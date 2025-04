Zelenskyj: Mír prostřednictvím síly funguje v jednom směru, a sice v našem

16. 4. 2025

Spojené státy zablokovaly pomoc a sdílení zpravodajských informací Ukrajině a poté nabídly jednání o příměří, zatímco proti agresorské zemi Ruské federace k žádným takovým krokům nedošlo. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro pořad 60 minut na CBS News. Spojené státy zablokovaly pomoc a sdílení zpravodajských informací Ukrajině a poté nabídly jednání o příměří, zatímco proti agresorské zemi Ruské federace k žádným takovým krokům nedošlo. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro pořad 60 minut na CBS News.

"Co udělaly Spojené státy? Přestaly nám pomáhat a sdílet zpravodajské informace, protože věděly, že to pro nás bude velmi bolestivé – balistické údery, aniž by si uvědomily, že došlo k raketové invazi na naše civilisty. A my, kteří jsme věděli, že to zastavíme, když jsme slyšeli, že je to podmínka, že to bude odblokováno, pokud Ukrajina přistoupí k bezpodmínečnému příměří, co jsme udělali? Řekli jsme, že přistoupíme k bezpodmínečnému příměří. A zde mám otázku jako prezident. Něco mi zablokovali a řekli: "Jdi, jinak to neodblokujeme a přijdeš o zbraně, pomoc a výzvědné informace." Mám otázku: co udělaly Spojené státy zrcadlově vůči Rusům? "Jděte na příměří, jinak zavedu velmi silný balík sankcí," řekl prezident.

Zelenskyj zdůraznil, že Rusům bylo okamžitě nabídnuto, aby souhlasili s příměřím a nic neblokovali.

"To znamená, že když mluvíme o míru prostřednictvím síly, je mi líto, ale ukazuje se, že mír prostřednictvím síly funguje v jednom směru, a pouze v tom našem. A já se domnívám, že je to nespravedlivý přístup," řekl Zelenskyj.

Zdůraznil, že příměří nefunguje, protože nelegitimní prezident Ruské federace Vladimir Putin nikdy nechtěl, aby válka skončila. Ukrajinský prezident vyjádřil naději, že v budoucnu budou předloženy podmínky pro Ruskou federaci, a ne pro Ukrajinu.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

