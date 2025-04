Ani muž, ani žena: Specifická realita trans lidí

17. 4. 2025 / Fabiano Golgo

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království, které stanovilo, že slovo „žena“ se ve smyslu zákona o rovnosti vztahuje výhradně na biologické pohlaví, nerozhodlo jen o výkladu právního textu. Otevřelo širší společenskou otázku: kdo jsme, a kdo máme právo být v očích zákona? Trans lidé existují. Cítí, touží, bojují, mění se. Ne podle chromozomů nebo genitálií, ale podle hlubokého pocitu identity. Tato proměna není iluze. Je to cesta, často bolestivá, ale skutečná.



Australská feministická teoretička Germaine Greer tvrdí, že trans ženy nejsou ženami, protože nezažily realitu života v ženském těle od narození. Nebyly dívkami, které společnost odmítala, které musely čelit očekáváním a diskriminaci spojené s ženským tělem. Pro Greer je žena někdo, kdo prožil ženské zkušenosti od narození a tuto zkušenost nelze podle ní jednoduše „převzít“ změnou identity. Její postřeh dává smysl.



Zastánci trans práv ale tvrdí, že toto pojetí vylučuje lidi, kteří také zažívají odmítnutí, násilí a marginalizaci. Z jejich pohledu není trans žena „muž, který se cítí jako žena“, ale specifická identita sama o sobě, kterou je třeba uznat.



Měly by trans ženy soutěžit ve sportu s biologickými ženami? Měly by být v ženských věznicích? Tyto otázky rozdělují společnost.



Argumenty odpůrců zní: některé ženy se cítí ohrožené, když do jejich prostor vstupují lidé, kteří se narodili jako muži. Zastánci práv trans osob však poukazují na to, že trans ženy čelí desetinásobně vyššímu riziku sexuálního násilí v mužských věznicích. Jak najít rovnováhu mezi ochranou různých zranitelných skupin?



Další kontroverzní téma je hormonální léčba trans dětí. Některé země umožňují podávat dětem blokátory puberty. Podle jedněch je to cesta ke svobodě identity, podle jiných nebezpečný zásah do přirozeného vývoje. Možná bychom si neměli klást otázku: „Je to chlapec, nebo dívka?“, ale spíše: „Jak se to dítě cítí?“ Protože cesta k vlastnímu já je proces, nikoli okamžik.



Co když je chyba už v samotné otázce? Místo neustálého rozhodování, zda je někdo mužem nebo ženou, možná potřebujeme přijmout, že existuje třetí kategorie: lidé, kteří se narodili v jednom pohlaví a prošli proměnou do jiného. Trans lidé. Nejde o to „hrát si na něco, co nejsem“. Jde o to přiznat: Jsem trans. Nejsem úplně jako ostatní. A to je v pořádku.



Trans žena není totéž jako cisgender žena. A trans muž není totéž jako muž narozený s tímto pohlavím. Ale to neznamená, že jejich identita je méně hodnotná. Právě naopak, je specifická. Zaslouží si uznání, respekt a právní ochranu





Je čas přestat nutit lidi, aby se vešli do krabic, které jsme vytvořili před staletími. Ne každá žena má dělohu. Ne každý muž má penis. Ne každý člověk se narodí s tělem, které odpovídá jeho identitě.



Někteří se obávají, že uznání trans lidí jako „specifické“ skupiny je odděluje. Ale možná je to právě naopak - možná je to první krok k tomu, abychom jejich realitu skutečně uznali takovou, jaká je. Ne jako kopii, ne jako iluzi, ale jako třetí možnost. Ne binární, ale lidskou.



Ani muž, ani žena - trans. Specifický, jedinečný, skutečný.



