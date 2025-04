Spojené státy chtějí uzavřít asi 30 ambasád a konzulátů téměř na všech kontinentech

18. 4. 2025

2 minuty

Spojené státy radikálně snižují aktivitu v jiných zemích. Kromě omezení humanitární, ekonomické, vojenské a občanské pomoci chce nyní ministerstvo zahraničí konsolidovat diplomatické instituce, snížit svou přítomnost téměř na všech kontinentech, ale především v Evropě. Spojené státy radikálně snižují aktivitu v jiných zemích. Kromě omezení humanitární, ekonomické, vojenské a občanské pomoci chce nyní ministerstvo zahraničí konsolidovat diplomatické instituce, snížit svou přítomnost téměř na všech kontinentech, ale především v Evropě.

Trumpova administrativa zvažuje plány na uzavření 10 velvyslanectví a 17 konzulátů, stejně jako na snížení počtu zaměstnanců řady dalších zahraničních misí, uvádí se v memorandu ministerstva zahraničí, které viděl deník The New York Times. Tato opatření vyvolávají obavy, že USA v důsledku toho postoupí životně důležitý diplomatický prostor Číně, a to i v regionech, kde má Washington nyní větší přítomnost než Peking, jako je Evropa. To by mohlo ohrozit americkou národní bezpečnost, včetně shromažďování zpravodajských informací.

V Evropě se navrhuje uzavření většiny konzulátů, včetně řady míst oblíbených americkými turisty, jako je Bordeaux, Florencie, Edinburgh: Mezi nimi pět ve Francii, dva v Německu a další dva v Bosně a Hercegovině, po jednom v Řecku, Itálii, Portugalsku a Velké Británii. Uzavřeny budou také ambasády v Lucembursku a na Maltě, jejich funkce budou převedeny do sousedních zemí.

Plánuje se také konsolidace konzulární podpory na jednom místě v zemích s více konzuláty, například v Japonsku a Kanadě. V Africe budou zlikvidovány konzulát v Jihoafrické republice a velvyslanectví v šesti zemích, včetně Lesotha, na jehož zboží - zejména diamanty a oblečení - Trump 2. dubna oznámil nejvyšší dovozní cla na světě ve výši 50 % (pro Čínu v následujících dnech sazby zvýšil na 145 %).

Dokument také počítá s významným omezením diplomatické podpory v Iráku, uzavřením konzulátů v Kamerunu, Indonésii a Jižní Koreji.

Pokud by byl plán zaveden, USA by měly v Evropě méně diplomatických misí než Čína, podle údajů shromážděných Lowy Institute, zahraničněpolitickým mozkovým trustem se sídlem v Sydney. Kromě toho budou USA dále zaostávat za Čínou v Africe a východní Asii, kde je již nyní více čínských misí než amerických misí.

Bílý dům má v úmyslu snížit rozpočet ministerstva zahraničí téměř na polovinu, mimo jiné odmítnutím příspěvků do rozpočtů OSN, NATO a dalších mezinárodních organizací, radikálním snížením mezinárodní pomoci prostřednictvím Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) a uzavřením všech vzdělávacích a kulturních programů realizovaných pod záštitou ministerstva zahraničí.

"Ve skutečnosti je to destrukce našich nástrojů mezinárodního vlivu," řekl Brett Bruen, bývalý úředník ministerstva zahraničí a Rady národní bezpečnosti, pro The Washington Post.

