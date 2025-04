BBC: Další izraelské zabíjení v Gaze

17. 4. 2025

Pozn. JČ: Jeden čtenář poznamenal, že ty informace o vraždění lidí Izraelem v Gaze jsou nudné. No tak nám to nepřipadá nudné. A ptejte se, proč jsou tyto informace v západních médiích každý den? Nejsou pro jejich diváky, čtenáře a posluchače nudné?

Tak trochu mě ten postoj připomíná toho ministra vnitra Rakušana. Za komunismu, když Češi utíkali na Západ před útlakem a pronásledováním, byli strašně rádi, že je Západ přijímá. Ale už je to dávno. Že by třeba Česko světu v té věci proto něco dlužilo, a že by Češi měli dnes pomáhat lidem prchajícím před útlakem a válkou, to neřešíme, že? Zpřísňujeme a zakazujeme přístup uprchlíkům. Že se nestydíte, Fialo a Rakušane. Je to také nudné?

* * * Moderátorka, BBC Radio 4, pořad World at One, čtvrtek 17. dubna 2025, 13 hodin: Každý den můžeme přinášet reportáže o pokračujících náletech Izraele na Gazu. Nejnovější izraelské útoky byly vedeny na stany pro vysídlené osoby na severu Gazy, kde jich podle agentury civilní obrany řízené Hamásem zahynulo více než 37. V neděli brzy ráno došlo k náletům na poslední plně funkční nemocnici ve městě Gaza, nemocnici Al Ali. Jeden z lékařů, který v nemocnici pracoval, poslal následujícího rána svému kolegovi chirurgovi tento hlasový vzkaz.





Přibližně ve dvě hodiny ráno jsem spal. Měl jsem projednou masku na oči a špunty do uší a myslel jsem si, že se vyspím, když mě probudil zdravotník z protější chodby, který na mě zběsile křičel. Ať ť vstanu a utíkám ven. Myslel jsem, že došlo k hromadné katastrofě. Když jsem vyšel ven, bylo tam prázdno a venku jsem viděl jen lidi, jak utíkají z nemocnice. Zdravotní sestra mi řekla, že dostali hlášení, že do nemocnice vtrhla armáda a že máme evakuovat.





Zavolal jsem do OSN a tam mi řekli, že ano, operace se plánuje. Žádné další informace neměli. Myslel jsem si, že bude bezpečnější, když zůstanu v nemocnici. Mnoho zaměstnanců odešlo. Narazil jsem na zdravotníka, který chtěla odejít. Ale když jsem zůstal, zůstal i on a odvezl mě na lůžkové chirurgické oddělení v prvním patře. A tam mě obklopili pacienti. Plní strachu a paniky. Všichni si mysleli, že mám odpovědi, ale já jsem nic nevěděl. Prostě jsem řekl, podívejte, jsem tady a zůstávám. A jsem tady a hotovo.





Pak se ozval hlasitý výbuch. Stropy, jejich části se na nás zřítily. Asi na dobrých 30 minut vypadl proud. Prostě jsme pořádně nevěděli, co se děje, tak jsme zůstali na místě, elektřina se vrátila a já jsem dostal zprávu od WHO, že operace byla zastavena.





Na naše oddělení přivezli pacienta z ulice, který byl zraněn střepinami. Neměl jsem nic kromě opravdu dobrých sester a kapaček a kyslíku. Naštěstí mi ho jeden můj známý záchranář pomohl naložit do sanitky a záchranáři riskovali život, sbírali lidi z ulice a vozili je do okolních nemocnic. Když jsem se kolem třetí hodiny ráno vracel, pořídil jsem několik videí těch škod. Pohotovost, kancelář záchranářů, ambulance a některé stany pro pacienty, krevní banka a chemická laboratoř jsou zničené. Teď je asi sedm hodin ráno. A my sbíráme střepy.





