbouráme tu kostku minulosti, tu krvácející budovu rozhlasu, a postavíme byty! Moderní, drahé, a hlavně tiché. V rádiu už beztak nikdo neposlouchá vážnou hudbu, tak proč ji neposílat rovnou do ložnice s výhledem na Vinohradskou!“





Ticho z redakcí IDnes a Primy je natolik hrobové, že by se tam dalo pořádat spiritistické seance. Zato z druhé strany zní hlas jako z dávné literární grotesky - rozhořčený, ale přitom s nádechem tragikomedie. Hlas, který volá po ochraně nejen památek, ale i zdravého rozumu. A ten, jak se zdá, šel právě na dovolenou, patrně do Dubaje.



To je návrh v rámci takzvané „velké mediální novely“. Záměr? Sloučení České televize a Českého rozhlasu, ideálně pod jednu střechu, pod jednu ruku a... kdo ví, možná i pod jeden názor. A jak říká klasik: kde je jednota, tam je síla. A kde je síla, tam bývá i cenzura.



Kdyby to nebylo tak vážné, bylo by to k popukání. Když se stát snaží „zefektivnit“ nezávislá média, většinou tím myslí „učinit je poslušnějšími“. A tak se za úspory skrývá bič a za modernizaci: demolice paměti.



Generální ředitel Českého rozhlasu se zachoval jako hrdina z Čapkovy „Bílé nemoci“, sepsal dopis. Nebombastický, ale věcný. Varoval, že sloučení není jen organizační změna, ale zásah do samé podstaty veřejnoprávního vysílání. Prý se tím nic neušetří. A hlavně, v rádiu nelze jen tak sloučit orchestr s investigativním pořadem a doufat, že vznikne jazzová symfonie pravdy.



Ale kdo by dnes poslouchal odborníky? Když má někdo sílu, nepotřebuje argumenty. A když má někdo média, může si koupit i realitu. A tak přichází odveta - jak jinak než mediální. Obvinění, že si jistý dokumentarista točil s Českou televizí film před tím, než byl zvolen do Senátu. A to má být, prosím, kauza! To je, jako by někoho osočili, že dýchal dřív, než se stal potápěčem.



Kdepak, tady nejde o morálku. Jde o moc. O éter, o zpravodajství, o budovu, která stojí na krvi těch, co bránili mikrofon proti tanku. A najednou se do ní chce investovat developer - jen ne do veřejného zájmu.



Zatím nám zbývá jen doufat, že rozhlasové vlny přežijí i tuto rozbouřenou dobu. A že historie, která v budově na Vinohradské stále šeptá, neskončí v inzerátu „Luxusní byty v centru - historie za příplatek.“

