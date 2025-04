USA: Robert Reich: Tento týden by mohly nastat dva zlomové okamžiky, kdy se oficiálně staneme diktaturou

15. 4. 2025

čas čtení 3 minuty



Trumpův režim je na pokraji střetu s Nejvyšším soudem. V závislosti na tom, co soud udělá a jak režim zareaguje, by se mohl stát otevřeně diktaturou dvěma způsoby.



1. První způsob, jak se Trumpův režim otevřeně stane diktaturou, je přímý odpor proti nařízení Nejvyššího soudu.



Minulý čtvrtek Nejvyšší soud nařídil Trumpovu režimu, aby „usnadnil“ návrat ze salvadorského vězení Kilmara Abrega Garcíi z Marylandu, o němž administrativa přiznala, že ho tam omylem deportovala (vzhledem k soudnímu příkazu, který výslovně zakazoval jeho deportaci do Salvadoru kvůli možnosti, že mu v případě návratu hrozí mučení ze strany tamní vlády).



Trumpovi úředníci v neděli uvedli, že rozhodnutí Nejvyššího soudu vyžaduje pouze to, aby Trumpův režim povolil Garcíovi návrat - a to pouze v případě, že ho salvadorská vláda propustí.



Salvadorský prezident Nayib Bukele dnes při návštěvě Oválné pracovny prohlásil, že představa, že by Garcíu poslal zpět, je „absurdní".



Co se tedy nyní stane, pokud Nejvyšší soud vyjasní, že Trumpův režim musí použít všechny možné prostředky, aby se García vrátil do Ameriky, ale režim se rozhodne tomuto příkazu vzepřít?



JD Vance je zastáncem názoru, že prezident se může příkazu Nejvyššího soudu vzepřít. V roce 2021, kdy se tehdy ucházel o křeslo senátora v Ohiu, Vance prohlásil, že pokud soud Trumpa zastaví, měl by „předstoupit před zemi jako Andrew Jackson a říci: 'Nejvyšší soudce vydal své rozhodnutí. Teď ho nechte ho prosadit.“



Letos 8. února, poté co složil přísahu jako viceprezident, Vance prohlásil, že „soudci nesmějí kontrolovat legitimní moc výkonné moci“ (aniž by připustil, že je na Nejvyšším soudu, aby určil rozsah prezidentovy „legitimní moci“).



2. Druhým způsobem, jak se oficiálně staneme diktaturou, je, že Trumpův režim bude moci obvinit jakéhokoli amerického občana z toho, že je natolik nebezpečný, že to ospravedlňuje jeho odeslání do zahraničního vězení, aniž by důkazy režimu přezkoumal jakýkoli nezávislý soud.



Pokud je odpověď kladná, nikdo z nás není před Trumpovým režimem v bezpečí.



Není to tak přitažené za vlasy, jak se může zdát. Během dnešní návštěvy Bukeleho dal Trump jasně najevo, že zvažuje i posílání amerických občanů do vězení v Salvadoru. „Domácí jsou na řadě,“ řekl Trump Bukelemu v Oválné pracovně. „Musíte postavit ještě asi pět věznic. ... Není to dost velké.“



Možnost svévolného uvěznění ze strany suveréna, které má za následek uvěznění v zahraničí, je jedním z kritérií, které odlišuje demokracie od diktatur. Jednou ze stížností, kterou zakladatelé Spojených států uvedli v Deklaraci nezávislosti, bylo „převážení za moře, aby nás tam soudili za předstírané přestupky“.



***



Co si myslí americká veřejnost?



Průzkum agentury Reuters/Ipsos z konce minulého měsíce ukázal, že 82 % Američanů, včetně většiny republikánů, se domnívá, že prezident „by se měl řídit rozhodnutími federálního soudu, i když se mu nechce“.



Přesto ve stejném průzkumu 76 procent republikánů souhlasilo s tím, že „Trumpova administrativa by měla pokračovat v deportacích lidí, které považuje za rizikové, navzdory soudnímu příkazu“.



Průzkum byl dokončen předtím, než se případ Abrego Garcia dostal na veřejnost, takže názor republikánů na poslušnost prezidenta vůči soudnímu příkazu v případě člověka, o němž administrativa přiznává, že ho chybně deportovala, zůstává nejasný.



Jak blízko se podle vás blížíme k těmto zlomovým bodům?

