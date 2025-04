Jumbo

20. 4. 2025 / Pavel Pečínka

S velkým zpožděním jsem se dozvěděl, že už v roce 2022 zemřel v domově důchodců (Nopova ul., Brno) spolužák Ludvík Jung-Jumbo (*1967) /na snímku z Belgie 1990 úplně vpravo/. Přežíval zde mnoho let ve vegetativním stavu potom, co v roce 2011 dostal nakládačku od "neznámého pachatele" a našli ho s rozmlácenou hlavou v Brně-Líšni. Jumbo v 80. letech vystudoval už za komoušů prestižní VŠ Ekonomickou v Praze, hodně cestoval, v roce 1987 z nějakých studijních důvodů přešel na 1 rok na VUT Brno, kde jsme se setkali, a pak se vrátil zpět. Byl v kontaktu se synem disidenta Milana Jelínka, takže nám dával oxeroxované Lidovky a víc nás uvedl do kontextu, s Jumbem jsem taky absolvoval svou první demo na Václaváku 1. 5. 89, na ty další už jsme jezdili každý zvlášť.

Jumbo se celkem nečekaně zjevil 16. 11. 89 u nás v zapadákově Nové Město na Moravě, kde jsem při přerušení studia dělal na stavbě. Řekl "pojeď zase do Prahy, tentokrát to bude hodně velký, dělá to jakási nová organizace Stuha a dokonce i svazáci". Odpověděl jsem "prozřetelně", že když to dělají tentokrát dělají i svazáci, tak to nebude asi nic moc a výjímečně nepojedu. Tak jsem prošvihl 17. listopad...

V létě 1990 nám Jumbo zorganizoval první velkou dlouhou túru západní Evropou, kdy jsme necelý měsíc v létě 1990 projeli v pěti lidech řadu zemí v jednom autě, narvaným konzervama. Velkou část odřídil a navigoval. Pro mě to byla první cesta "ven" a při ní ke mně vlna na invazní pláži v Normandii taky přinesla ty zlatý lenonky, který částečně nosím doteď.

Jumbo potom dál cestoval, v roce 1992 mu ale nečekaně praskla "výduť" nějaký žilky v mozku, která by se dala (dnes banálně) operovat, kdyby o ní předtím někdo věděl. Stalo se mu to v Německu, kde měli na rozdíl od Česka tehdy tzv. "gama nůž", takže mu zachránili život, ale ztratil částečně paměť. Od tý doby byl invalidním důchodcem, chodil, orientoval se v základních trasách v Brně, ale stále dokola se ptal na totéž a mluvil to samý. Když se nechal dovézt na výroční setkání jeho gymnázia, jeho bývalá ženská si od něj odsedala.

V roce 2011 zapomněl v bytě v Brně-Líšni zavřít vodu, takže nechtěně vytopil sousedy pod sebou. Jeden z nich si k němu přišel stěžovat, po jeho odchodu zmizely z bytu Jumbovy matky peníze a věci celkově asi v hodnotě 600 000 Kč. Jumbo si samozřejmě nic nepamatoval.

Podezřelí sousedi ze spodního bytu, kteří jeho stav znali a jejich účty byli policií určitou dobu sledovaní a odposlouchávaní, policie tehdy nezaznamenala žádné podezřelé finanční transakce, pohyby na účtu atd. Případ proto odložila.

Jumbo potom příležitostně sousedům nadával – až do doby, kdy ho našli v Líšni s tou rozkopanou hlavu. Ani tentokrát policie pachatele nenašla. Kde žijí zmínění sousedii teď, nevím. Možná je i dobře, že to nevím...

V období 2011–2022 ležel Jumbo v domově důchodců, vnímal, ale vydával jen zvuky a hýbal občas končetinama, zpočátku trochu chodil, pak ani to ne. Navštívil jsem ho jen 2×, byl jsem dost zbabělý na to, abych na to oddělení vkročil potřetí. Odcházel jsem vždycky s myšlenkou, že bych hrozně rád měl někoho, kdo by mě v takové situaci dokázal navštívit a zastřelit.

Někdy se určitý monstrózní sviňstvo dokáže potichu, nenápadně nasbírat a "posčítat" z několika drobnejch, všedních přítoků, a najednou se zhmotní v obludný podobě. Nemá to žádnej závěr, prostě někdy odpovědi neexistujou, člověk spíš oněmí...

Jumbo si samozřejmě zaslouží asi trochu propracovanější text ještě někde jinde než na FB.

