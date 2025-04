"Harvard je TRAPAS"! Takhle se vyjadřuje americký prezident. Neuvěřitelné.

16. 4. 2025

"Harvard jsou blbci!" Trump t v novém projevu na sociálních sítích znovu tvrdě prosazuje svůj návrh na snížení veřejných prostředků pro přední americkou univerzitu



Donald Trump se ve středus ráno na své sociální síti Truth Social pustil do dalšího výlevu na adresu Harvardovy univerzity.



Stalo se tak v době, kdy americké ministerstvo školství oznámilo, že této exkluzivní škole zmrazuje federální prostředky ve výši 2,3 miliardy dolarů.



Toto oznámení následovalo poté, co se Harvard rozhodl bojovat proti požadavkům Bílého domu, aby potlačil antisemitismus a údajné porušování občanských práv, včetně zrušení programů zaměřených na rozmanitost, rovnost a inkluzi.



Prezident ve svém typicky rozvláčném stylu napsal:



Všichni vědí, že Harvard „ztratil cestu“. Najali z New Yorku (Bill D) a Chicaga (Lori L) za směšně vysoké platy/odměny dva z NEJHORŠÍCH a NEJNEZPŮSOBILĚJŠÍCH starostů v dějinách naší země, aby „učili“ obecní správu a řízení.



Tito dva radikálně levicoví blbci po sobě zanechali dvě města, kterým bude trvat roky, než se z jejich neschopnosti a zla vzpamatují. Harvard zaměstnává téměř samé liberální, radikálně levicové idioty a „ptačí mozky“, kteří jsou schopni studenty a takzvané „budoucí vůdce“ učit pouze JAK SELHAT.



Podívejte se jen do nedávné minulosti na jejich plagiátorskou rekrorku, která Harvard tak výrazně ztrapnila před Kongresem Spojených států amerických. Když to došlo tak daleko, že už to prostě nemohli vydržet, přesunuli tuto hrubě neschopnou ženu na jinou pozici, na výuku, místo aby ji na místě vyhodili. Od té doby se o ní zjistilo mnoho dalšího, ale ona zůstává na svém místě.



Na Harvardu učí mnoho dalších lidí, jako jsou tito levicoví pitomci, a kvůli tomu už Harvard nelze považovat ani za slušné vzdělávací místo a neměl by se objevit na žádném seznamu velkých světových univerzit nebo vysokých škol.



Harvard je TRAPAS. Vyučuje nenávist a hloupost a neměl by nadále dostávat federální fondy. Děkujeme vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete!





Vyslanec Bílého domu Steve Witkoff a ministr zahraničí Marco Rubio brzy navštíví Francii, sdělila novinářům mluvčí francouzské vlády Sophie Primasová.



Primasová uvedla, že budou s francouzskými představiteli široce diskutovat o otázkách Blízkého východu: „Všechna témata týkající se Blízkého východu budou na stole.“



Francouzský diplomatický zdroj agentuře Reuters sdělil, že Rubio se během své čtvrteční návštěvy Paříže setká se svým francouzským protějškem Jeanem-Noëlem Barrotem, s nímž bude jednat o válce na Ukrajině, situaci na Blízkém východě a jednáních o íránském jaderném programu.



Viceprezident JD Vance navštíví od 18. do 24. dubna Itálii a Indii, uvedl ve středu Bílý dům s tím, že s vedoucími představiteli jednotlivých zemí bude diskutovat o „společných ekonomických a geopolitických prioritách“.



Očekává se, že se Vance v Římě setká s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou a s vatikánským státním tajemníkem kardinálem Pietrem Parolinem. V Indii se má setkat s premiérem Naréndrou Módím a navštívit Dillí, Džajpur a Agru.





Postoj Harvardu proti Trumpově administrativě zřejmě sjednotil další univerzity poté, co se za školu z Břečťanové ligy ve středu postavili Barack Obama a Yale, kteří odmítli pokus o „vládní regulaci“.



Podle KTVU Stanford uvedl, že podporuje Harvard poté, co univerzita oznámila, že nezruší své iniciativy DEI.. Prezident Stanfordu Jonathan Levin a prorektorka Jenny Martinezová uvedli ve společném prohlášení:



"Americké univerzity jsou zdrojem velké národní síly, vytvářejí znalosti a jsou motorem inovací a hospodářského růstu. Tato síla byla vybudována na základě vládních investic, ale nikoliv vládní kontroly. Nejvyšší soud to uznal již před lety, když formuloval základní svobody univerzit podle prvního dodatku jako možnost určovat, kdo bude učit, co se bude učit, jak se to bude učit a kdo bude přijat ke studiu.



Univerzity musí na oprávněnou kritiku reagovat s pokorou a otevřeností. Způsob, jak dosáhnout konstruktivní změny, však nespočívá v tom, že zničíme národní kapacitu vědeckého výzkumu nebo že vláda převezme velení nad soukromou institucí. Námitky Harvardu proti dopisu, který obdržel, mají kořeny v americké tradici svobody, tradici, která je pro univerzity naší země zásadní a kterou stojí za to bránit."



