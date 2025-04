Jak může Irsko zachránit demokracii v Evropě nebo ji nechat padnout

17. 4. 2025 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty

“Bez změny americké politiky musí Evropa chránit sebe sama proti americkým pokusům o podkopání Evropské liberální demokracie. (…) Společnosti ze stále více autokratických a nepřátelských USA ovládají všechny velké digitální platformy, které Evropani používají k debatám a sdílení zpráv. S výjimkou TikToku, jenž je čínský.”



Komentář Johny Ryana z Irské rady pro občanské svobody v deníku The Guardian poukazuje přesně na to, co považuju za naprosto zásadní z hlediska bezpečnosti:

Americké platformy, jejichž majitelé prokázali, že jsou ochotni podřídit se moci, ať je jakákoliv, drží v rukou evropskou společenskou diskusi. Ovládají tlačítko mixéru politických nálad a zároveň do toho koktejlu přidávají vlastní ingredience. Ty v současnosti sestávají z takových “dobrot”, jako jsou:

1) symboly primitivity a šovinismu (návštěva v Irsku odsouzeného násilníka McGregora u Trumpa nebo podobně orientovaný - a Trumpem podporovaný - idol incelů Tate),

2) propagace radikálních a extremistických politických názorů a jejich legitimizace (Trumpem glorifikovaní američtí extremisté Proud Boys, Muskem a Vancem podporovaná německá AfD),

3) whistle signals, povzbuzování a vyzývání k legitimizaci extremismu v podobě (ne)hajlování Muska na inauguraci amerického prezidenta,

4) roztrušování demagogických bludů z pseudofilozofie “temného osvícenství” ideologického mazlíčka americké techno-oligarchie Curtise Yarvina,

5) vzývání evropských autoritářů a umožňování jejich řízené manipulace prostřednictvím digitálních platforem (příkladem budiž legrační obliba Fica nebo české politické lůzy na Facebooku),

6) zcela netransparentní omezování přístupu na platformy, které postihuje zcela bezúhonné lidi (nedávno se stalo například českému investorovi Jiřímu Hlavenkovi) a přitom ponechává prostor extremistům, podvodníkům a trollím farmám

7) a samotné algoritmické zobrazování obsahu, které vůbec nereflektuje povahu zdroje nebo těch, kdo interagují, tedy to, zda jde o falešné a robotické účty.

Za této situace, jak uvádí irský občanský aktivista ve svém článku, je vlastně poněkud nesmyslné vydávat obrovské částky na obranu demokracie před vnějším nebezpečím, když tím zdaleka největším nebezpečím je, že se demokracie zhroutí zevnitř vlivem toxicity společenské diskuse na zcela amorálně řízených platformách.

A co se s tím dá dělat? Ze mé včerejší diskuse s Věrou Jourovou, bývalou českou eurokomisařkou, která měl ve svém portfoliu činností také jednání se zástupci amerických platforem, vyplynulo mimo jiné to, že EU má možnost výrazně regulovat jak toky dat z Evropy do amerických datacenter, tak významně zvýšit dohled nad samotným businessem sociálních sítí, zejména nad jejich “dojícím mechanismem”, tedy algoritmy.

A právě na to poukazuje v Guardianu irský občanský aktivista Ryan: Irsko je v současnosti odpovědné za přípravu zákona regulujícího nakládání s daty, jenž by měl provozovatele platforem přimět k odpovědnosti, nicméně podle informací od bývalé zaměstnankyně Facebooku Sarah Wynn-Williams se Irsko chová vůči tomuto businessu jako “poslušný psík”.

Je samozřejmě pochopitelné, že Irsko, kde si velké americké digitální firmy udělaly vzhledem k nízké daňové zátěži evropské základny a které je vzdáleno reálným evropským hrozbám více než ostatní země, problémy zbytku Evropy nepálí. Ale od toho je tu EU, aby Irsku připoměla, že bez členství ve společné Evropě se zase stane závislým na svém bývalém kolonizátorovi, tedy na Velké Británii. Pokud tedy dostatečně nechápe svou spoluodpovědnost za negativní externality businessu digitálních platforem, z nichž ekonomicky těží, na zbytek Evropy.

Jakkoliv je tedy nutné vytvořit soběstačnou obranu proti možnému útoku Ruska proti členům EU, případně spřáteleným zemím, nejdůležitějším úkolem je zachovat vnitřní evropskou demokracii. A to se bez kontroly nad algoritmy současných amerických sociálních sítí a obraně proti prokazatelnému šíření demokracii ohrožující toxicity neobejde.

Ilustrace pochází z profilu Conora McGregora na Facebooku.