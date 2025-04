Saša Uhlová: Pomozte finančně zoufalým Palestincům

“Jsem Maid z Gazy a mám sny a ambice jako každý mladý člověk na tomto světě, ale být z Gazy je jiné, sny a ambice jsou pryč. Přišla válka a všechno skončilo, válka trvá už více než 500 dní, prošli jsme si opravdu těžkými časy, je mi osmnáct let, ale cítím se, jako by mi bylo sto, tato válka pohltila mnoho z našich životů. Z Rafáhu jsme byli vysídleni dvakrát. Poprvé to bylo v květnu 2024 a trvalo to až do ledna 2025. Během tohoto období si moje rodina prošla velmi těžkými časy. Byli jsme vysídleni v létě a neměli jsme s sebou zimní oblečení ani deku, která by nás chránila před chladem. Viděl jsem, jak moje malé sestry mrznou, a nebyl jsem schopný nic dělat, a také jsme zažili strašný hlad, když cena pytle mouky dosáhla 300 dolarů, nemohli jsme sehnat ani bochník chleba k jídlu. A teď se to děje znovu poté, co jsme se během příměří vrátili do Rafáhu. Vrátili jsme se do ruin, ale snažili jsme se žít. V pondělí v 9 hodin ráno, evakuace, všichni plakali, byl to chaos, co budeme dělat? Kam půjdeme? Budeme zase trpět? Začali jsme zařizovat věci pro evakuaci a odchod, někdo nám zavolal náklaďák, aby nás odvezl do Nuseiratu, ale chtěl za to 1000 dolarů, aby nás dostal z Rafáhu, my ale nemohli zaplatit 1000. V pondělí večer začalo bombardování a my jsme nemohli spát, snažili jsme se uklidnit úzkost a napětí mých malých sester, bombardování bylo velmi blízko, bylo to děsivé, čekali jsme, že nás obklíčí. Nakonec jsme opustili Rafáh v 8 hodin ráno po náročném dni plném napětí a úzkosti, přestěhovali jsme se do pronajatého bytu v Nuseiratu, jeden pokoj, koupelna a malá kuchyňka, je to ponurá místnost s poškrábanými stěnami, bez oken, cena za pronájem je 400 dolarů.