Columbia, která ustoupila požadavkům Trumpovy administrativy jako podmínce pro obnovení grantů ve výši 400 milionů dolarů, slíbila, že odmítne jakoukoli dohodu, která naruší její nezávislost, píše New York Times.. Úřadující rektor univerzity uvedl, že jednání pokračují, protože Bílý dům usiluje o to, aby se univerzita dostala pod soudní dohled.



Vyučující na Yaleově univerzitě požádali její vedení, aby „kladlo odpor a právně napadlo jakékoli nezákonné požadavky, které ohrožují akademickou svobodu a ... samosprávu“, zatímco prohlášení bývalého prezidenta Obamy znělo:



"Harvard šel příkladem ostatním vysokoškolským institucím - odmítl nezákonný a křečovitý pokus o potlačení akademické svobody a zároveň podnikl konkrétní kroky k tomu, aby všichni studenti Harvardu mohli využívat prostředí intelektuálního bádání, přísné diskuse a vzájemného respektu. Doufejme, že ostatní instituce budou následovat jeho příkladu."



Při oznámení občanskoprávní žaloby Trumpovy administrativy proti ministerstvu školství státu Maine uvedla americká generální prokurátorka Pam Bondiová, že ženy jsou ve sportu diskriminovány. „Jde o sport, ale také o bezpečnost žen,“ řekla.



"Stát Maine diskriminuje ženy tím, že nechrání ženy v ženských sportech. Docela zásadní věc."



Bondiová uvedla, že administrativa se zabývá také „Minnesotou, Kalifornií, zkoumáme mnoho, mnoho států, ale jsou to dva hlavní, které by měly být na pozoru, protože jsme s nimi komunikovali“.



USA podniknou právní kroky proti státu Maine kvůli Trumpově nařízení o transgenderových sportovcích



Americká generální prokurátorka Pam Bondiová ve středu představila právní kroky proti státu Maine v rámci vyostření konfliktu Donalda Trumpa s tímto státem za to, že odmítl zakázat transgenderovým sportovcům účast v ženských a dívčích sportech.



Podle agentury Reuters žaloba přichází pět dní poté, co se administrativa pokusila kvůli této otázce odříznout Maine od veškerého federálního financování veřejných škol a programu školních obědů, a to po setkání Trumpa se skupinou amerických guvernérů 21. února, kde se střetl s demokratickou guvernérkou státu Maine Janet Millsovou.



Na setkání Trump pohrozil, že Maine nebude financováno, pokud stát odmítne dodržovat jím podepsané nařízení zakazující transgenderovým sportovcům účastnit se dívčích a ženských sportů.



Jeho hrozba přiměla Millsovou k odpovědi: „Budeme se řídit zákonem, pane. Uvidíme se u soudu.“



Z 510 000 sportovců soutěžících na vysokoškolské úrovni se méně než 10 veřejně hlásí k transgenderu, uvedl v lednu prezident NCAA Charlie Baker.



Americké ministerstvo zemědělství 2. dubna oznámilo státu Maine, že zmrazuje financování školních obědů s odvoláním na porušení hlavy IX, která poskytuje právní ochranu proti diskriminaci na základě pohlaví.



Soudce amerického okresního soudu dočasně zablokoval USDA v přiškrcení finančních prostředků poté, co Maine zažalovalo federální vládu. Již dříve, 2. dubna, oznámilo ministerstvo školství, že v rámci správního řízení škrtá státu 250 milionů dolarů z prostředků na veřejné vzdělávání K-12.



Ministerstvo školství rovněž uvedlo, že věc předává ministerstvu spravedlnosti k případnému vymáhání podle hlavy IX.



Zástupkyně generálního prokurátora státu Maine Sarah Forsterová sdělila ministerstvu školství v dopise z 11. dubna, že stát nepodepíše navrhovaný návrh usnesení ani žádné revize. Napsala:



Nic v hlavě IX ani v jejích prováděcích předpisech nezakazuje školám, aby umožnily transsexuálním dívkám a ženám účast v dívčích a ženských sportovních týmech. Vaše dosavadní dopisy neuvádějí jediný případ, který by to tvrdil.







Jak ovlivní škrty ve financování vysoké školy?



Dopad zmrazení federálních výzkumných grantů pro Harvard ve výši 2,3 miliardy dolarů ze strany Trumpovy administrativy pocítí nejbezprostředněji výzkumní pracovníci této školy Ivy League a jejích partnerských institucí, píše agentura Associated Press.



Jaký výzkum bude ovlivněn?



Harvard nezveřejnil seznam dotčených grantů a je možné, že univerzita ještě nemá jasnou představu o tom, co by mohlo být zmrazeno. Na jiných univerzitách, které byly postiženy zmrazením financování, se podrobnosti o škrtech vyjasnily až postupem času, kdy byly zastaveny pracovní zakázky.



Na Harvardu úředník ministerstva školství uvedl, že nemocnic přidružených k univerzitě - jejichž výzkum je z velké části financován z federálních grantů - se to nedotkne.



