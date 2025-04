Joe Biden obvinil Trumpa a Muska, že „válečnou sekerou" likvidují americké sociální zabezpečení

16. 4. 2025

čas čtení 6 minut



V prvním projevu po odchodu z funkce hovořil exprezident o zkáze, kterou způsobila současná administrativa





Joe Biden v úterý obvinil Donalda Trumpa a jeho miliardáře Elona Muska z toho, že likvidují americké sociální zabezpečení.



Ve svém prvním veřejném vystoupení po odchodu z funkce se bývalý prezident vyhnul jakékoli výslovné zmínce o Trumpovi, ale ostře kritizoval novou administrativu za ohrožení sociálního zabezpečení, které Biden označil za „posvátný slib“, na nějž každý měsíc spoléhá více než 70 milionů Američanů.



„Za méně než 100 dní tato nová administrativa napáchala tolik škody a tolik zkázy,“ řekl Biden, když promluvil na národní konferenci Advokátů, poradců a zástupců zdravotně postižených v Chicagu. „Je až dechberoucí, že se to mohlo stát tak rychle.“ Joe Biden v úterý obvinil Donalda Trumpa a jeho miliardáře Elona Muska z toho, že likvidují americké sociální zabezpečení.Ve svém prvním veřejném vystoupení po odchodu z funkce se bývalý prezident vyhnul jakékoli výslovné zmínce o Trumpovi, ale ostře kritizoval novou administrativu za ohrožení sociálního zabezpečení, které Biden označil za „posvátný slib“, na nějž každý měsíc spoléhá více než 70 milionů Američanů.„Za méně než 100 dní tato nová administrativa napáchala tolik škody a tolik zkázy,“ řekl Biden, když promluvil na národní konferenci Advokátů, poradců a zástupců zdravotně postižených v Chicagu. „Je až dechberoucí, že se to mohlo stát tak rychle.“





Řekl, že Trumpova administrativa aplikovala na federální vládu koncept Silicon Valley „rychle se pohybovat a rozbíjet věci“: „Rozhodně věci rozbíjejí. Nejdřív střílejí a pak míří.“



V úterý Demokraté po celé zemi uspořádali den akcí, „bili na poplach“ kvůli plánům Trumpovy administrativy na snížení počtu zaměstnanců správy sociálního zabezpečení, uvedl předseda sněmovní menšiny Hakeem Jeffries. Biden se ve svém projevu zmínil o rozsáhlých škrtech v počtu zaměstnanců agentury a v jejích službách.



Ačkoli je neobvyklé, aby se bývalý prezident vracel na národní scénu tak brzy poté, co z ní odešel, 82letý Biden uvedl, že tuto otázku považuje za velmi důležitou pro miliony důchodců a zdravotně postižených Američanů, kteří se obávají, že šek, na který každý měsíc spoléhají, nemusí přijít včas - nebo vůbec.



„Za 90 let od doby, kdy Franklin Roosevelt vytvořil systém sociálního zabezpečení, lidé vždy dostávali své šeky,“ řekl Biden. „Dostávali je během války, během recese, během pandemie. Ať se dělo cokoli, dostali je. Nyní se to však poprvé v historii může změnit. Pro miliony rodin by to byla pohroma.“



Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová se již dříve v úterý na otázku ohledně Bidenova projevu vysmála jeho věku a intelektu. „Jsem šokována, že mluví v nočních hodinách. Myslela jsem si, že jeho čas jít spát je mnohem dřív než jeho dnešní projev.“ Trumpovi je 78 let.





Biden si také dělal legraci ze svého věku, když Trumpa popichoval za nepravdivé tvrzení, že miliony lidí narozených před více než sto lety stále pobírají dávky sociálního zabezpečení. „Chtěl bych se s nimi setkat, protože bych rád zjistil, jak se mohou dožít tak vysokého věku,“ řekl a vyvolal smích publika. „Hledám dlouhověkost.“ Ačkoli Trump i Musk zavádějícím způsobem poukazovali na zařazení lidí do databáze bez zaznamenaného data úmrtí jako na důkaz rozsáhlého podvodu, byla to lež, téměř nikdo z uvedených lidí nedostává žádné platby.





„To je to, co vidíme v Americe,“ pokračoval. „Je to to, v co věříme - spravedlnost. A to je Amerika, na kterou nemůžeme nikdy zapomenout nebo od ní odejít.“





Zdroj v angličtině ZDE

0

428

V sérii tweetů na Twitteru agentura pro sociální zabezpečení se pokusila vyvrátit mnoho bodů uvedených v Bidenově projevu a napsala, že prezident Trump „opakovaně slíbil, že bude chránit sociální zabezpečení a zajistí seniorům vyšší výplaty tím, že ukončí zdanění dávek sociálního zabezpečení“.Útok Trumpovy administrativy na agenturu způsobil, že se ocitla v chaosu.Od té doby, co se na agenturu zaměřila Muskova iniciativa na snižování nákladů nazvaná Oddělení vládní efektivity, oznámila plány na hluboké snížení počtu zaměstnanců a uzavření desítek kanceláří, zatímco politické změny již začaly ovlivňovat fungování programu a zanechávají mnoho příjemců v úzkosti.Biden ve svém projevu hovořil o „hlubokém“ psychologickém dopadu na příjemce, kteří jsou závislí na šekových dávkách sociálního zabezpečení.Kritizoval také Muska za to, že program označil za „Ponziho schéma“, a komentáře Trumpova ministra obchodu Howarda Lutnicka, rovněž miliardáře, který řekl, že jeho 94letá tchyně by si nestěžovala, kdyby jeden měsíc nedostala šek sociálního zabezpečení. „Podvodník vždycky dělá největší rámus, křičí, řve a stěžuje si,“ řekl minulý měsíc v obchodním a technologickém podcastu All-In.„Je to pravděpodobně milá žena,“ řekl Biden o Lutnickově tchyni, ale souhlasil, že by jí výplata pravděpodobně nechyběla. „Bez legrace, její zeť je miliardář. A co 94letá matka, která žije úplně sama?“ zeptal se.V úterý Trump podepsal prezidentské memorandum s názvem Zabránění nelegálním cizincům v získávání dávek podle zákona o sociálním zabezpečení, tedy dávek, na které lidé bez dokladů nemají podle amerických zákonů nárok již nyní. Směrnice nařizuje rozšíření programu státních zástupců pro podvody na plný úvazek při správě sociálního zabezpečení a nařizuje úředníkům, aby důkladně prověřovali hlášení o příjmech „osob ve věku 100 let a starších“. Zavádí rovněž podobný program stíhání pro programy Medicare a Medicaid.Během úterního projevu se Biden krátce zamyslel nad současným stavem a vyzval Američany k dodržování „základních amerických hodnot“.„Nikdo není král,“ řekl, než si posteskl nad tím, jak se národ rozdělil. Uzdravení „duše Ameriky“ bylo tématem kampaně, které Bidena vyneslo do úřadu v hloubi pandemie v roce 2020, ale zdálo se, že rozdělení se během následujících čtyř let jen prohloubí. Řekl, že existuje zhruba „30 %“ země, která „nemá srdce“ - což si Trumpovi příznivci okamžitě vyložili jako urážku.