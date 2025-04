Přišli jsme s vírou. Odešli mlčky

16. 4. 2025

Vůbec první pracovník ministerstva obrany pro zákaznickou zkušenost se dělí o své myšlenky o důležitosti vládních služeb v souvislosti s masivním snižováním federální pracovní síly. O tom co viděl píše Savanrith "Savan" Kong.

Vládní propouštění nesnižuje jen rozpočty – snižuje důvěru.

Talentovaní profesionálové motivovaní posláním – někteří opustili lukrativní kariéru v soukromém sektoru, jiní se vydali po celoživotní cestě veřejné služby, aby mohli sloužit – jsou nyní vytlačováni právě z těch institucí, za jejichž zlepšení bojovali. Nebyly to vedlejší projekty ani symbolické nábory. Byli to ostřílení profesionálové, někteří s desítkami let zkušeností, kteří byli přizváni, aby modernizovali kriticky důležité systémy, zaplnili mezery v digitální rovnosti a pomohli obnovit důvěru v instituce, které příliš často zklamaly lidi, jimž slouží. Když je propustíme, vysílá to jasný signál: Inovace jsou postradatelné. A lidé to cítí.

Tohle není příběh o ztrátě. Je o tom, co je potřeba k tomu, abychom řekli ano službě – a proč musí dveře do státní správy zůstat otevřené, zejména pro ty, kteří museli pracovat dvakrát tvrději, aby se tam dostali.

Dlouhá cesta k "ano"

Přišel jsem do této země jako kambodžský uprchlík. Nevyrostl jsem s plánem veřejné služby. Moje rodina neměla ve Washingtonu žádné konexe a nerozuměli jsme nevyřčeným pravidlům federálního najímání zaměstnanců. Ale věřili jsme v tuto zemi – a já jsem věřil, že vláda by měla být otevřená každému, kdo je ochoten dělat práci.

Tak jsem se objevil. Na onboarding jsem čekal měsíce. Vyplnil jsem prověrky, které mě požádaly, abych si vzpomněl na podrobnosti z míst, odkud jsem jen tak tak utekl. Pokud jste imigrant nebo uprchlík, proces prověrky není jen papírování – je to zkouška víry. Budou vás požádáni o dokumenty, které jste možná nikdy neměli. Jsou pod drobnohledem rodinné vazby k regionům, ze kterých jste uprchli. Ptají se vás na časové linie, které jste sotva přežili. A po celou tu dobu nesete tichou tíhu toho, že víte, že váš příběh původu, ne vaše schopnosti, mohou být důvodem, proč jste vyřazeni.

A přesto vytrváváme.

Protože jsme věřili v příležitost sloužit. Víme, že tato země nepotřebuje jen ty nejvybroušenější životopisy. Potřebuje živou zkušenost, odvahu a lidi, kteří rozumí vládě – nejen jako zasvěcenci, ale jako každodenní uživatelé jejích služeb.

Protože věříme, že naše zkušenosti – naše rozdíly – jsou součástí toho, co dělá tuto zemi silnější. Věříme v poslání. A jsme ochotni vydržet hozenou rukavici ne kvůli prestiži nebo moci, ale kvůli šanci vrátit službu nazpět tomu samému systému, který nám dal druhou šanci.

Protože věříme, že tento systém nebere v úvahu lidi, jako jsme my – ale vyžaduje lidi, jako jsme my. Lidi s odolností, rozsahem a hlubokým smyslem pro poslání.

A to je důvod, proč jsem i po všem tom čekání, nejistotě, dohadech – stále řekl ano.

Ne proto, že by to bylo snadné. Ale protože věřím, že příležitost sloužit – utvářet systém zevnitř – byla příliš smysluplná na to, abych od ní odešel. Věděl jsem, že když se mi podaří projít dveřmi, mohu je pomoci otevřít i ostatním.

Proč se stále rozhodujeme sloužit

A měl jsem štěstí, protože lidé ve mě věřili. Nejprve jsem měl příležitost sloužit v Defense Digital Service (DDS), "SWAT týmu nerdů" ministerstva obrany, kde jsem pracoval na kriticky důležitých programech, jako je projekt Rabbit na podporu operace Útočiště spojenců. Později jsem se do oddělení vrátil jako vůbec první pracovník pro zákaznickou zkušenost a pomohl jsem transformovat způsob, jakým náš největší zaměstnavatel v zemi poskytuje digitální služby lidem v uniformách a těm, kteří je podporují.

