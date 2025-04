Dolar se dostal na tříleté minimum poté, co Trump zesílil útok na předsedu Fedu (americké centrální banky) Powella

22. 4. 2025

Obchodníci jsou znepokojeni poté, co Donald Trump v pondělí podnikl další ostrý útok na nejvyššího amerického centrálního bankéře, když Jeroma Powella nazval „panem Příliš pozdě“ a „velkým smolařem“. Trump zesílil své výzvy ke snížení amerických úrokových sazeb.



Trumpovy výhrůžky srazily dolar vůči koši měn na nejnižší úroveň od března 2022. Obchodníci jsou znepokojeni poté, co Donald Trump v pondělí podnikl další ostrý útok na nejvyššího amerického centrálního bankéře, když Jeroma Powella nazval „panem Příliš pozdě“ a „velkým smolařem“. Trump zesílil své výzvy ke snížení amerických úrokových sazeb.Trumpovy výhrůžky srazily dolar vůči koši měn na nejnižší úroveň od března 2022.



Powell kontroval varováním, že Trumpova cla mohou podnítit vyšší inflaci a pomalejší růst, což je v rozporu s Trumpovými tvrzeními o ekonomických přínosech jeho politiky.



V pondělí (kdy byly evropské trhy zavřené) došlo k dalším ztrátám na Wall Street, kde index Dow Jones Industrial Average ztratil dalších 2,5 %, tedy téměř 1 000 bodů.



Investoři jsou také zklamáni z nedostatečného pokroku v obchodních jednáních po zavedení vysokýcgh cel, která Trump oznámil na začátku tohoto měsíce.



To vytváří znepokojivou situaci, v níž klesá dolar, americké akciové trhy i ceny amerických státních dluhopisů. Obvykle by v době krize americké vládní dluhopisy a dolar rostly, protože obchodníci by hledali bezpečný přístav.



„Reakce trhu je pravděpodobně více způsobena širšími obavami investorů, že méně důvěryhodná americká politika může narušit přehnaná privilegia, která USA umožnila vysoké dvojí deficity, než konkrétním rizikem politického vlivu na politiku sazeb Fedu,“ vysvětluje Jim Reid, tržní stratég Deutsche Bank.



Mezinárodní měnový fond (MMF) vynese svůj verdikt ohledně ekonomických důsledků obchodní války USA později dnes, kdy zveřejní nejnovější prognózy ve svém Světovém ekonomickém výhledu.





Evropské trhy klesají



Evropské akciové trhy se dnes ráno pohybují v červených číslech, když investoři vycházejí z výprodeje na Wall Street, ke kterému došlo včera večer.



Německý DAX klesl o 0,4 %, francouzský CAC o 0,6 % a italský FTSE MIB ztratil 1,1 %.



V Dánsku farmaceutický gigant Novo Nordisk klesl o více než 6 % poté, co studie zjistila, že experimentální pilulka na hubnutí amerického konkurenta Eli Lilly funguje stejně dobře jako hit společnosti Novo, lék Ozempic.



FTSE 100 v úvodu obchodování klesá



Londýnský akciový trh otevřel po velikonoční přestávce opatrně.



Index blue-chip akcií FTSE 100 klesl o šest bodů, tj. o 0,07 %, na 8269 bodů.





Zlato poprvé dosáhlo hodnoty 3 500 USD



Znepokojení investoři pokračují v hromadění peněz do zlata, které dnes posunuli na nová rekordní maxima.



Zlato dnes ráno poprvé dosáhlo hodnoty 3 500 dolarů za unci a prodloužilo tak monstrózní nárůst, který vyhnal zlato z 2 623 dolarů za unci na začátku letošního roku.



Nedostatek jistoty posílá investory přímo do náruče tradičních bezpečných aktiv, přičemž zlato i japonský jen na tomto dramatu vydělávají.





USA uvalují až 3521% cla na dovoz solárních zařízení z jihovýchodní Asie



Spojené státy přes noc oznámily, že plánují uvalit nová vysoká cla na dovoz solárních panelů ze čtyř zemí jihovýchodní Asie.



Tento krok následuje po antidumpingovém šetření a znamená, že krystalické fotovoltaické články prodávané do USA budou zatíženy novými bolestivými obchodními poplatky.



Nejhůře je postižena Kambodža, pro kterou platí nové clo na solární panely ve výši více než 3000 %.



Podle agentury Bloomberg NEF USA loni dovezly ze čtyř zemí, na které se nová cla vztahují, solární zařízení v hodnotě 12,9 miliardy dolarů. To představuje přibližně 77 % celkového dovozu modulů.



Nejmenovaným vietnamským společnostem hrozí clo ve výši až 395,9 %, přičemž pro Thajsko je stanovena sazba 375,2 %. Celostátní sazby pro Malajsii byly vykázány ve výši 34,4 %.



Společnosti Jinko Solar byla vyměřena cla ve výši přibližně 245 % pro vývoz z Vietnamu a 40 % pro vývoz z Malajsie. Společnost Trina Solar v Thajsku čelí odvodům ve výši 375 % a z Vietnamu více než 200 %. Moduly JA Solar z Vietnamu by mohly být vyměřeny ve výši přibližně 120 %.



Nová cla následují po vyšetřování amerického ministerstva obchodu, které se týkalo tvrzení amerických výrobců, že čínské společnosti v těchto zemích provádějí v USA dumping solárních článků a panelů za uměle nízké ceny.



Thajsko uvedlo, že jednání s USA o Trumpově celním plánu se odkládají



Thajsko dnes již dříve revalvovalo, že jednání s USA o clech byla odložena.



Thajsko-americká obchodní jednání se měla uskutečnit zítra (23. dubna). Thajsko, které usiluje o úlevu od plánu Trumpovy administrativy uvalit na jeho zboží 36% clo, však uvedlo, že jednání na ministerské úrovni byla odložena.



Premiér Paetongtarn Šinawatra uvedl, že harmonogram rozhovorů byl upraven, protože USA požádaly Bangkok o přezkoumání důležitých otázek.



Agentura Bloomberg: Japonský ministr Kato hodlá tento týden pokračovat v dialogu s Bessentem o devizovém trhu.



Japonský ministr financí Katsunobu Kato dnes uvedl, že při setkání se svým americkým protějškem Scottem Bessentem ve Washingtonu tento týden hodlá navázat na úzké diskuse týkající se měn, informuje agentura Bloomberg.



Kato měl dnes odletět do Washingtonu, kde bude Japonsko zastupovat na řadě jednání včetně zasedání skupiny 20 a Mezinárodního měnového fondu. Uvedl, že načasování schůzky s Bessentem je stále předmětem jednání.





Dow míří k nejhoršímu dubnu od roku 1932



Týden před koncem se duben stává nejhorším měsícem pro americký akciový trh od dob Velké hospodářské krize.



Deník Wall Street Journal uvádí, že podle údajů Dow Jones Market Data směřuje index Dow Jones Industrial Average k nejhoršímu dubnovému výsledku od roku 1932.



Dodávají, že výkonnost akciového indexu S&P 500 od dne inaugurace je nyní nejhorší pro jakéhokoli prezidenta do tohoto okamžiku v údajích sahajících až do roku 1928, uvádí Bespoke Investment Group.



Vůči jenu se dolar dostal na sedmiměsíční minimum a poprvé od loňského září se obchoduje za 140 jüanů.





