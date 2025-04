Soudkyně nařídila Trumpovým úředníkům, aby prokázali, že se snažili vrátit do USA neprávem deportovaného muže

16. 4. 2025

Soudkyně také zvažuje, že Trumpovy úředníky obviní z pohrdání soudem kvůli tomu, že nesplnili předchozí příkaz k usnadnění návratu Kilmara Abrega Garcii



Soudkyně nařídila Trumpovým úředníkům, aby předložili více informací o neprávem deportovaném muži



Ministerstvo spravedlnosti bude muset prokázat, že se snažilo splnit příkaz federálního soudce, aby usnadnilo propuštění Kilmara Ábrega Garcíi ze salvadorského vězení, poté co Trumpova administrativa prohlásila, že je bezmocná, aby si vynutila návrat omylem deportovaného uprchlíka, který legálně žil v USA téměř 25 let.



Při úterním slyšení soudkyně Paula Xinisová řekla úředníkům ministerstva spravedlnosti, aby se začali připravovat na případné výpovědi a proces zjišťování, který potrvá asi dva týdny, píše New York Times.



Xinisová nařídila administrativě, aby „usnadnila a uskutečnila“ Garciův návrat, a nyní posuzuje, zda úředníci spáchalui pohrdání soudem, protože to nesplnili. Garciovi právníci budou moci předložit až 15 otázek, 15 žádostí o dokumenty a vyslechnout až šest úředníků administrativy ve snaze prověřit, co přesně bylo učiněno.

Americká okresní soudkyně Paula Xinisová vyvrátila tvrzení administrativy, že Trumpova tisková konference se salvadorským prezidentem Nayibem Bukelem byla v souladu se soudním příkazem „usnadnit“ návrat Kilmara Ábrega Garcíi.



Xinisová rovněž odmítla zúžený výklad slova „usnadnit“, který provedl imigrační soud, podle něhož úředníci museli pouze odstranit vnitrostátní překážky pro Ábrega Garcíu, a uvedla, že prostý význam tohoto termínu znamená, že mají povinnost zajistit jeho propuštění.“





Agentura Associated Press stále nebyla vpuštěna do tiskového střediska Bílého domu, a to ani poté, co soudce zrušil Trumpův zákaz blokující tuto tiskovou agenturu, uvedl v příspěvcích na sociálních sítích mediální reportér listu Washington Post Jeremy Barr. V úterý byl novináři umožněn přístup na jednu akci, ale „opětovné připojení k seznamu novinářů s přístupem do Bílého domu je stále prioritou“, uvedl.



Bílý dům v pondělí v dopise uznal soudní zákaz, ale nadále blokoval novinářům vstup na akce.



Agentura AP byla prezidentem potrestána poté, co organizace nadále používala název Mexický záliv poté, co Trump nařídil přejmenovat vodní plochu na „Americký záliv“.



Soudce Trevor N. McFadden se rozhodl zrušit zákaz vstupu pro Associated Press - který platil od 11. února - do doby, než bude projednána žaloba AP na Bílý dům, přičemž v ostrém rozhodnutí argumentoval, že blokování novinářů zpravodajské organizace kvůli rozhodnutí o názvu zálivu porušuje jejich ústavní práva.



Své vlastní rozhodnutí pozastavil na pět dní, aby umožnil odvolání, což znamená, že jeho platnost vypršela v neděli. V pondělí se však jako by nic nezměnilo. Agentura AP nebyla zařazena do omezeného okruhu novinářů, kteří mají možnost hovořit s prezidentem, jako tomu bylo před zákazem. A když se novináři AP pokusili pokrýt Trumpovo setkání v Oválné pracovně se salvadorským prezidentem Nayibem Bukelem, byli odmítnuti.“



Federální soudce rozhodl, že Trump nemůže zakázat federální vládě spolupracovat se Susman Godfrey, právní firmou, která vyhrála od Fox News vyrovnání ve výši 787 miliard dolarů pro výrobce hlasovacích zařízení kvůli lžím odvysílaným o volbách v roce 2020.



„Tvůrci naší ústavy by to viděli jako šokující zneužití moci,“ uvedla podle agentury Associated Press soudkyně okresního soudu Loren AliKhanová, když vydávala dočasný soudní příkaz blokující prezidentův dekret z minulého týdne:



Trumpův příkaz jako důvod, proč se na firmu zaměřil, uváděl její volební činnost. Několik dalších firem, které se staly terčem Trumpovy pomsty, uzavřelo dohody o narovnání a slíbilo, že poskytnou bezplatnou právní práci v hodnotě stovek milionů dolarů pro prezidentovy oblíbené kauzy. Susman a nejméně tři další se rozhodly bojovat a všechny zatím u soudu vyhrály.



Harvardova univerzita si najala dva významné právníky, připravuje se na boj proti snahám Trumpovy administrativy zastavit její čerpání miliard z federálních fondů.



Univerzita v pondělí zaslala Trumpově administrativě dopis, v němž uvedla, že se s požadavky administrativy nesmíří. Podepsali jej William Burck, vedoucí partner firmy Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, a Robert Hur, partner firmy King & Spalding.



Hur, bývalý americký státní zástupce v Marylandu, působil jako zvláštní poradce, který vyšetřoval nakládání Joea Bidena s tajnými dokumenty. Jeho závěrečná zpráva sice Bidena očistila od jakéhokoli pochybení, obsahovala však zdrcující formulace popisující Bidena jako „staršího muže se špatnou pamětí“.