Cesta to nebyla snadná. Ale stálo to za to.

To, co mě drželo v chodu byli lidé: skvělí, oddaní státní úředníci a digitální lídři, kteří věřili, že technologie by měly sloužit veřejnosti, ne naopak. Byl jsem hrdý na to, že jsem mohl stát po jejich boku a přinést nejen zkušenosti ze světa technologií, ale také životní zkušenosti někoho, kdo ví, co to znamená vybudovat život z ničeho a stále něco vracet.

A nyní ještě méně míst u stolu

Jako by náborový proces nebyl sám o sobě náročný, nyní sledujeme, jak se samotný stůl zmenšuje.

Napříč státní správou vyhání propouštění, restrukturalizace a rozpočtová omezení talentované profesionály s posláním, kteří se motivují posláním, právě z těch institucí, ve kterých tak tvrdě pracovali, aby se do nich dostali. Některé z nejpůsobivějších programů, vytvořených právě s cílem přinést nové perspektivy a urychlit inovace, jsou omezovány, rušeny nebo úplně zrušeny.

Co je horší je dominový efekt. Talentovaní profesionálové na začátku kariéry nyní vidí nestabilitu. Uprchlíci a imigranti si kladou otázku, zda byli vůbec kdy skutečně vítáni. Odborníci ze soukromého sektoru si kladou otázku, zda tato oběť stojí za to.

To je víc než jen organizační přeskupení. Je to ztráta hybnosti a pro mnohé ztráta víry. Neztrácíme jen lidi; Ztrácíme důvěru a to je těžší znovu vybudovat.

Laťka by měla být vysoko – ale dveře by měly být otevřené

Stále věřím ve vysokou laťku. Tyto role utvářejí politiku, bezpečnost a životy. Měly by požadovat dokonalost. Ale dokonalost a exkluzivita nejsou totéž.

Příliš často naše náborové systémy odměňují známost před schopnostmi. Dávají přednost uhlazeným, ne připraveným. Předpokládají, že pokud nemluvíte jazykem USAJobs nebo vyšetřování, nesmíte tam patřit. To není zásluha – to je dědictví.

Můžeme to dělat lépe. Můžeme vytvářet systémy, které dodržují přísnost a uznávají odolnost. Ta zachází s nekonvenčními cestami jako s aktivy, nikoli jako s riziky. To vytváří prostor pro zakladatele startupu, uprchlíka, technologa samouka – člověka, který nevyrůstal s představou, že bude pracovat ve vládě, ale přesto se objevil.

Závěrečné úvahy

Veřejná služba není dokonalá. Je to ale jedno z mála míst, kde vás vaše práce může přežít.

Nepocházím ze systému, ale důvěřovali mi, že ho pomůžu zlepšit. Stavěl jsem věci, na kterých záleželo. Vnesl jsem naléhavost tam, kde byla setrvačnost. Zastával jsem se uživatele, když v místnosti nikdo jiný nebyl. A to vše jsem dělal s perspektivou někoho, kdo nikdy neočekával, že bude vpuštěn dovnitř, a nikdy nebral příležitost jako samozřejmost.

Držte laťku vysoko. Ale nechte si dveře otevřené.

Nemůžeme si dovolit o ně přijít.

A nemůžeme si dovolit ztratit to, co ještě mohou nabídnout.

Tento článek není chvalozpěvem. Je to vzkaz vedení: Nepleťte si krátkodobé narušení s dlouhodobou diskvalifikací. Lidé, kteří byli propuštěni, nejsou pryč – oni se dívají. Zvažují, zda vláda ještě nevytvoří prostor pro stavitele, reformátory a lidi zvenčí. Pokud necháme tento okamžik projít bezúčelně, riskujeme, že zmenšíme právě ten stůl, na jehož rozšíření jsme tak tvrdě pracovali.

Zdroj v angličtině: ZDE

