Hospodaření Britských listů za listopad 2025
30. 11. 2025
Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.
Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.
Hospodaření OSBL za říjen 2025
Zůstatek k dispozici Britským listům 30.9. 2025: 67 684,25 Kč
Příjmy:
Od sponzorů ...........................................................77 571,87 Kč
Výdaje
honorář (BK) .............................................................22 000 Kč
honorář (DV)..............................................................22 000 Kč
honorář (KD) .............................................................32 000 Kč
honborář (FG)...............................................................15 000 Kč
honorář (MM) ................................................................8800 Kč
provoz BL ....................................................................10 000 Kč
internet .........................................................................842.50 Kč
Výdaje celkem:...................................................... 110 642,50 Kč
Zůstatek k 31.10. 2025: 34 613,62 Kč
