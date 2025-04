USA pohrozily a Kreml jim plivl do tváře

18. 4. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Ministr zahraničí USA Rubio oznámil, že neukáže-li se během několika dní jasný pokrok v otázce příměří na Ukrajině, Spojené státy odstupují od jednání. To je ale výhrůžka, že? Uvažoval jsem, komu je asi určena. Znamená to, že Ukrajina se má už konečně vzdát?

Nebo někdo čeká, že se Rusko zalekne, že se Putin chytne za nos a bude se snažit o příměří? Během pár hodin Kreml zareagoval: dohoda o neútočení na infrastrukturu končí. Ano, byl to beztak jenom cár papíru, který nikdo nedodržoval, ale i tak to byl jediný úspěch Trumpovy tzv. diplomacie. Kreml po oznámení Spojených států, že odejdou, pokud nebude příměří blíže, dělá z Trumpa úplnou onuci.

Takže USA by měly okamžitě odstoupit z jednání o příměří. Mír nenastal ani do 24 hodin, ani do Velikonoc. Naopak se o Velikonocích hroutí celý ten falešný domeček tzv. diplomacie, která vedla jen k ponižování a oslabování Ukrajiny na jedné straně a posílení a legitimizaci Ruska. Co bude Trump dělat dále? Zřejmě bude pokračovat v úsilí o kapitulaci Ukrajiny, jak už to ostatně před rokem oznámil Orbán, že to je ten plán a cíl.

0