Trumpovi úředníci zrušili Harvardu miliardové dotace poté, co se univerzita vzepřela jejich požadavkům

15. 4. 2025

Trumpovo ministerstvo školství konstatuje, že 2,3 miliardy dolarů pro Harvard budou zmrazeny poté, co univerzita odmítla řadu požadavků jako politickou manipulaci





Americké ministerstvo školství zmrazí Harvardově univerzitě asi 2,3 miliardy dolarů z federálních fondů, uvedl v pondělí úřad.



Toto oznámení přichází v době, kdy se tato elitní škola z Břečťanové ligy (Ivy League) rozhodla bojovat proti požadavkům Bílého domu, aby potlačila antisemitismus a údajné porušování občanských práv, včetně zrušení programů zaměřených na rozmanitost, rovnost a inkluzi.

„Dnešní prohlášení Harvardu posiluje znepokojivé arogantní myšlení, které je endemické na nejprestižnějších univerzitách a vysokých školách v naší zemi - že federální investice nejsou spojeny s povinností dodržovat zákony o občanských právech,“ uvedl v prohlášení člen pracovní skupiny ministerstva pro boj proti antisemitismu.



Pracovní skupina ministerstva školství pro boj proti antisemitismu ve svém prohlášení uvedla, že Harvardu zmrazuje granty ve výši 2,2 miliardy dolarů a víceleté smlouvy v hodnotě 60 milionů dolarů.



V pátečním dopise Harvardu administrativa vyzvala k rozsáhlým reformám univerzitní správy a vedení, k požadavku, aby Harvard zavedl to, co Trumpova vláda popisuje jako „zásluhovou“ přijímací a náborovou politiku, a také aby provedl audit studijního sboru, profesorů a vedení ohledně jejich názorů na rozmanitost.



Požadavky, které jsou aktualizací dřívějšího dopisu, rovněž vyzývají k zákazu obličejových roušek, které podle všeho cílily na propalestinské demonstranty; k uzavření programů diverzity, rovnosti a inkluze, které podle nich učí studenty a zaměstnance „vynášet o sobě navzájem rychlé soudy na základě hrubých rasových a identitárních stereotypů“; a tlačí na univerzitu, aby přestala uznávat nebo financovat „jakoukoli studentskou skupinu nebo klub, který podporuje nebo propaguje trestnou činnost, nezákonné násilí nebo nezákonné obtěžování“.



Administrativa rovněž požaduje, aby Harvard spolupracoval s federálními imigračními úřady.



Prezident Harvardu v dopise uvedl, že univerzita nevyhoví požadavkům Trumpovy administrativy, aby zrušila program diverzity a omezila studentské protesty výměnou za své federální financování.



„Žádná vláda - bez ohledu na to, která strana je u moci - by neměla diktovat soukromým univerzitám, co mohou vyučovat, koho mohou přijímat a zaměstnávat a které oblasti studia a bádání mohou provozovat,“ napsal Alan Garber, prezident univerzity, a dodal, že Harvard přijal rozsáhlé reformy k řešení antisemitismu.



Garber uvedl, že požadavky vlády jsou politickým nátlakem.



„Dává jasně najevo, že není záměrem spolupracovat s námi na řešení antisemitismu kooperativním a konstruktivním způsobem,“ napsal. „Ačkoli některé z požadavků nastíněných vládou jsou zaměřeny na boj proti antisemitismu, většina z nich představuje přímou vládní regulaci 'intelektuálních poměrů' na Harvardu.“



V pondělí se na podporu univerzity vyjádřil Barack Obama: „Harvard šel příkladem ostatním vysokoškolským institucím - odmítl nezákonný a křečovitý pokus potlačit akademickou svobodu a zároveň podnikl konkrétní kroky, aby všichni studenti na Harvardu mohli těžit z prostředí intelektuálního bádání, přísné diskuse a vzájemného respektu. Doufejme, že ostatní instituce budou tento příklad následovat.“



Požadavky Trumpovy administrativy přiměly skupinu absolventů napsat vedení univerzity dopis, v němž ji vyzvali, aby „právně napadla Trumpovu vládu a odmítla vyhovět nezákonným požadavkům, které ohrožují akademickou svobodu a univerzitní samosprávu“.



O víkendu to také vyvolalo protesty členů harvardské komunity a obyvatel Cambridge a páteční žalobu Americké asociace univerzitních profesorů, která škrty napadla.



V žalobě žalobci tvrdí, že Trumpova administrativa nedodržela kroky, které vyžaduje hlava VI, než začne snižovat finanční prostředky, a neoznámila škrty univerzitě ani Kongresu.





„Tyto rozsáhlé, avšak neurčité požadavky nejsou nápravnými opatřeními zaměřenými na příčiny jakéhokoli zjištění nedodržení federálního zákona. Místo toho se otevřeně snaží vnutit Harvardově univerzitě politické názory a politické preference prosazované Trumpovou administrativou a zavazují univerzitu k trestání znevýhodněných projevů,“ napsali žalobci.





