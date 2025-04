Kreml se rozhodl navrhnout Trumpovi výstavbu mrakodrapu v Moskvě

23. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Ruské úřady diskutovaly o možnosti navrhnout Donaldu Trumpovi oživení projektu Trump Tower v Moskvě, aby nalákaly amerického prezidenta k "velké dohodě" o obnovení vztahů, řekly The Moscow Times zdroje obeznámené se situací. Ruské úřady diskutovaly o možnosti navrhnout Donaldu Trumpovi oživení projektu Trump Tower v Moskvě, aby nalákaly amerického prezidenta k "velké dohodě" o obnovení vztahů, řekly The Moscow Times zdroje obeznámené se situací.

Předpokládalo se, že by se v Moskvě mohla objevit Trump Tower s výškou 150 pater a sám Trump by byl přítomen položení základního kamene, což by vyvolalo silnou mediální rezonanci.

Úřad moskevského starosty by se takového projektu rád ujal, řekl současný ruský představitel The Moscow Times.

Po Trumpově vítězství v prezidentských volbách dostali ruští představitelé a analytici za úkol studovat celou škálu možných "háčků", které by mohly být pro Trumpa zajímavé, a velké společnosti byly instruovány, aby připravily návrhy na spolupráci se Spojenými státy.

Rosněfť, Rosatom, Rusal a Poljus Gold byly zapojeny do hledání nápadů, sdělily zdroje The Moscow Times. Výhodou projektu mrakodrapu je, že jej lze rychle spustit. "Na čem zde záleží, je rychlost, efekt a podívaná – vše, co Trump intuitivně oceňuje," řekl The Moscow Times zdroj blízký Kremlu.

Poprvé Trump hovořil o plánech na výstavbu osmapadesátipatrového mrakodrapu v Moskvě dlouho před svým prvním prezidentstvím - v roce 2013 během návštěvy finále soutěže Miss Universe 2013. Předpokládalo se, že budova bude postavena v bývalé průmyslové zóně poblíž centra hlavního města - kde se nyní nachází město Moskva, a na projektu se bude podílet společnost Crocus Group ruského miliardáře Arase Agalarova.

O dva roky později Felix Sater, americký developer ruského původu, znovu nabídl Trumpovi, aby v Moskvě postavil mrakodrap. Na podzim roku 2015 dokonce jeden z newyorských architektů vypracoval projekt budoucí budovy. Po zahájení Trumpovy volební kampaně však tato myšlenka zamrzla.

Trump Tower v Moskvě měl vybavit 250 luxusních apartmánů, patnáctipatrový hotel se 150 pokoji, lázeňské a kancelářské prostory, fitness centrum a také "luxusní" parkoviště, uvedl BuzzFeed.

Zdroj v ruštině: ZDE

