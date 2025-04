Spojené státy nabídly Íránu předat jeho zásoby uranu Rusku, aby se vyhnul válce

16. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Spojené státy nabídly Íránu jako součást nové jaderné dohody předání jeho zásob vysoce obohaceného uranu do třetí země, jako je Rusko. O této otázce diskutovali zástupci Washingtonu a Teheránu na jednáních o íránském jaderném programu, která se konaly 12. dubna v Ománu. Teherán má v úmyslu vzdorovat americkému návrhu, protože íránské úřady se domnívají, že zásoby obohaceného uranu by měly zůstat v zemi pod kontrolou Mezinárodní agentury pro atomovou energii OSN (MAAE). Tato možnost je považována za pojištění pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily.