Vojenská pomoc USA Ukrajině bude brzy ukončena. Je Evropa připravena?

15. 4. 2025

čas čtení 8 minut

Putin plánuje pokračování této války. Pro evropské spojence Ukrajiny tak zůstávají dvě klíčové otázky, varuje David Shimer, který působil v letech 2021-25 v Bidenově Radě Bílého domu pro národní bezpečnost, mimo jiné jako ředitel pro východní Evropu a Ukrajinu a jako ředitel pro ruské záležitosti.

Putin nedávno řekl: „Existují důvody věřit, že je dorazíme.“ I kdyby se Rusku nepodařilo získat mnohem více území, Putin stejně počká, až bude pozice Ukrajiny výrazně zoufalejší, než učiní nějaké vážné rozhodnutí o ukončení této války.

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou se blíží k historickému zlomu: pokud Trumpova administrativa nezmění kurz, americká vojenská pomoc Ukrajině brzy skončí.



V měsících před odchodem z funkce učinil Joe Biden řadu rozhodnutí o navýšení ukrajinských zásob životně důležité munice. Ke konci roku 2024 ministerstvo obrany na Ukrajinu navýšilo dodávky statisíců dělostřeleckých nábojů, tisíců raket a stovek obrněných vozidel a v prosinci téhož roku schválil další balíček bezpečnostní pomoci pro Ukrajinu ve výši 1,25 miliardy dolarů, který od té doby umožnil pokračující přísun amerických zbraní (s výjimkou škodlivé pauzy, kterou v březnu nařídil Donald Trump).

Tato rozhodnutí získala Ukrajině čas, ale ten se krátí. Ukrajina vyčerpává své zásoby americké munice. Balík pomoci ve výši 1,25 miliardy dolarů bude brzy vyčerpán. Spojené státy stále disponují několika miliardami dolarů v rámci pravomocí ke stažení, které by mohly být využity k zaslání další bezpečnostní pomoci Ukrajině. Od svého nástupu do funkce však Trump neschválil jediný balík vojenské pomoci pro Ukrajinu. I kdyby Trump změnil kurz a využil tuto zbývající pravomoc k čerpání, dostupná částka není dostatečná k tomu, aby USA Ukrajinu dlouhodobě podporovaly. K tomu by Kongres musel schválit dodatečné financování Ukrajiny, což se nestane, dokud Republikánská strana ovládá obě komory a Bílý dům. V důsledku toho se éra americké vojenské pomoci Ukrajině blíží ke konci.



Vladimir Putin zdržuje neefektivní snahu Trumpovy administrativy o příměří, protože čeká, až dodávky vojenské pomoci z Bidenovy éry vyschnou. O víkendu, krátce po setkání ruského prezidenta s americkým představitelem Stevem Witkoffem, provedla ruská armáda děsivý útok balistickou raketou v Sumách, při němž zahynuly desítky ukrajinských civilistů. Putin vyčkává a dychtivě očekává, zda se ukrajinská armáda při absenci americké vojenské pomoci nezhroutí. Jak nedávno řekl: „Existují důvody věřit, že je dorazíme.“ I kdyby se Rusku nepodařilo získat mnohem více území, Putin stejně počká, až bude pozice Ukrajiny výrazně zoufalejší, než učiní nějaké vážné rozhodnutí o ukončení této války. S tím, jak americká vojenská pomoc Ukrajině končí, Severní Korea, Írán a Čína budou pravděpodobně pokračovat v podpoře Ruska a mohly by se rozhodnout ji zvýšit.



Putin plánuje, že tato válka bude pokračovat ještě nejméně několik měsíců. Rusko čelí svým vlastním problémům: Ukrajinské síly pokračují v efektivním boji a způsobují ruské armádě mimořádné náklady a klesající ceny ropy budou dále zatěžovat ruskou ekonomiku. Přesto Grigorij Karasin, zástupce Ruska v rozhovorech s Trumpovou administrativou, veřejně naznačil, že jednání o příměří budou v průběhu letošního roku postupovat pomalu. Spojené státy by se měly snažit upravit Putinovy kalkulace - a přimět ho ke smysluplným jednáním - tím, že prudce zvýší bezpečnostní pomoc Ukrajině a zintenzivní sankce proti Rusku. Trumpova administrativa však bohužel neudělala ani jedno z toho a místo toho se rozhodla vyvíjet nátlak na Volodomyra Zelenského a činit jednostranné ústupky Rusku.



