Jak je to se sázením stromů a klimatickou změnou

17. 4. 2025 / Jiří Hlavenka

Kolik se u nás ročně vysadí stromů? Odpověď je až na konci příspěvku, bez rozkliknutí ji nevidíte - zkuste si teď tipnout.

Před pár dny jsem poslouchal na ČRo+ trochu hororově znějící reportáže, že lesní školkaři ničí sazenice, protože o ně není zájem - že se bude muset zničit okolo dvou miliónů sazenic. Vypadá to jako velké číslo a hned vás napadne: co jsme to zase pos*ali?







Kudy člověk jede, tam jsou ještě holiny po kůrovci, dřív zalesněné kopce vypadají jako kdyby je někdo přejel zubatým holicím strojkem. A najednou se musí zaorávat sazenice? Co stát, co (státní) Lesy ČR?







Nyní k odpovědi: ročně se u nás vysadí mezi 100 - 200 milióny sazenic. (Číslo se liší dle zdrojů a roku, ponechávám nalezené rozpětí). Každopádně je to ohromující počet - vlastně na každého z nás připadá 10 - 20 nově vysazených stromů ROK CO ROK. (A kolik stromů jste vysadili vy?). Jen Lesy ČR udávají samy 60 - 90 mil, vzhledem jejich tržnímu podílu to výše uvedené číslo může sedět.





Takže těch nadbytečných sazenic je 1 - 2 % roční výsadby: zanedbatelné. Vždycky je nějaká disproporce mezi nabídkou a poptávkou; stromy se "nevyrobí" ze dne na den. U nás funguje několik stovek lesních školek (soukromé, veřejné, součást škol atd) a nejspíše mnoho tisíc majitelů lesních pozemků - funguje tu tedy trh a trh nikdy nefunguje dokonale. Takže: bouře ve sklenici vody, i když emotivně člověka to vyrývání a zaorávání sazenic zamrzí... vždyť jsou to děti stromů.





Ještě poznámka. "Zasaď strom" se často prezentuje jako velmi ušlechtilá aktivita - děláme něco pro přírodu, zabraňujeme klimatické změně, strom je krásný atd. Budiž. Ale i z těchto čísel je vidět, že efekt je vlastně docela marginální, pokud nejde o sázení v (pardon za termín) "průmyslovém měřítku", o obnovování zasažených území ve velkém. Nehledě na to, že příroda nejlépe ví a umí, jak "se sama zalesnit", přirozeným výběrem, sukcesí. Chcete-li opravdu bojovat proti klimatické změně, jděte na to jinak.

