USA: Armádní akademie zakazuje studentům psát o ženách a menšinách

16. 4. 2025

Přední armádní instituce pro výcvik nejvyšších poddůstojníků zakázala studentům psát akademické eseje na témata, jako jsou ženy, menšiny a další otázky související s rozmanitostí, upozorňuje Steve Beynon. Přední armádní instituce pro výcvik nejvyšších poddůstojníků zakázala studentům psát akademické eseje na témata, jako jsou ženy, menšiny a další otázky související s rozmanitostí,

Desetiměsíční akademie seržantů ve Fort Bliss v Texasu zahrnuje do svých učebních osnov několik významných projektů, včetně dvou esejů, na kterých měli studenti pracovat několik měsíců. Oba projekty byly z kurzu vyřazeny a nahrazeny jedinou esejí, potvrdil mluvčí služby pro Military.com.

Bylo to proto, že příliš mnoho studentů pracovalo na tématech, která armáda nyní považuje za tabu kvůli přístupu ministra obrany Peta Hegsetha, který metodou spálené země odstraňuje odkazy na rozmanitost – typicky programy, politiky a materiály zabývající se ženami, lidmi s menšinovým původem a LGBTQ+ lidmi.

Tato změna odráží rozšiřující se cenzuru Trumpovy administrativy na ministerstvu obrany, jejímž cílem je vymazat uznání těchto skupin. Následuje také po sérii exekutivních příkazů vydaných prezidentem Donaldem Trumpem a po změnách ve vnitřní politice, které prosazuje Hegseth, které učinily z vymazání těchto skupin hlavní cíl dosavadního funkčního období.

Administrativa označila materiály týkající se žen, menšin a homosexuálů jako "diverzitu, rovnost a inkluzi" neboli DEI, což je termín, který kdysi popisoval úsilí o rasovou rovnost, ale za Trumpa byl změněn na souhrnný termín používaný k provádění čistek v celé vládě.

"Studenti byli požádáni, aby si vybrali témata a zahájili výzkum měsíce před vydáním prezidentských výkonných příkazů. Někteří studenti si vybrali témata, která mohla být vykládána jako referenční rámec DEI a byla potenciálně nevyhovující," uvedl v prohlášení podplukovník Eugene Miranda, mluvčí služby. "Vzhledem k času, který již byl investován do požadavků na psaní, zkombinovala akademie seržantů požadavky na psaní a prodloužila termín, aby studenti mohli dokončit práci v souladu s novými směrnicemi."

Vojáci, s nimiž byly v posledních měsících vedeny rozhovory, uvedli, že jejich obavy přesahují akademickou svobodu a říkají, že kroky, které Pentagon učinil a klade takový důraz na vymazání zmínek o pohlaví a rase, mohou mít obrovské důsledky pro vojenskou kulturu.

"Je to velmi vážný problém; jsou to efekty druhého a třetího řádu," řekl Military.com jeden student akademie pod podmínkou anonymity, aby se vyhnul odvetě. "Lidé mají pocit, že jsou bezcenní, že jejich perspektiva není tak platná, jako byla řekněme před několika měsíci."

V posledních letech se armáda snažila dosáhnout obrovských úspěchů v profesionalizaci svých poddůstojnických sborů. Součástí toho je rostoucí očekávání spisovatelských dovedností a pochopení dopadu politiky. Velká část politiky, na které služba aktivně pracuje, má co do činění s rozmanitostí, včetně pohlaví – jako je přepracování armádních testů zdatnosti a úprava standardů pro ženy v bojových rolích.

Studenti Sergeants Major Academy mohou dokončit již nepožadované eseje a předložit je k napsání ocenění, která služba nabízí, ale stále se nemohou přiblížit zakázaným tématům.

"Studenti se stále mohou dobrovolně rozhodnout pro účast v kategorii ocenění; musí však předložit dokument bez obsahu DEI," uvádí se v interní zprávě k této záležitosti, kterou přezkoumala společnost Military.com.

Tento briefing poznamenal, že tabuizovaná témata zahrnují: "rozmanitost, kulturní perspektivy, nerovnosti, analýzu konkurenčních entit, včetně bezprávných nebo zranitelných skupin, ve skupinovém zvýhodňování, meziskupinové předpojatosti, náboru [rovných příležitostí], vnímané nerovnosti, genderovou rozmanitost, kulturní a etnické rozdíly, věkové rozmezí, generační rozdíly, postižení a diskriminaci."

Vágní pokyny Pentagonu ohledně toho, co je a co není DEI, způsobily obrovský zmatek ve všech službách. Letectvo například muselo obnovit kurz pro základní výcvik v Tuskegee Airmen and Women Air Service Pilots, neboli WASP, který byl zrušen.

Mezitím se služby stáhly z každoročního náborového úsilí na prestižní černošské strojírenské konferenci.

V posledních týdnech americká námořní akademie odstranila ze své knihovny asi 400 knih, mezi nimiž jsou sociologické knihy a texty napsané černošskými političkami.

Mezi zakázané knižní tituly patří "Druhý příchod KKK", přelomová kniha o tom, jak se Klan dostal k politické moci na počátku 20. století; a "Memorializing the Holocaust: Gender, Genocide and Collective Memory", která analyzuje násilí na ženách.

"Mein Kampf" Adolfa Hitlera je v knihovně Námořní akademie stále k dispozici.

Vojenská akademie Spojených států ve West Pointu mezitím zrušila dva ze svých kurzů, kurz historie o rase a kurz angličtiny s názvem "Moc a rozdíl", který se zaměřoval na nerovnosti v politice a měl za cíl "připravit kadety na vedení v rychle se měnícím globálním prostředí, zdůrazňující důležitost pochopení různých perspektiv a dopadu dynamiky moci", podle popisu kurzu.

Zdroj v angličtině: ZDE

