Ruská agrese na Ukrajině a Trump: Trump popírá, že se nechává Putinem manipulovat, Rusko provedlo další rozsáhlý noční útok

19. 4. 2025

čas čtení 7 minut



Ukrajina uvádí, že po vlně útoků drony a raketami ze strany Ruska bylo přes noc poškozeno pět regionů



Rusko při nočním útoku na Ukrajinu odpálilo osm raket a 87 dronů, sděluje Kyjev



Rusko při nočním útoku na Ukrajinu v sobotu vypálilo osm raket a 87 dronů, které způsobily škody v pěti regionech po celé zemi, uvedlo ukrajinské letectvo.



Jednotky protivzdušné obrany sestřelily 33 ruských dronů a dalších 36 dronů bylo přesměrováno pomocí elektronického boje, uvedlo ukrajinské letectvo, informuje agentura Reuters.

Škody byly zaznamenány v pěti regionech na jihu, severovýchodě a východě, uvedlo.

Rusko při nočním útoku na Ukrajinu v sobotu vypálilo osm raket a 87 dronů, které způsobily škody v pěti regionech po celé zemi, uvedlo ukrajinské letectvo.Jednotky protivzdušné obrany sestřelily 33 ruských dronů a dalších 36 dronů bylo přesměrováno pomocí elektronického boje, uvedlo ukrajinské letectvo, informuje agentura Reuters.Škody byly zaznamenány v pěti regionech na jihu, severovýchodě a východě, uvedlo.





Donald Trump prohlásil, že Spojené státy se „vykašlou“ na mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud ji obě strany „strany znemožní“. Americký prezident se takto vyjádřil před novináři během přísahy Mehmeta Oze na post správce Centra pro zdravotní péči a lékařské služby.



Trump dodal, že věří, že existuje „dobrá šance“ na „vyřešení problému“. Americký ministr zahraničí Marco Rubio předtímuvedl, že USA „během několika dní“ upustí od snahy o zprostředkování mírové dohody, pokud nebudou jasné známky toho, že lze dosáhnout urovnání.



Americký viceprezident JD Vance v pátek v Římě před jednáním s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou nasadil nadějnější tón.



„Myslíme si, že máme několik zajímavých věcí, o kterých můžeme informovat, samozřejmě mezi čtyřma očima,“ řekl. Ohledně jednání: „Nebudu je předjímat, ale cítíme se optimisticky, že snad můžeme tuto válku, tuto velmi brutální válku, ukončit.“





Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Marco Rubio vydal stejné varování v pátečním telefonátu s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte a sdělil mu, že „pokud se brzy neobjeví jasná cesta k míru, Spojené státy ustoupí od úsilí o zprostředkování míru“.



Donald Trump uvedl, že „Marco má pravdu“, že dynamika jednání mezi Ukrajinou a Ruskem se musí změnit, ale zastavil se u toho, že je připraven odstoupit. „No, nechci to říkat,“ řekl Trump. „Ale chceme, aby to skončilo.“



Podle agentury Associated Press (AP) Rubiovy komentáře zvýšily tlak na obě strany, aby dosáhly mírové dohody, a to i přesto, že USA a Ukrajina dosáhly pokroku v dohodě o minerálech, kterou se Trump snažil získat zpět miliardy dolarů vojenské pomoci, které Washington poslal Kyjevu od ruské invaze v plném rozsahu v únoru 2022.



Naznačili také, že cesta k úplnému příměří bude dlouhá a plná sporů, přestože Trump v kampani opakovaně tvrdil, že by mohl válku ukončit během jednoho dne. Trump minulý měsíc uvedl, že to bylo „trochu sarkastické“.



Na základě pařížských rozhovorů jsou USA připraveny použít vůči Rusku strategii mrkve i klacku a chápou potřebu ″silového vztahu, který jim umožní získat závazky od obou stran,“ řekl agentuře AP francouzský diplomatický představitel, který se rozhovorů zúčastnil, ale nebyl oprávněn je veřejně komentovat.



Američané a Evropané jednali o sankcích, ale ″ne o otázce zmírnění sankcí“ vůči Rusku. Úředník agentuře AP řekl, že Evropská unie musí využít ″všech nástrojů, které máme k dispozici“, zejména mít páky vlivu na Rusy, aby zajistila, že se zavážou k případným slibům.





