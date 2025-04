Globální ekonomika: MMF varuje před velkým negativním šokem z Trumpových cel

23. 4. 2025

čas čtení 4 minuty





Globální věřitel snižuje prognózy pro všechny hlavní ekonomiky



Mezinárodní měnový fond uvedl, že cla Donalda Trumpa vyvolala ve světové ekonomice „velký negativní šok“, a snížil prognózy růstu v USA i ve světě.



V ostrém hodnocení dopadu politiky amerického prezidenta, které se v době, kdy se světoví ministři financí připravují na setkání ve Washingtonu, uvádí MMF: „Očekáváme, že prudké zvýšení cel 2. dubna i nejistota povedou v nejbližší době k výraznému zpomalení globálního růstu.“



MMF se sídlem ve Washingtonu při zveřejnění posledního vydání svého Světového ekonomického výhledu snížil prognózu růstu světového HDP pro letošní rok na 2,8 %, což je o 0,5 % méně, než očekával ještě v lednu.



Podle jeho prognóz jsou zasaženy všechny významné ekonomiky. U USA MMF očekává výraznější zhoršení, a to z 2,7 % na 1,8 %.

MMF uvedl, že pravděpodobnost recese v USA vzrostla na téměř 40 %, což je více než jeho prognóza 25 % z října, tedy z měsíce před Trumpovým volebním vítězstvím.







Zdroj v angličtině ZDE

V souvislosti se zahájením jarních zasedání MMF uvedl, že i po Trumpově „pauze“, která pozastavila sankční „reciproční cla“ vůči řadě zemí, jsou obchodní bariéry na nejvyšší úrovni za posledních sto let.Vzhledem k nejasnostem ohledně budoucího směřování této politiky předpověděl, že firmy v celé globální ekonomice budou pravděpodobně reagovat snížením výdajů.„Tváří v tvář zvýšené nejistotě ohledně přístupu na trhy - své vlastní, ale i svých dodavatelů a zákazníků - bude první reakcí mnoha firem pozastavení, snížení investic a omezení nákupů. Stejně tak finanční instituce přehodnotí poskytování úvěrů podnikům,“ uvedla zpráva.„Kombinace zvýšené nejistoty a následného zpřísnění finančních podmínek představuje globální negativní poptávkový šok a zatíží aktivitu.“MMF dodal, že rozvíjející se ekonomiky mohou být zasaženy obzvláště tvrdě, protože „nepříznivé globální finanční podmínky“ jim ztěžují obsluhu jejich dluhů - situaci by mohlo zhoršit snížení zahraniční pomoci.„Omezenější mezinárodní rozvojová pomoc může zvýšit tlak na země s nízkými příjmy, což je bude tlačit do hlubšího zadlužení nebo si vyžádá výrazné fiskální úpravy s bezprostředními důsledky pro růst a životní úroveň,“ uvedl MMF.V době, kdy se ministři financí připravují na setkání, MMF vyzval ke koordinovanému postupu s cílem snížit obchodní napětí, restrukturalizovat dluhy zemí s nízkými příjmy a „řešit společné problémy“. Není však jasné, jakou roli by v takové diskusi mohly hrát Spojené státy vzhledem k jejich závazku k přístupu „Amerika především“.MMF ve zprávě vyjádřil znepokojení nad šokovými vlnami, které na finančních trzích vyvolala Trumpova obchodní politika - a uvedl, že může přijít ještě něco horšího.Poukazuje zejména na riziko „silné volatility“ na měnových trzích, která „může být obtížně zvládnutelná zejména pro rozvíjející se tržní ekonomiky“.Dolar v úterý vzrostl o 0,5 % poté, co se dříve dostal na tříleté minimum, protože Trump vydal další kritiku Jaye Powella, předsedy Federálního rezervního systému, a nazval ho „panem Příliš pozdě“ za to, že nesnížil úrokové sazby.Akcie na Wall Street v úterý rostly poté, co americký ministr financí naznačil, že obchodní válka s Čínou je neudržitelná a že dvě největší světové ekonomiky budou muset najít způsob, jak ji deeskalovat.Bessent to podle agentury Bloomberg uvedl na summitu investorů za zavřenými dveřmi. Americké akcie již otevřely výše a po zveřejnění komentářů se zvedly, přičemž Dow Jones i S&P 500 vzrostly o více než 2 %.