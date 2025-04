Channel 4 News: Izrael dnes vyvraždil v Gaze dalších 36 lidí, z toho tři malé děti

17. 4. 2025

Moderátor, Channel 4 News, středa 16. dubna 2025, 19 hodin: Podle zdravotníků v Gaze zahynulo při izraelských náletech dalších dvaadvacet lidí. Při jednom z těchto náletů v Džabalíji na severu země zahynuly tři malé děti z jedné rodiny. A to zřejmě přimělo 36 členů největšího orgánu zastupujícího židovské obyvatelstvo ve Spojeném království, aby odsoudili obnovenou izraelskou ofenzívu v Gaze.

Členové Rady zástupců britských židů zveřejnili otevřený dopis, v němž uvedli, že se obávají o budoucnost Izraele. Hovořil jsem s jedním z autorů tohoto dopisu, Baronem Frankelem, a zeptal jsem se ho, jak těžké bylo vyjádřit svůj názor.

Baron Frankel: No, myslím, že je to velmi těžké, protože jsme všichni rozpolcení a všichni čelíme pocitům smutku a úzkosti. A nakonec 36 z nás, 36 členů Sněmovny zástupců z 300, řekl bych, že minimálně další takový počet se cítí stejně, ale necítili se schopni to říct. Ale je to těžké, protože člověk vyystrkuje hlavu nad parapet. Ale myslím si, že to celé dospělo do takového stádia a takového crescenda, že byla cítit kritická masa. Bylo potřeba to říct.





Moderátor: Tak proč teď? Co vás postrčilo přes okraj?





Baron Frankel: Mluvím za sebe. Myslím, že bod zlomu nastal s návratem do války před měsícem. Myslím, že převážná většina společnosti si přeje získat rukojmí zpět, a objektivně je jednoznačné, že nejlepší způsob, jak rukojmí získat, je diplomacie. Myslím, že na základě vyjednávání bylo propuštěno 135 rukojmích, dvěma způsoby vyjednávání a jen 8 získáno vojenskou akcí a nevíme, kolik jich bylo vojenskou akcí zabito.





A pak: myslím, že když byla na stole dohoda o navrácení všech rukojmích za cenu stažení Izraele z Gazy a skutečnost, že izraelská vláda, že extrémistická pravicová izraelská vláda to nepřijala, aby rukojmí získala, ale místo toho z cynických politických důvodů přivedla zpět do koalice strašlivou extrémistickou židovskou stranu, aby dokázala schválit rozpočet, pro mnoho lidí, pro mě to byl bod zlomu.





Moderátor: Samozřejmě, že jsou lidé na pravici izraelské politiky, kteří říkají, že lidé, kteří zastávají váš názor. lidé, kteří říkají, že Izrael porušil příměří, že návrat k bombardování je špatný, že jste na straně Hamásu. Jaká je vaše odpověď na takovou kritiku?





Baron Frankel: Samozřejmě, že nejsme. Víme, že 95 % židovské komunity nepodporuje Ben Gvira a Ben Gvir byl ten člověk, který se vrátil do koalice, která nás přivedla zpět do války. Ben Gvir je otevřený rasista, otevřeně proti Arabům, já vidím, l, jaké důsledky má mít takové lidi v srdci izraelské vlády.





Neexistuje žádný morální vesmír, kde by velká většina lidí a židů takové lidi akceptovala, a to v žádné jiné oblasti života. A proč bychom je měli akceptovat v Izraeli? A proč bychom je měli podporovat ? Samozřejmě že nemůžeme.





