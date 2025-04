Trumpovo memorandum nastiňuje plán na snížení rozpočtu amerického ministerstva zahraničí na polovinu

15. 4. 2025

Škrty by znamenaly dramatické snížení financování humanitární pomoci, globálního zdravotnictví a mezinárodních organizací



Trumpova administrativa navrhuje snížit rozpočet ministerstva zahraničí téměř o polovinu, což by podle interního memoranda mohlo drasticky snížit mezinárodní výdaje USA a ukončit financování NATO a OSN.



Memorandum založené na výdajových škrtech navržených Úřadem pro řízení a rozpočet Bílého domu předpokládá, že celkový rozpočet ministerstva zahraničí a USAID, hlavního orgánu zahraniční pomoci, který byl z velké části zrušen „ministerstvem vládní efektivity“ neboli Doge Elona Muska, bude snížen na 28,4 miliardy dolarů, což představuje snížení o 27 miliard dolarů neboli 48 % oproti tomu, co pro rok 2025 schválil Kongres.



Škrty by znamenaly drastické snížení financování humanitární pomoci, globálního zdravotnictví a mezinárodních organizací. Podle memoranda, o němž jako první informoval deník Washington Post, by se financování programů humanitární pomoci a globálního zdravotnictví snížilo o 54 %, resp. 55 %.



Memorandum předpokládá, že USAID, která byla dříve nezávislou agenturou, než se stala terčem útoku Doge, by byla plně zahrnuta pod ministerstvo zahraničí.



Došlo by také k drastickému snížení počtu zaměstnanců ministerstva zahraničí, který v současné době činí 80 000.



V memorandu se navrhuje zrušení 90 % podpory mezinárodních organizací, přičemž financování přibližně 20 subjektů - včetně NATO a OSN - by bylo zrušeno.



Cílená podpora Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Mezinárodního úřadu pro civilní letectví bude pokračovat, ale podpora mezinárodních mírových misí bude ukončena, uvádí se v memorandu s odkazem na blíže nespecifikované „nedávné neúspěchy misí“.



Škrty by se týkaly také rozpočtu na cesty do zahraničí a dávek pro zaměstnance, zatímco Fulbrightovo stipendium, které Kongres zřídil v roce 1946 a které umožnilo vzdělávací výměny více než 40 budoucích hlav států a vlád, by bylo zrušeno.



Stejně tak by byl zrušen Úřad pro konflikty a stabilizační operace, jehož cílem je předcházet válkám po celém světě.



Na těchto škrtech se ještě musí shodnout administrativa a musel by je schválit Kongres, kde by pravděpodobně narazily na tvrdý odpor, a to i u mnoha republikánů.



Memorandum z 10. dubna podepsali Douglas Pitkin, ředitel pro rozpočet a plánování na ministerstvu zahraničí, a Peter Marocco, který byl donedávna ředitelem zahraniční pomoci ministerstva a zastupujícím náměstkem ředitele USAID.



Marco Rubio, ministr zahraničí, který dosud upřednostňoval aktivistickou roli USA v mezinárodních záležitostech, má podle memoranda čas na odpověď do úterý.



Chris Van Hollen, vedoucí demokrat v podvýboru pro ministerstvo zahraničí a USAID senátního výboru pro zahraniční vztahy, návrhy kritizoval jako „neseriózní rozpočet“.



„Předpokládám, že narazí na zeď dvoustranného odporu,“ řekl.





Americká asociace zahraničních služeb vyzvala Kongres, aby odmítl jakýkoli rozpočet navrhující škrty uvedené v memorandu, které označila za „bezohledné a nebezpečné“. Navrhované škrty by „posílily protivníky, jako jsou Čína a Rusko, kteří by rádi zaplnili prázdné místo po ustupujících Spojených státech“, uvedla asociace.





