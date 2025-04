Kristus na Golgotě je bližním každému

18. 4. 2025 / Boris Cvek

Myslíte si, že nejdůležitější je věřit, že se to stalo přesně tak, jak to je popsáno v evangeliu? To by bylo popření víry. Víra se přece vztahuje k tomu, co je neviditelné, co je tajemství, co se týká významu událostí pro náš život a pro věčnost, v níž je ukotven. Duch svatý přece není ve faktografii, ale v lásce, v Samaritánově milosrdenství. Tam je přítomno to opravdu podstatné. Ježíš to dává svým životem stále dokola najevo. Porušuje literu, zvyky, dráždí autority kvůli tomu, aby uzdravil, pomáhal. Sobota je tu pro člověka, ne člověk pro sobotu! Pavel jej následuje a ruší dokonce obřízku, svátky, rituální předpisy o jídle. Z čeho tedy žijeme, když ne z litery a obřadů?

Z čeho žil Samaritán? Jak to, že pocítil soucit? Zrovna on! Kněz a levita přece dělali mnoho obřadů, ale zraněného obešli. Proč Kristus dává za příklad zrovna Samaritána? Tak to čteme v evangeliu podle Lukáše (10. kapitola):

„Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem…“

Může být ateista, heretik, bezvěrec, může být člověk z úplně jiné kultury pohnut soucitem jako Samaritán? Ten přece žije z Boha, v něm přece žije Bůh. Heretik, bezvěrec, ateista. Podobenství o Samaritánovi začíná vychytralou otázkou: kdo je můj bližní? Komu mám podle zákona pomáhat, abych naplnil, co mám? A končí úplným otočením perspektivy: „Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ Ne „kdo je tvůj bližní“, ale „komu ty jsi bližním“?

Právě to je smysl Velikonoc a celého křesťanství. My to pořád chceme obrátit v obřady a moralizování, to je náš hřích, naše farizejství, zákonictví, naše stranění těm, kdo dostali Krista na šibenici. To je ten prvotní hřích, který umučil Krista a jejž Kristus svou golgotskou obětí přemohl. Problém není v tom, že neumíme ovládat pohlavní pud, jak chtěl Augustin, to není ten důvod, proč kněží chtěli Krista dostat na šibenici.

Ohrožoval jejich moc. Jejich postavení, jejich obřady a škatulky, tedy to, co Ježíš neustále porušoval, je tak zatvrdilo, že šli až pod kříž, na němž umíral, aby se mu vysmáli. Zatímco Jidáš se oběsil. V Jidášovi bylo něco vnitřního, pravdivého, stejně jako v Samaritánovi. V kněžích ne. Ti měli svá pravidla, která je dělala nelidskými.

Chtěli bychom po kněžích z evangelního příběhu hodit kamenem? Už je nám to jasné: nebudeme jako oni, a budeme tedy ti správní! Jenže přece nejde o to, abychom byli ti správní. Samaritán ani Kristus nejednali tak, jak jednali, aby byli ti správní. Nemysleli přece na sebe. Neměli bychom i my myslet třeba právě na ty kněží ze evangelního příběhu více než na svou správnost? Nejsou tak trochu jako zbitý pocestný, který vyvolává soucit? A ejhle: Kristus se za ně modlí na kříži!

Jenže proč to došlo až tak daleko, proč došlo k umučení Boha? Protože my nemůžeme, nesmíme žít ze svých zásluh, protože na ně musíme zapomenout stejně jako Samaritán, jenž se přece nesklonil k pocestnému proto, aby dostal další bod do seznamu správných skutků. Pocítil soucit. Ne, my se svými skutky spasit nemůžeme.

Kříž na Golgotě drtí, maže, likviduje iluzi našich zásluh a dává svobodu od zásluh – stejnou jakou měl Samaritán. Žijeme z něj, z Boha, protože on žije v nás. Spontánně, skutečně, nepopiratelně. Třeba i v bezvěrci, heretikovi. My si nevybrali jeho, on si vybral nás. Nikdo mu v tom nemůže zabránit. Proto Kristus dává jako příklad Samaritána. To je svoboda Boží.

A co ti kněží? Kristus se modlí za své vrahy? On je přece bližní každému. Kdo mu může zabránit, aby miloval? Vždyť proto vystoupil až na kříž. Proto zvítězil nad smrtí a hříchem. Proto je Život věčný. Protože je bližním každému. Ne pro zásluhy, ne pro nějaký vzor, pro následování příkladu, ale protože je takový. A proto dal jako odpověď sebe v Samaritánovi. To je ta nejvyšší bohoslužba a přítomnost Boha: když se Samaritán sklání k pocestnému. Protože pocítil soucit. V heretikovi, bezvěrci.