Mezi práce, které by mohly být ohroženy škrty, však patří výzkum na harvardské T. H. Chan School of Public Health, která uvádí, že 46 % jejího loňského rozpočtu bylo financováno z federálních grantů. Z nich se mimo jiné hradil výzkum rakoviny, Alzheimerovy choroby, mrtvice a HIV.



Proč Harvard nevyužívá svůj značný nadační fond k placení výzkumu?



Harvard má nadační jmění ve výši 53 miliard dolarů, největší v zemi. Vedení Harvardu však tvrdí, že nadační fond není univerzálním účtem, který lze použít na cokoli, co se univerzitě zlíbí.



Mnoho dárců své příspěvky určilo na konkrétní cíl nebo projekt. Harvard také uvedl, že se spoléhá na to, že část nadačního jmění pomůže dotovat náklady na školné pro studenty ze střední třídy a s nízkými příjmy.



Minulý týden začal Harvard pracovat na tom, aby si od Wall Street půjčil 750 milionů dolarů na pokrytí obecných výdajů. Univerzita tuto snahu označila za součást nouzového plánování pro celou řadu možných scénářů.



Co to bude znamenat pro vysokoškolské studenty?



Ztráta federálních výzkumných grantů by mohla znamenat méně výzkumných příležitostí pro harvardské vysokoškolské studenty. Pokud by škrty ve financování vedly k odchodu vyučujících, mohlo by to také znamenat méně kontaktů se špičkovými výzkumnými pracovníky.



Právě minulý měsíc Harvard rozšířil finanční pomoc, aby rodiny ze střední třídy nemusely platit tolik za školné, ubytování a stravu. Není jasné, zda ztráta federálních grantů může tyto plány ovlivnit.



Outsideři navrhují, aby Harvard a další univerzity omezily poskytování špičkových služeb studentům a uvolnily tak peníze na výzkum.





Přinášíme stručnou rekapitulaci sporu mezi Trumpovou administrativou a Harvardem, nejstarší a nejbohatší univerzitou v zemi, kterou přinesla agentura Associated Press. Obě strany se připravují na střet, který by mohl otestovat hranice vládní moci a nezávislosti, díky níž se americké univerzity staly cílem vědců z celého světa.



Harvard se v pondělí stal první univerzitou, která se otevřeně postavila Trumpově administrativě, když požaduje rozsáhlé změny omezující aktivismus na akademické půdě. Univerzita požadavky vlády rámuje jako hrozbu nejen pro školu Ivy League, ale také pro autonomii, kterou americkým univerzitám dlouhodobě přiznává nejvyšší soud.



Žádná univerzita nemá lepší předpoklady k boji než Harvard, jehož nadační fond ve výši 53 miliard dolarů je největší v zemi. Stejně jako ostatní velké univerzity je však i Harvard závislý na federálním financování, které pohání jeho vědecký a lékařský výzkum.



Pro Trumpovu administrativu představuje Harvard první velkou překážku v její snaze prosadit změny na univerzitách, které se podle republikánů staly semeništěm liberalismu a antisemitismu. Někteří konzervativci navrhují, že pokud chce Harvard získat nezávislost, měl by následovat příkladu vysokých škol, které se vzdávají federálního financování, aby se vymanily z vlivu vlády.









V sérii nočních příspěvků na X minulý týden Elon Musk a jeho takzvané „ministerstvo vládní efektivity“ odhalili zdánlivě překvapivé výsledky svého „úvodního průzkumu“ týkajícího se podpor v nezaměstnanosti.



Uváděli příklady žadatelů, kteří zemřeli, byli ve věku od jednoho do pěti let nebo se ještě nenarodili. Dokonce uvedli jeden případ, kdy někdo s uvedeným datem narození v roce 2154 údajně žádal o 41 000 dolarů.



Zprávy o těchto nárocích proběhly pravicovými médii, včetně Fox News a Breitbartu, a byly připsány Dogeovi. Zopakovala je i ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová, která na zasedání vlády s Donaldem Trumpem prohlásila, že tato odhalení jsou nejnovější, která „odhalili naši partneři v Doge“.



„Z vašich daní se platily podvodné žádosti o podporu v nezaměstnanosti za falešné lidi narozené v budoucnosti!“. Musk napsal na své sociální síti X. „Neexistovala žádná kontrola zdravého rozumu pro nemožně mladé nebo nemožně staré lidi pro pojištění v nezaměstnanosti.“



Ve skutečnosti však „kontrola příčetnosti“ žádostí o podporu v nezaměstnanosti existovala již léta předtím, než Doge zahájil bleskové prověřování federální vlády - a to i za Joea Bidena. Lidé, kteří se na tomto procesu dříve podíleli, říkají, že Dogeho tvrzení jsou z něj vyňata.



„Přicházejí, jako by odhalili něco zcela nového,“ řekl Guardianu Andrew Stettner, který za Bidenovy vlády působil jako ředitel modernizace pojištění v nezaměstnanosti na americkém ministerstvu práce. „Vrátit se do roku 2020 a říct, že tam bylo hodně podvodů - to je definice staré novinky.“





Zdroj v angličtině ZDE