Burck a jeho firma mají několik vazeb na Trumpovu administrativu a jeho spojence.



Naposledy Burck údajně pomohl zprostředkovat široce kritizovanou dohodu mezi firmou Paul Weiss a Bílým domem, v níž firma Paul Weiss souhlasila s poskytnutím 40 milionů dolarů v rámci bezplatných právních služeb. Tato dohoda byla široce vnímána jako kapitulace před Trumpem a dodala mu odvahu jít po jiných advokátních kancelářích.



Burck zastupoval také Steva Bannona a v lednu si ho Trump Organization vybrala jako svého externího poradce pro etiku. Pomáhal také vést úsilí o potvrzení ministra financí Scotta Bessenta. Zastupoval také bývalého poradce Bílého domu Dona McGahna a bývalého ministra zahraničí Mikea Pompea.



Působil také v právním týmu newyorského starosty Erica Adamse, když zpochybňoval obvinění z korupce, které bylo nakonec na žádost Trumpovy administrativy staženo. Podle New York Times se Burck údajně podílel na vyjednávání tohoto výsledku.



Trumpova administrativa „zkoumá“ legálnost deportace amerických občanů do Salvadoru, pokud se dopustí násilných trestných činů. Uvedla to tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová: „Je to právní otázka, kterou prezident zkoumá... Zvažoval by to, pokud by to bylo legální, pouze v případě Američanů, kteří jsou nejnásilnější, nejhorší, opakovaně páchají trestnou činnost a které nikdo v této místnosti nechce, aby žili v jejich komunitách.“ Donald Trump znovu potvrdil, že je „pro“ deportaci naturalizovaných amerických občanů do Salvadoru, „pokud jsou to zločinci“. Mezitím americká okresní soudkyně Paula Xinisová zváží své další kroky v souvislosti s tím, co označila za selhání Trumpovy administrativy, která ji neinformovala o snahách o navrácení Kilmara Abrega Garcii, kterého nezákonně deportovala do Salvadoru, v mimořádném případu, který se rychle zvrhává v dosud nejvýznamnější roztržku mezi Bílým domem a justicí.



Trump také plánuje podepsat memorandum, jehož cílem je podle Bílého domu zabránit „nezpůsobilým cizincům“, aby žádali o dávky sociálního zabezpečení.



Bílý dům uvedl, že Harvard „by se měl omluvit za antisemitismus na své akademické půdě“, Trump pohrozil, že univerzitě odebere status osvobození od daní. Trump prohlásil, že škola „by měla být zdaněna jako politický subjekt“ poté, co odmítla ustoupit tlaku jeho administrativy a dodržet seznam požadavků včetně zákazu obličejových roušek, uzavření programů pro rozmanitost, rovnost a inkluzi a spolupráce s federálními imigračními úřady. Trump reagoval tím, že univerzitě snížil federální granty o 2,3 miliardy dolarů. Barack Obama a členové akademické obce Yaleu ocenili Harvard za to, že jde ostatním vysokoškolským institucím příkladem a odmítá nadměrné zasahování federálních úřadů do svých řídicích postupů.





Trumpova administrativa využívá osobní údaje běžně chráněné před šířením k vyhledávání přistěhovalců bez dokladů v místě jejich bydliště, studia a práce, často s cílem vykázat je z bydliště a z pracovního procesu, píše Washington Post.



Federální soudce souhlasil se zrušením obvinění z držení zbraní proti muži, kterého americká generální prokurátorka Pam Bondiová označila za vůdce gangu MS-13, poté, co prokurátoři uvedli, že Trumpova administrativa ho chce spíše deportovat než stíhat, píše agentura Reuters. Americký magistrátní soudce William Fitzpatrick odložil příkaz do pátku, aby umožnil muži, 24letému Henrrymu Josue Villatorovi Santosovi, využít jiné právní cesty k napadení toho, co by podle varování jeho právníka mohlo znamenat bezprostřední vyhoštění do vězení v Salvadoru.



Podle seznamu zařízení, který zveřejnila Agentura pro ochranu životního prostředí, Trumpova administrativa na dva roky osvobodila 47 společností od předpisů na omezení rtuti a toxických látek v ovzduší pro jejich uhelné elektrárny. Seznam výjimek je nejnovějším krokem administrativy, která se snaží pomocí exekutivních nebo mimořádných příkazů okamžitě ochránit znečišťující zařízení před dodržováním norem pro ovzduší a vodu zpřísněných Bidenovou administrativou, zatímco EPA podniká zdlouhavější proces rušení těchto pravidel.



Robert F. Kennedy Jr. čelí novým požadavkům, aby uvolnil téměř 400 milionů dolarů, které Kongres vyčlenil na pomoc rodinám s nízkými příjmy v USA, aby si v létě udržely klimatizaci. Tyto prostředky jsou ohroženy poté, co byli propuštěni pracovníci, kteří vedli desítky let starý program - v rámci takzvané „efektivity“ Trumpovy administrativy.





Trumpovy plány na rozšíření infrastruktury pro výrobu umělé inteligence v USA by se mohly dočkat několikaletého zpoždění, protože republikány ovládaný Texaský státní dům je připraven schválit zákon, který klade regulační překážky datovým centrům.





