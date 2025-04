Fialova mast na voliče past

17. 4. 2025 / Petr Haraším

Jeden fiala, druhý skoro Fiala. Jeden bez dvou nanic, druhý taky. Ale já jim, klukům fialovým, fakt přeji. Fandím. Držím fialový palec. Na voličské spoušti. Aby nedošlo snad k mýlce, opakuji závist, zášť a nenávist, tedy hlavní volební slogan pravicové koalice neprovozuji. Děkuji za pochopení. Domácí úkol. Jejda. Na ten jsem zapomněl. Dočista. Další velice oblíbené slůvko. Vládní pravice. Když něco nejde, nebo když se něco provalí, tak nemají čas, musí si plnit domácí úkoly. Jaké? Neprozradí. Když si ale plní domácí úkoly nejlepší vláda na světě vedená nejlepším premiérem – taky nejlepším na světě, tak musím i já. Tady je. Přečetl jsem si pěkný článek. Číst se musí. O nejlepším premiérovi nejlepší vlády, který ještě navíc stíhá minimálně jeden vedlejšák. Možná i víc. Každý osmý den v týdnu. Šikula. Gratuluji. Krásně se vymanil z nárokové společnosti natáhnutých pařátů zde. Šafr z něj musí mít radost. Velkou. Pochopitelně vlna opravdové kuráže na sebe nedala dlouho čekat. Na Twitteru se již nechali slyšet. A? Ano, závist. Autorku Rychlíkovou již zařadili mezi prodavače strachu, kolaboranty, dezoláty, případně tchoře. Pokud Šafr nezapojí invenci a nevymyslí nějaký nový termín pro ošklivé odpůrce pana premiéra, nejlepšího na světě. Nejlepší vlády. Taky na světě. Třeba lůza. Ta je oblíbená a nemůže zklamat.



Článek o premiérských techtlích a mechtlích nijak nepřekvapí. Jsme zvyklí. Až na jedno. Tedy dvě. Možná víc. Ten krásný plat za kus obrovského nic. V mnohých případech převyšuje měsíční výši invalidního důchodu. Ale tahle pasáž? Rok 2021. Vůdce ODS, poslanec ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny, volební leader koalice SPOLU, Pravý břeh Institut Petra Fialy a bokem… úvazek na ne známé univerzitě. Novodobý multiobročník. Za plný plat. A po nastolení v prosinci 2021? Za den něčeho v týdnu plat cca hodně velký, nadprůměrný.

Tohle dává zcela nový smysl oblíbené větě: „Budeme teď, milí spoluobčané, tak trošku všichni trpět. Nastala nám tady krize. Ale my ji zvládneme! Časy jsou zlé! Plaťte!“ Nebo tak nějak podobně předseda zapáleně hovořil. Když s oligarchy tancoval cenový kankán. V jejich prospěch. Zvedal nemravně odhalená kolena a ukazoval podvazky. Aby nebylo pochyb. Pro koho křepčí.

Mohu to říct, kamarádi? A nebudete se zlobit? Náš premiér. Já to řeknu. Je stižený. Psst. Nemocí. V lepších pravicových kruzích zvanou též „Hraboš“. Nebezpečná, neléčitelná a nekonečná.

A nakažlivá. V kruzích ODS. Hodně nakažlivá. Třeba tuhle Chládek – zeť premiéra Fialy. Chytil zvlášť závažnou variantu. Ale klid. Nejlepší ministr zdravotnictví světa a všech dob, ministr Válek, spěchá s pomocí. Antiparazitika, známe. Na koně a psy. Jistota. Kvalita. Mazat jen na postižená místa, případně strany. V Brně u svaté Anny mají nějaké vzorky od posledního zkoumání.

Chci předem zdůraznit, ať nejsem kárán českými ne mafiány s mankem třetí ligy, že svazák a vůdce mladých ODS rozhodně není protěžován svým tchánem premiérem, který rozhodně není protěžován svou univerzitou. Přísahám na Sovětský svaz. Čestně. A na předsedu ODS v Brně Kerndla. Bytostně. Nezná ho někdo? Jméno je mi poněkud povědomé. Podoba bude čistě náhodná. Prý ho zná policie. Že by přeci jenom zde. Že on rovněž chytil? A nenamazal? Nebo namazal? Možná bude vědět víc ministr nespravedlnosti, ten je namazaný. Od hlavy po paty. Jedna báseň.

