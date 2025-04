"Soukromá" návštěva izraelského ministra v Británii vyvolala zuřivost a požadavky, aby byl zatčen

17. 4. 2025

čas čtení 8 minut

Foto: David Lammy



Izraelský ministr se setkal s britským ministrem zahraničí Davidem Lammym na „soukromé“ návštěvě Spojeného království, tvrdí ministerstvo zahraničí



Aktivistické skupiny žádají o vydání zatykače na Gideona Sa'ara po jeho neohlášené cestě do Londýna



Britské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že ministr zahraničí David Lammy se setkal se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'ar, když byl Sa'ar na neohlášené návštěvě Londýna.



Ministerstvo zahraničí označilo Sa'arův pobyt za „soukromý“, uvedlo však, že Lammy s izraelským ministrem zahraničí projednal celou řadu blízkovýchodních otázek. Zpráva o Sa'arově přítomnosti ve Spojeném království - v době, kdy Izrael zintenzivňuje svou ofenzívu v Gaze a minulý měsíc ukončil příměří - vyvolala pobouření kritiků Izraele a oficiální žádost aktivistů o vydání zatykače na Sa'ara na základě obvinění z údajné spoluúčasti na válečných zločinech.

Britské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že ministr zahraničí David Lammy se setkal se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'ar, když byl Sa'ar na neohlášené návštěvě Londýna.Ministerstvo zahraničí označilo Sa'arův pobyt za „soukromý“, uvedlo však, že Lammy s izraelským ministrem zahraničí projednal celou řadu blízkovýchodních otázek. Zpráva o Sa'arově přítomnosti ve Spojeném království - v době, kdy Izrael zintenzivňuje svou ofenzívu v Gaze a minulý měsíc ukončil příměří - vyvolala pobouření kritiků Izraele a oficiální žádost aktivistů o vydání zatykače na Sa'ara na základě obvinění z údajné spoluúčasti na válečných zločinech.



Global Legal Action Network (Glan), londýnská skupina usilující o právní odškodnění znevýhodněných a pronásledovaných komunit, a bruselská nadace Hind Rajab Foundation (HRF), která se zaměřuje na právní odpovědnost za izraelské válečné zločiny (šestiletou holčičku Hind Rajab zastřelili Izraelci stovkami střel v autě), napsaly ve středu společné dopisy britskému generálnímu prokurátorovi a řediteli státního zastupitelství a požádaly je o souhlas se stíháním Sa'ara ve Spojeném království.



Zároveň uvedly, že byla připravena žádost o vydání zatykače pro westminsterský magistrátní soud.



Glan a HRF uvedli Sa'arův post v izraelském bezpečnostním kabinetu a jeho veřejná prohlášení o Gaze jako důvod pro obvinění ze spoluúčasti izraelského ministra zahraničí na válečných zločinech prováděných izraelskými silami.



Sa'arův pobyt v Londýně nebyl zveřejněn ani jím, ani jeho ministerstvem a izraelské velvyslanectví ve středu odpoledne neodpovědělo na žádost o komentář. Izraelská vláda popírá, že by se dopustila válečných zločinů, a odmítá jurisdikci Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního soudního dvora (ICJ).



HRF je v Izraeli kritizován zejména za právní stíhání izraelských vojáků při jejich cestách do zahraničí. Zakladatele organizace, Dyaba Abou Jahjaha a Karima Hassouna, Izrael obviňuje že veřejně vyjadřují podporu Hizballáhu a Hamásu.



Mluvčí HRF uvedl: „Od našeho založení probíhá nepodložená kampaň, jejímž cílem je očernit naše zakladatele, vedená převážně izraelskou vládou. Dyab abú Jahjah není a nikdy nebyl členem Hizballáhu. Karim Hassoun pochází z Maroka. Oba podporují a respektují práva všech lidí na odpor proti okupaci - což je jejich lidské právo podle mezinárodního práva - ani jeden z nich se však nehlásí k žádné politické straně v Libanonu.“



Britské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že Lammy se v úterý setkal se Sa'arem, aby s ním jednal o Gaze a dalších naléhavých otázkách Blízkého východu, a to během jeho „soukromé návštěvy Spojeného království“.



Sa'ar byl spatřen izraelským novinářem, jak v pondělí odjíždí z Izraele do Spojeného království. O jeho setkání s Lammym jako první informoval britský zpravodajský web Middle East Eye a izraelský Ynet.



Zarah Sultana, nezávislá poslankyně za Coventry South, uvedla, že Sa'arův pobyt je „přímou urážkou jak mezinárodního práva, tak palestinského lidu, který pod jeho vládou snáší genocidu, vojenskou okupaci a apartheid“.



