Ruští komentátoři přijali aktualizovanou taktiku útoků na "buržoazní falzifikátory" v sovětském stylu

23. 4. 2025

čas čtení 1 minuta

V sovětských dobách ruští pisatelé často napadali ty, které nazývali "buržoazními falzifikátory" sovětských a ruských dějin, což jim umožňovalo vyhýbat se přímým rozhovorům o domácích a emigrantských neruských kriticích oficiální linie a také alespoň příležitostně vnášet do sovětských diskusí to, co západní spisovatelé pochytili.