Aby tchána kryl, musel Chládek na nátlak veřejného mínění opustit spravedlivě placené veřejné funkce zde. Dobrák. Ale počítat ho premiér už naučil. Do dvou. Nechal si dvě. Ty, které nejvíce sypou. A myslí politicky. Už dávno. Jako člen sboru Pravý břeh Institut Petra pravého Fialy. Za domácí úkol pro premiéra, v té době ještě ne tchána, ne vypracoval ani ne zorganizoval jednu ne kampaň. Moc se nepovedla. Restart nenastal, ale nápad byl skvělý zde. Šafr hodně chválil. A tyto finanční pomluvy rozhodně nebudu šířit. Ostatně ne záložna už není a vše bylo křišťálové zde. A už vůbec neřeknu, na kolik kampaň vyčíslil AI. Vyšších miliónů. Ostatně vstupní údaje jsou veřejně známé. AI rád počítá. Kroutil hlavou. Chládka poslal do křemíkové prd… i s těmi vyššími stovkami tisíc, za které pro tchána kampaň ne pořídil.

A ještě jedna věc. Když jsme u onoho klanu. Premiér Fiala, jak jsme si pro jistotu objasnili, pobírá oprávněný příjem za lopotu pro univerzitu. Má rád peníze. Dokonce si je schoval v záložně jednoho pána, kterého v ODS nikdo nezná, ani Kupka z Líbeznic. Ta ne posílala přes známé prostředníky konzervativně pravicové ideologie do ne jeho Institutu pěkné částky. Tedy vysoutěžené projekty. Přesnost především. Nade vše. Ale o balíky šlo. Pěkně tlusté a v tvrdé měně. Kterou ODS prý nerada. Ha. Balík. Ano. V naší ne zemi, která se ne jmenuje Česko, se senátor a děkan univerzity ne Balík nijak ne zasloužil o předvolební ne debatu premiéra Fialy se studenty. Na univerzitě, kde premiér Fiala ne učí a, ne pracuje, a ne pobírá finanční balík zvíci nejednoho invalidního důchodu. Premiér Fiala si jen tak nalehko odskočil od plotny. Chápeme. Pokud má někdo ne zájem, tak ne zde. Páprda Fiala se předváděl. Až hanba. A to se nezmiňuji o tom, jak se na adresu protestujících studentů vyjadřovali pravicoví politici, mluvčí, placení trollové a kamarádi premiéra Fialy. Něco naprosto odporného. Nedůstojného. Odpudivého. A proti čemu studenti protestovali? Proti nabubřelosti, nadutosti, nafoukanosti – proti trapnému lhaní, pošlapávání lidských práv, genocidě a válečným zločinům zde. A sklidili posměch. V zemi Václava Havla. Fiala a Balík jsou přátelé. Fiala a Uhde jsou přátelé. Premiér Fiala je přátelský typ. Třeba s Izraelem. Třeba s USA.

Závěrem. Státem placený premiér, státem placený vůdce ODS, státem placená instituce a státem placená univerzita. Vše je v dobrých rukou. Krále Petra.

Jsme už dávno v mizérii. Voliče už nic nerozhází, nic jim nevadí. Jako v USA. Kde Trump dělá věci, na které by se závistí a s úctou vzhlížel soudruh zloděj Stalin. I u nás. Umíme. I kdyby premiér Fiala nevidomým zlámal bílé hole a snědl vodící psy, tak by ho voliči chválili a velebili. Jaký státník, lidumil a slušný člověk. Nebo naopak. Zlámal psy a snědl bílé hole. Je tedy celkem jedno, zda na podzim tato vláda zůstane, nebo ne. Žádnou změnu nečekejme. Platit budeme víc. Mít méně. O životní prostředí se starat nebudeme, do betonu zalijeme. Kácet, těžit, čerpat. I národní parky zrušíme. I komunisty a levici. Podpora oligarchie poroste. Majetkové rozdíly budou lámat rekordy a zahraniční politika na úrovni banánové republiky. Shnilé. Ostudná.

Haraším Petr Orlau