Moderátorka: To byl Sam Atar. Předevčírem poslal další hlasovou zprávu, aby informoval svého kolegu.





Den po dni, kousek po kousku odstraňovali sutiny a překážky. Takže tu zůstanu, abych se toho mohl zúčastnit. Stále máme asi 40 hospitalizovaných pacientů. A mluvili o tom, že z téhle nemocnice udělají místo pro pooperační operace a podobné věci, které nevyžadují moc krve, dokud se jim nepodaří zprovoznit pohotovostní oddělení. Takže zůstávám na místě. Jím hodně müsli, proteinové tyčinky a sýr a lasagne z pytlíku, což není ideální, ale stačí mi to k životu a stále máme přístup k čisté vodě. Takže by to mělo být v pořádku.





Moderátorka: Sam Attar v nemocnici v Al Ali. To bylo před pár dny. Amond Basalová je koordinátorkou pro mimořádné situace v organizaci Lékaři bez hranic v Gaze, odkud se k nám připojuje.





Můžete nás seznámit s aktuálními informacemi? Nejprve k tomu, co se stalo přes noc, protože útoky jsou samozřejmě každý den, jaké jsou nejnovější informace z místa, kde se nacházíte?





Takže přes noc a dnes během dne, jak jsme slyšeli, že škola byla v noci opět terčem útoku. Bylo to velmi blízko naší kanceláře na jihu, když byly terčem útoků stany a vzplály, přijali jsme pacienty, většina z nich je mrtvá a byli přivezeni mrtví. Ale máme velmi pacienty ve velmi kritickém stavu, je omezení všude kolem. Slyšíme až na mnoho kilometrů, když Izraelci ničí všechny budovy v takzvaném nárazníkovém pásmu, které v tuto chvíli zavádějí, je pro lidi velmi obtížné spát a všichni jsou velmi vyčerpaní."







Vaše organizace MSF včera vydala prohlášení, že se Gaza stala masovým hrobem pro Palestince i pro ty, kteří jim pomáhají. Můžete to nějak rozvést, abychom pochopili, co tím myslíte?





Je to tak doslova i obrazně, mluvíme o 2 % obyvatel, kteří zemřeli na přímé následky války. Už teď mluvíme o více než 50 000 lidech a mluvíme o více než dvojnásobku toho počtu, o lidech, kteří jsou zraněni opět přímo v důsledku války. A to ani nemluvíme o nepřímých obětech, o lidech, kteří zemřeli kvůli nedostupnosti zdravotní péče, kvůli nedostatku potravin, kvůli nedostatku vody, protože to se tady děje. A ještě víc dnes, od té blokády, která tady je, od té doby, co je v platnosti, je to už víc než 45 dní, kdy sem nepronikla ani kapka pomoci nebo nějakého obchodního zboží. Zatím nikdy.





To musí mít prostě každodenní vliv na všechno, co děláte.





Na všechno, co děláme, každodenní život lidí, pro nás je těžké se pohybovat, protože máme velké obavy, protože neexistuje žádná ochrana ani mezinárodních nevládních organizací, ale ještě méně pro Gazany, kteří se nemohou pohybovat, kteří byli vysídleni už podesáté a ještě více. Kteří dnes žijí ve městě Gaza a to je zaplaveno stany všude kolem v ulicích. Takže lidé jsou shromážděni pohromadě. Ale není žádné jídlo a to málo jídla, které je k dispozici, je tak drahé, že si ho tady nikdo nemůže dovolit. Takže je velmi obtížné léčit pacienty bez zásob.





K žádné oficiální evakuaci nedošlo, takže to je poněkud uklidňující. Stále je však třeba udělat spoustu práce. Dnes otevřeli operační sál. Takže to bylo příjemné vidět. Pohotovost je zatím mimo provoz, ale měli byste ji vidět. Během 24 hodin vyčistili celou cestu od vchodu až na pohotovost. Všechno to zametli a vypadá to skoro jako nové.