Evropští představitelé v posledních měsících zintenzivnili snahu pomoci Ukrajině přežít v nepřítomnosti amerického vedení. Evropské diskuse o poválečných ujišťovacích silách jsou důležité, ale skutečná válka stále probíhá a je třeba dále plánovat, jak se vypořádat s hrozící ztrátou materiální podpory USA.



Klíčové otázky pro evropské podporovatele Ukrajiny jsou dvě: jak může Ukrajina vytrvat s kombinací vlastní domácí výroby zbraní, evropské bezpečnostní pomoci a sdílení zpravodajských informací USA; a jaká je nejschůdnější cesta k financování této podpory?



Jako základ by evropské země měly přijmout větší toleranci k riziku při poskytování vlastního vojenského vybavení Ukrajině. Mnohé evropské vlády udržují značné zásoby dělostřelectva, raket a protivzdušné obrany; vzhledem k tomu, že tato válka je v sázce, mělo by být Ukrajině poskytnuto více těchto schopností. Mezitím by tytéž evropské země měly zvýšit výdaje na obranu, aby dlouhodobě doplnily své vyčerpané zásoby zbraní.



Za druhé, Evropa by měla směřovat více zdrojů do inovativní obranné průmyslové základny Ukrajiny. Ukrajina vyrábí špičkové bezpilotní letouny, munici a prostředky protivzdušné obrany, které snižují, i když neeliminují, její závislost na vnější bezpečnostní pomoci. Nyní je čas financovat ukrajinskou domácí výrobu zbraní, které pomáhají otupovat ruské útoky na celé frontě.



Zatřetí, Spojené království a Francie - jakožto lídři v podpoře Ukrajiny - by se měly pokusit uzavřít dohodu s Trumpovou administrativou a zajistit pro Ukrajinu další rakety protivzdušné obrany. Za Bidenovy administrativy Spojené státy přesměrovaly svůj vývoz protivzdušné obrany tak, aby šel nejprve na Ukrajinu. Koalice evropských vlád v čele s Francií a Spojeným královstvím by se měla pokusit vyjednat s Bílým domem dohodu o pokračování této politiky - s tím, že Evropané zaplatí účet. Podle této dohody by zúčastněné evropské země nakupovaly pro Ukrajinu rakety AMRAAM a Patriot z amerických výrobních linek a ministerstvo obrany by tyto nákupy upřednostňovalo vzhledem k akutním a trvalým požadavkům Ukrajiny na protivzdušnou obranu. Trump může tuto nabídku odmítnout, ale není nic proti tomu, aby se tato nabídka, která by v případě úspěchu mohla být rozšířena na další obranné vývozy z USA, které Ukrajina potřebuje, uskutečnila.



Za čtvrté, evropské země podporující Ukrajinu se budou muset rozhodnout, jak za to všechno zaplatit. Jednou z možností je sáhnout do vlastních rozpočtů. Druhou, udržitelnější možností je, že Evropa zabaví ruská státní aktiva v hodnotě přibližně 300 miliard dolarů, která jsou v současnosti znehybněna v jejich jurisdikcích. Tato aktiva mohou být použita k financování ukrajinského obranného průmyslu, k nákupu zbraní z USA a celého světa a k podpoře ukrajinské ekonomiky na další roky. Ze strategického hlediska by tato aktiva poskytla Zelenskému trvalý zdroj neamerické pomoci, což by snížilo Zelenského závislost na USA a zvýšilo jeho vliv při případných jednáních o ukončení války. Mnoho právních a politických odborníků předložilo pádné argumenty, které ospravedlňují zabavení majetku a zmírňují související rizika pro evropskou ekonomiku. Náklady spojené s nečinností v současné době daleko převyšují zvládnutelná rizika zabavení majetku.



Skutečnost našeho současného okamžiku je jasná a politováníhodná: Putin nedal najevo, že by souhlasil s příměřím, takže tato válka bude pokračovat, a blíží se konec bezpečnostní pomoci USA. Evropa by měla rychle podniknout výše uvedené kroky a pomoci zachránit Ukrajinu před nadcházející bouří.



David Shimer působil v letech 2021-25 v Radě Bílého domu pro národní bezpečnost, mimo jiné jako ředitel pro východní Evropu a Ukrajinu a jako ředitel pro ruské záležitosti. Působí jako adjunct senior research scholar v Institutu globální politiky na Škole mezinárodních a veřejných záležitostí Kolumbijské univerzity.

