Americké ministerstvo zahraničí uzavřelo oddělení pro boj s ruskými dezinformacemi

18. 4. 2025

čas čtení 1 minuta

Oddělení amerického ministerstva zahraničí odpovědné za boj proti zahraniční manipulaci s informacemi bude zrušena. Oznámil to ministr zahraničí Marco Rubio. Řeč je o Úřadu pro boj proti zahraniční manipulaci a vměšování do informací (R/FIMI), který vznikl v roce 2024 na základě Global Engagement Center (GEC). Toto oddělení bojuje proti dezinformačním kampaním iniciovaným jinými zeměmi, včetně Ruska, Íránu a Číny. Oddělení amerického ministerstva zahraničí odpovědné za boj proti zahraniční manipulaci s informacemi bude zrušena. Oznámil to ministr zahraničí Marco Rubio. Řeč je o Úřadu pro boj proti zahraniční manipulaci a vměšování do informací (R/FIMI), který vznikl v roce 2024 na základě Global Engagement Center (GEC). Toto oddělení bojuje proti dezinformačním kampaním iniciovaným jinými zeměmi, včetně Ruska, Íránu a Číny.

"Oznamuji uzavření Úřadu pro boj proti zahraniční informační manipulaci a vměšování, dříve známého jako Centrum pro globální angažovanost," uvedl Rubio. Úřad, který stál americké daňové poplatníky více než 50 milionů dolarů ročně, porušil základní principy svobody projevu, řekl. Rubio obvinil tuto jednotku z "utrácení milionů dolarů na potlačování a cenzuru hlasů těch samých Američanů, jejichž zájmy měla chránit".

Zdůraznil, že v posledních letech byli ve Spojených státech "lidé pomlouváni, propouštěni, pronásledováni a dokonce vězněni jen za to, že vyjádřili své vlastní názory". "To je v rozporu s hodnotami, které jsme povinni hájit. Je nepředstavitelné, že by se něco takového stalo v Americe," dodal ministr zahraničí.

Centrum pro globální angažovanost bylo založeno v roce 2011 s cílem bojovat proti teroristické propagandě. Postupem času se však jeho funkce výrazně rozšířily: V roce 2024 na jejím základě vznikla R/FIMI, speciální jednotka zaměřená na boj se zahraničními dezinformacemi, především od geopolitických rivalů USA.

Činnost úřadu byla ostře kritizována vnitřním kruhem prezidenta Donalda Trumpa. Zejména miliardář Elon Musk označil tuto strukturu za "hrozbu pro demokracii".

Zdroj v angličtině: ZDE

0