Ruská agrese na Ukrajině: Trump se na to vykašle, jestli Putin nebude chtít příměří

18. 4. 2025

USA jsou připraveny odejít z mírových rozhovorů, pokud brzy nedojde k pokroku



'Nebudeme v tomto úsilí pokračovat týdny a měsíce,' říká Marco Rubio

USA přestanou vyjednávat o příměří na Ukrajině, pokud brzy nedojde k pokroku, říká Rubio



Americký prezident Donald Trump se vykašle na snahu zprostředkovat rusko-ukrajinskou mírovou dohodu během několika dní, pokud se neobjeví jasné známky toho, že dohoda může být uzavřena, uvedl v pátek americký ministr zahraničí Marco Rubio.



Rubio to řekl v Paříži po setkání s evropskými a ukrajinskými představiteli:



"Nebudeme v tomto úsilí pokračovat týdny a měsíce.



Musíme tedy nyní velmi rychle zjistit, a mluvím o několika dnech, zda je to v příštích několika týdnech proveditelné, či nikoliv. Pokud ano, jdeme do toho. Pokud ne, pak se musíme soustředit i na jiné priority."



Podle agentury Reuters Rubio řekl, že Trump má stále zájem o dohodu,

Je to absolutní volná ruka pro Putina, aby na Ukrajině vraždil dál.

Trump během své volební kampaně slíbil, že válku na Ukrajině ukončí během prvních 24 hodin v Bílém domě. Po nástupu do funkce toto tvrzení zmírnil a navrhl dohodu do dubna nebo května.









Vysocí američtí, evropští a ukrajinští diplomaté se příští týden znovu sejdou v Londýně, uvedl Elysejský palác po „vynikajícím“ dni jednání v Paříži, jehož cílem bylo oživit zastavené úsilí o příměří.



„Zahájili jsme pozitivní proces, jehož součástí jsou i Evropané,“ uvedl mluvčí po jednání, kterého se zúčastnili vrcholní představitelé Británie, Francie, Německa a Ukrajiny a také americký ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff.



Francouzský představitel uvedl: „V rámci jednání o spolupráci s Evropskou unií se uskutečnilo několik jednání:



Američané jsou připraveni jednat o bezpečnostních zárukách, ale přesný obsah těchto záruk bude záviset na jednáních, která umožní Ukrajině co nejdříve dosáhnout pevného a trvalého míru počínaje úplným příměřím.



Hostitelem rozhovorů byl francouzský prezident Emmanuel Macron, neboť Washington a Evropa hledají společnou řeč o tom, jak ukončit boje tři roky poté, co Rusko napadlo svého souseda, přičemž Trumpův slib rychlého ukončení války dosud nebyl splněn.



„Všichni chtějí dosáhnout míru. Pevný a udržitelný mír. Otázkou je postupnost,“ řekl Macron, když se rozhovory rozběhly. Keith Kellogg, Trumpův vyslanec pro Ukrajinu, který se jednání rovněž zúčastnil, po něm uvedl, že rozhovory byly „velmi produktivní“, ale žádné podrobnosti neuvedl.



Na setkání s americkou a evropskou delegací přiletěl předem neohlášený tým ukrajinských představitelů včetně šéfa štábu Volodymyra Zelenského Andrije Jermaka a ministrů zahraničí a obrany země.



Jermak řekl:



Vyměnili jsme si názory na další kroky... včetně zavedení úplného příměří, zapojení mnohonárodního vojenského kontingentu a vytvoření účinné bezpečnostní architektury pro Ukrajinu.



Čína dodává Rusku zbraně, včetně střelného prachu a dělostřelectva, a čínští zástupci se podílejí na výrobě zbraní na ruském území, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvoláním na zprávy ukrajinských bezpečnostních a zpravodajských agentur. „Jsme připraveni o tom podrobně hovořit,“ řekl Zelenskyj a dodal, že Ukrajina očekává, že příští týden poskytne dokumentaci, která tato tvrzení podpoří. Čína popřela, že by vyzbrojovala Rusko proti Ukrajině.



Peking v pátek popřel, že by kterékoli straně války na Ukrajině poskytl smrtící zbraně. „Čínská strana nikdy neposkytla smrtící zbraně žádné straně konfliktu a přísně kontroluje zboží dvojího použití,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Lin Ťien.



Ukrajinská ministryně hospodářství Julia Svyrydenko ve čtvrtek uvedla, že Kyjev podepsal s Washingtonem „memorandum o záměru“ týkající se plánovaného „investičního fondu pro obnovu Ukrajiny“. Donald Trump uvedl, že dohodu o nerostných surovinách podepíší „příští čtvrtek“. Americký ministr financí Scott Bessent řekl agentuře France-Presse (AFP), že dohoda má být uzavřena 26. dubna.



Ruské údery v noci na pátek zabily dva lidi a nejméně 27 dalších zranily v Charkově a Sumách na severovýchodě Ukrajiny, uvedly v pátek úřady. „Podle předběžných informací byly údery na Charkov provedeny balistickými raketami s kazetovou municí. Proto jsou zasažené oblasti velmi rozsáhlé,“ uvedl charkovský starosta Igor Těrechov a dodal, že poškozeno bylo 15 bytových domů. V Sumách, nedaleko ruských hranic, při útoku ruského bezpilotního letounu Shahed na civilní infrastrukturu zahynul jeden člověk a jeden byl zraněn, uvedla regionální vojenská správa.



Zelenskyj uvedl, že Rusko snížilo počet úderů na ukrajinská energetická zařízení, ale místo toho zintenzivnilo útoky na civilní infrastrukturu. Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě uvedl, že celkově Rusko vypouští na Ukrajinu stejný počet raket a dronů jako dříve. „Snížilo údery na energetiku. To je fakt. Ale chtěl jsem, abychom tomu věnovali pozornost - Rusko nesnížilo počet úderů, to byla strategie ... tím, že snížilo [údery na] energetiku, zasahuje jinou civilní infrastrukturu.“





Ruský velvyslanec v OSN Vasilij Nebenzja ve čtvrtek v Radě bezpečnosti obvinil Ukrajinu z ignorování příměří v energetice. Slovinsko, Dánsko, Francie, Řecko a Velká Británie ve společném prohlášení po zasedání rady vyzvaly Rusko, aby souhlasilo s úplným a bezpodmínečným příměřím. Slovinský velvyslanec v OSN Samuel Zbogar uvedl: „Ukrajina chce mír a prokázala to tím, že před pěti týdny souhlasila s úplným, okamžitým a bezpodmínečným příměřím. Na dnešních konzultacích Rusko opět odmítlo úplné příměří a odmítlo učinit první krok k míru.“



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

