Vlna izraelských náletů zabila ve čtvrtek v Gaze nejméně 40 lidí

17. 4. 2025

Rakety zasáhly tábory pro vysídlené Palestince Vlna izraelských náletů na tábory pro vysídlené Palestince zabila v pásmu Gazy nejméně 40 lidí, zatímco představitelé Hamásu uvedli, že konzultace o reakci na izraelskou nabídku příměří jsou „téměř u konce“. Mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal uvedl, že dvě izraelské rakety zasáhly několik stanů v oblasti al-Mawasi v jižním městě Chán Júnis, což mělo za následek nejméně 16 mrtvých, většinou žen a dětí, a 23 dalších bylo zraněno. Další dva údery na jiné tábory vysídlených osob zabily osm lidí a několik dalších zranily, uvedl Bassal. Sedm lidí bylo zabito při útoku na stany v severním městě Bejt Lahíja, zatímco při dalším útoku poblíž oblasti al-Mawasi zahynul otec s dítětem, kteří žili ve stanu, uvedl. „Seděli jsme pokojně ve stanu pod Boží ochranou, když jsme najednou uviděli něco červeně zářícího - a pak stan explodoval a okolní stany vzplály,“ řekl agentuře AFP Israa Abu al-Rus. „Toto má být bezpečná oblast v al-Mawasi,“ řekl Abu al-Rus. „Utíkali jsme ze stanu směrem k moři a viděli, jak stany hoří.“







Civilní obrana informovala o dalších dvou útocích na vysídlené osoby v Džabalíji - při jednom zahynulo nejméně sedm členů rodiny Asalíja a při druhém šest lidí ve škole sloužící jako úkryt - a také o izraelském ostřelování města Gazy, při kterém zahynuli dva lidé.

Izraelská armáda uvedla, že prověřuje zprávy o těchto úderech, a prohlásila, že armáda se zaměřila na „velitelské a kontrolní“ středisko Hamásu v Džabalíji.

Hamás obvinil Izrael, že se snaží vyhladovět obyvatelstvo Gazy.

„Jedná se o veřejné přiznání ke spáchání válečného zločinu, včetně použití hladu jako zbraně a odepření základních potřeb, jako jsou potraviny, léky, voda a palivo, nevinným civilistům již sedmý týden po sobě,“ uvedla palestinská militantní skupina v prohlášení.

Obvinění islamistické skupiny následuje po středečním prohlášení izraelského ministra obrany Israela Katze, že Izrael bude i nadále blokovat vstup humanitární pomoci do Gazy. Vyhrožoval, že donutí Hamás propustit zbývající rukojmí z útoků ze 7. října.

''Politika Izraele je jasná: do Gazy se nedostane žádná humanitární pomoc a blokování této pomoci je jednou z hlavních nátlakových pák, které brání Hamásu, aby ji používal jako nástroj vůči obyvatelstvu,'' řekl Katz. „V současné době nikdo neplánuje vpustit do Gazy žádnou humanitární pomoc a neprobíhají žádné přípravy na to, aby taková pomoc byla umožněna.“

Dodávkám pomoci včetně potravin, pohonných hmot, vody a léků brání Izrael ve vstupu do Gazy od 2. března, tedy více než dva týdny před zhroucením příměří mezi Izraelem a palestinskou militantní skupinou s návratem k leteckým a pozemním útokům na toto území.

Zdravotnická charitativní organizace Lékaři bez hranic ve středu uvedla, že se Gaza stává „masovým hrobem Palestinců“.

Humanitární úřad OSN, známý jako OCHA, uvedl, že téměř všichni z více než 2 milionů obyvatel Gazy jsou nyní potravinově závislí na pouhém 1 milionu hotových jídel, která denně připravují charitativní kuchyně podporované humanitárními skupinami.

Ostatní programy distribuce potravin byly pro nedostatek zásob zastaveny a OSN a další humanitární organizace posílají své zbývající zásoby do charitativních kuchyní.

Jedinou další možností, jak získat potraviny v Gaze, jsou trhy. Většina lidí si však nákupy na nich nemůže dovolit kvůli prudce rostoucím cenám a rozsáhlému nedostatku, což znamená, že humanitární pomoc je hlavním zdrojem potravin pro 80 % obyvatel, uvedl Světový potravinový program ve své dubnové měsíční zprávě o trzích v Gaze.

„Pásmo Gazy nyní pravděpodobně čelí nejhorší humanitární krizi za posledních 18 měsíců od eskalace nepřátelských akcí v říjnu 2023,“ uvedla OCHA.

Mezitím dva představitelé Hamásu ve čtvrtek agentuře AFP sdělili, že jednání skupiny o izraelském návrhu příměří jsou téměř u konce a brzy se očekává odpověď.

„Tato jednání jsou téměř dokončena a skupina zašle svou odpověď zprostředkovatelům, jakmile skončí. Očekává se, že rozhovory skončí brzy - možná ještě dnes,“ uvedl jeden z představitelů a jeho slova potvrdil další člen skupiny.

Hamás uvedl, že Izrael prostřednictvím zprostředkovatelů navrhl nové 45denní příměří, které by zahrnovalo propuštění desítek rukojmích.

Návrh rovněž vyzýval Hamás k odzbrojení, aby bylo zajištěno úplné ukončení války, což skupina odmítá.

Dohoda o příměří se však stále zdá být vzdálená, protože mezi oběma stranami přetrvávají rozpory.

Snahy zprostředkovatelů z Egypta, Kataru a USA o obnovení zkrachovalého příměří v Gaze a navrácení rukojmích stále narážejí na překážky.

Katz prohlásil, že bez ohledu na to, jaká dohoda bude dohodnuta, izraelské jednotky zůstanou v nárazníkových zónách, které obsadily v Gaze, a také v sousední Sýrii a Libanonu.

Ministerstvo zdravotnictví na území ovládaném Hamásem oznámilo, že obnovený izraelský útok dosud zabil v Gaze nejméně 1 691 lidí, čímž se celkový počet obětí od vypuknutí války zvýšil na 51 065, většinou civilistů.

Při útoku Hamásu na Izrael v říjnu 2023 zahynulo 1 218 lidí, rovněž většinou civilistů.





