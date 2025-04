V Rusku otevře cestovní kancelář Taliban Tour pro cesty do Afghánistánu

23. 4. 2025

Rospatent obdržel žádost o registraci ochranné známky Taliban Tour - to je název cestovní kanceláře, která bude organizovat cesty Rusů do Afghánistánu. Autorem nápadu je podnikatel Anatolij Aronov. Plánuje vyslat týmy tří až pěti lidí do Kandaháru, druhého největšího města země. Cesta bude trvat dva týdny.