„Sa'ar otevřeně ospravedlnil odepření životně důležité pomoci obléhanému civilnímu obyvatelstvu,“ uvedla Sultana. „Proto plně podporuji iniciativu skupin zabývajících se humanitárním právem, které požadují vydání zatykače. Spojené království se musí pevně postavit za mezinárodní právo a zajistit, aby všichni, kdo jsou zodpovědní za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, byli pohnáni k odpovědnosti, bez ohledu na to, jak mocní jsou.“



V podáních předložených ve středu Glan a HRF uvedly, že Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za jejich podíl na vojenské kampani v Gaze, při níž bylo během 18 měsíců zabito odhadem 51 000 lidí, a na omezování dodávek humanitární pomoci 2,2 milionu obyvatel Gazy.



Ve středu Mezinárodní trestní soud vyzval maďarskou vládu Viktora Orbána, aby oficiálně vysvětlila své jednání z počátku tohoto měsíce, kdy Netanjahua hostila v Budapešti a ignorovala zatykač. Během Netanjahuovy návštěvy Maďarsko oznámilo, že opouští ICC, ačkoli podle zakládajícího statutu soudu v Římě trvá rok, než vystoupení vstoupí v platnost.



MTS rovněž přezkoumává obvinění z genocidy, které poprvé vznesla Jihoafrická republika a které se týká izraelské války v Gaze. MTS vydal v loňském roce předběžný příkaz, v němž vyzval Netanjahuovu vládu, aby zastavila ofenzivu a urychleně řešila humanitární situaci. V březnu Netanjahuova vláda vypověděla dohodu o příměří a zintenzivnila vojenské operace a blokování pomoci v Gaze.



Glan a HRF uvedly ve společném tiskovém prohlášení: „Jako vysoce postavený člen izraelského bezpečnostního kabinetu po boku Benjamina Netanjahua - hledaného mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Gaze - je Gideon Sa'ar hluboce zapleten do kolektivních rozhodnutí, která vedla k masové smrti a utrpení civilistů po 7. říjnu 2023.



„Jeho ústřední role při utváření a obhajobě vládní vojenské politiky z něj činí klíčovou postavu vedení odpovědného za kampaň, kterou Mezinárodní soudní dvůr označil za pravděpodobně genocidní.“



Britské ministerstvo zahraničí předalo dotaz ohledně žádosti o vydání zatykače úřadu generálního prokurátora. Uvedlo, že při úterní schůzce Lammyho se Saarem britský ministr zahraničí „nadnesl probíhající jednání o rukojmích, ochranu humanitárních pracovníků, potřebu ukončit humanitární blokádu Gazy a zastavit rozšiřování osad na Západním břehu a otázku íránského jaderného programu“.



Lammy rovněž „upozornil na důležitost“ návštěv britských poslanců v Izraeli a na okupovaných palestinských územích poté, co izraelské úřady odepřely vstup dvěma labouristickým poslancům.



Glan a HRF ve svém podání uvedli, že Sa'ar je členem izraelského bezpečnostního kabinetu a neformální poradní skupiny kolem Netanjahua od jeho opětovného vstupu do vládní koalice v září.



Na jejich seznamu údajných válečných zločinů spáchaných Izraelskými obrannými silami v Gaze je obléhání nemocnice Kamal Adwan v severní Gaze od října do prosince loňského roku a zadržování jejího lékařského ředitele, doktora Hossama Abu Safiyu, který byl podle organizací v izraelských věznicích mučen.



Izrael je podle žaloby obecně odpovědný za „bezohledné ničení“ infrastruktury Gazy, jehož cílem je „zničit strukturu společnosti v Gaze a za účelem vyhladovění Gazy“. Poukázaal také na škody způsobené civilnímu obyvatelstvu izraelskou blokádou zdravotnického materiálu a základních zásob do Gazy.



Kromě citace Sa'arova členství v izraelském bezpečnostním kabinetu citují skupiny ve svém podání na podporu žádosti o vydání zatykače Sa'arův veřejný výrok o zabrání území v Gaze a odříznutí humanitární pomoci. Argumentovaly také tím, že Sa'ar nemá imunitu vůči zatčení na základě své vládní funkce.



Izraelská vláda i sám Sa'ar již dříve odsoudili pokusy o stíhání Izraele u mezinárodních soudů jako antisemitské. V lednu Sa'ar prohlásil: Sa'ar prohlásil: „Jsme svědky systematické a antisemitské kampaně, jejímž cílem je popřít právo Izraele na sebeobranu.“





„Podílí se na ní nespočet mezinárodních aktérů a mnoho zemí,“ dodal.





Zdroj v angličtině ZDE

0