Nikdo mě „nemanipuluje“, říká Trump uprostřed frustrace z pokroku v mírových jednáních



Donald Trump prohlásil, že jednání mezi Ukrajinou a Ruskem „spějí k cíli“, a trval na tom, že ho ani jedna strana „nemanipuluje“ při jeho snaze o ukončení války.



Trump promluvil v pátek krátce poté, co ministr zahraničí Marco Rubio varoval, že USA mohou „odejít“ od snahy zajistit rusko-ukrajinskou mírovou dohodu, pokud v nadcházejících dnech nedojde k žádnému pokroku poté, co měsíce snah nevedly k ukončení bojů.



Americký prezident uvedl:



Nyní, pokud to jedna ze stran z nějakého důvodu velmi ztíží, prostě řekneme, že jste hloupí. Jste hlupáci, vy hrozní lidé.



A my si to prostě nenecháme líbit. Ale doufejme, že to nebudeme muset dělat.



Rubiovo chmurné hodnocení přišlo poté, co přelomové rozhovory mezi americkými, ukrajinskými a evropskými představiteli v Paříži přinesly nástin kroků k dosažení míru a zdálo se, že došlo k dlouho očekávanému pokroku. Další schůzka se očekává příští týden v Londýně a Rubio naznačil, že by mohla být rozhodující pro to, zda bude Trumpova administrativa pokračovat ve své angažovanosti.



„Nyní se dostáváme do bodu, kdy se musíme rozhodnout, zda je to vůbec možné, nebo ne,“ řekl Rubio novinářům v Paříži. „Protože pokud ne, pak si myslím, že prostě půjdeme dál. Není to naše válka. Máme jiné priority, na které se musíme zaměřit.“



Dodal, že americká administrativa chce rozhodnout „během několika dní“.





Rusko a Ukrajina provedou v sobotu novou výměnu vězňů, kterou zprostředkují Spojené arabské emiráty, řekl agentuře Reuters zdroj blízký jednání. V nejnovější výměně, kterou zprostředkuje Abú Zabí, bude vyměněno téměř 500 ruských a ukrajinských zajatců a 46 zraněných vojáků. Výměna se bude týkat 246 vězňů z každé strany, uvedl zdroj.



Ukrajina v pátek uvalila sankce na tři čínské společnosti s tím, že se podílejí na výrobě moderních raket Iskander. Na sankčním seznamu, který zahrnuje i ruské společnosti, jsou uvedeny společnosti Beijing Aviation & Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery a Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining, všechny registrované v Číně.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal na Twitteru: „Dnes jsme rozšířili naše ukrajinské sankce proti téměř stovce dalších subjektů - fyzických i právnických osob - z nichž většina se podílí na výrobě takových raket - Iskanderů - jako jsou ty, které zasáhly náš Charkov. Mnohé z těchto subjektů jsou ruské, ale bohužel některé jsou také z Číny.“ Zelenskyj ve čtvrtek obvinil Čínu z dodávek dělostřeleckého a střelného prachu do Ruska, což Peking popřel.



Rusko při nočním útoku na Ukrajinu v sobotu odpálilo 8 raket a 87 bezpilotních letounů, které způsobily škody v pěti regionech po celé zemi, uvedlo ukrajinské letectvo.



Deník Guardian získal memorandum o záměru, které Ukrajina a USA podepsaly ohledně dohody o minerálech. Memorandum předpokládá zřízení společného investičního fondu mezi oběma zeměmi a stanoví termín pro dokončení jednání do 26. dubna. Dokument uznává „významnou finanční a materiální podporu“, kterou Washington poskytl Kyjevu od ruské invaze v plném rozsahu v roce 2022.



USA jsou připraveny uznat ruskou kontrolu nad ukrajinským regionem Krym jako součást širší mírové dohody mezi Moskvou a Kyjevem, uvedla agentura Bloomberg News s odvoláním na osoby obeznámené s touto záležitostí. Podle agentury Bloomberg tito lidé uvedli, že konečné rozhodnutí v této věci ještě nebylo přijato a Bílý dům ani ministerstvo zahraničí na žádost o komentář nereagovaly.





Austrálie využije „všech možností“, aby pomohla muži z Melbourne Oscaru Jenkinsovi, kterému v Rusku hrozí 15 let vězení za boj na straně ukrajinských jednotek. Premiér v sobotu uvedl, že vláda bude „dál žádat odsouzeníhodný režim Vladimira Putina“, aby 33letého Jenkinse, bývalého učitele, který bojoval s ukrajinskými ozbrojenými silami proti ruské invazi, propustil.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0