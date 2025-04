Znovu: Nejezděte do USA

15. 4. 2025

Financial Times: Evropská komise vydává některým svým zaměstnancům cestujícím do USA vypalovací telefony (burner phones) a jen základní notebooky, aby se vyhnula riziku špionáže ze strany USA, což je opatření tradičně vyhrazené pro cesty do Číny.

That’s quite a story …. https://t.co/JEyFE4x14F — Gavin Esler (@gavinesler) April 14, 2025



Amerika bude trestat turisty v plném rozsahu zákona:

Trumpova mluvčí: Všichni cizinci, kteří se ve Spojených státech zdržují déle než 30 dní, se musí zaregistrovat u federální vlády. Nesplnění této povinnosti je trestným činem, za který hrozí pokuta, odnětí svobody nebo obojí... Pokud tak neučiníte, budete zatčeni, pokutováni, deportováni a do naší země se již nikdy nevrátíte.

It’s ok.. very few are coming now.. https://t.co/9uqpsJBxfQ — Deborah Meaden 🇺🇦 (@DeborahMeaden) April 14, 2025

Martina Navrátilová: V Bílém domě máme totálního nacistu:



PŘELOMOVÁ INFORMACE: Před několika minutami byl Mohsen Madawi, student Kolumbijské univerzity, zadržen agenty HSI během oficiálního řízení, během něhož se měl stát občanem USA, Je držitelem zelené karty (trvalého pobytu) narozeným v Palestině. Video pořídil jeho přítel

We have a full blown Nazi in the White House https://t.co/BB7fd2AmK7 — Martina Navratilova (@Martina) April 14, 2025







