Channel 4 News: Brutální válka v Súdánu, kterou svět ignoruje a neřeší

16. 4. 2025

čas čtení 5 minut

Moderátor, Channel 4 News, úterý 15. dubna 2025, 19 hodin: Panorama rekordní bídy v súdánské válce. 13 milionů vysídlených, půl milionu lidí čelí hladomoru, desetitisíce mrtvých. Jeden den rozhovorů v Londýně. Dobrý večer. Súdán je od získání nezávislosti v roce 1956 zmítán občanskou válkou. Ta poslední vyhnala z domovů třetinu obyvatelstva, vytvořila milionovou záplavu uprchlíků a zabila desítky tisíc lidí. Boj je financován Spojenými arabskými emiráty na jedné straně a Egyptem a Saúdskou Arábií na straně druhé, ale díky své velikosti a etnickým zlomům Súdán vybuchuje a exploduje v celém regionu. Dnešní londýnská konference je upřímným a opožděným pokusem upozornit na konflikt vytěsněný zaměřením na Gazu a Ukrajinu. Válčící strany však nebyly ani pozvány, a není tu ani Amerika, která si v minulosti dokázala vynutit urovnání. Teď se nezajímá.









Ministr zahraničí David Lammy chce upoutat pozornost světa k hrůzám v Súdánu. Dnes v Londýně uspořádal summit, na který bylo přesně před dvěma lety vyčleněno 813 milionů liber pomoci. V Súdánu vypukla válka a zvěrstva stále narůstají. Každý den masového zabíjení, znásilňování, hladomoru, etnických čistek, válka začala poté, co někdejší spojenci, súdánské ozbrojené síly a polovojenské Jednotky rychlé podpory začaly bojovat v ulicích Chartúmu. Frontové linie se v posledních měsících změnily. Súdánské ozbrojené síly znovu dobyly hlavní město Chartúm a kontrolují sever a východ země, zatímco Síly rychlé podpory upevňují své pozice v Dárfúru na západě země a v posledních dnech zaútočily na El Fasher, tuto zprávu přináší naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová.









Reportérka: Tento víkend si natáčeli, jak terorizují tábor Zam Zam, zapalují lidi, chatrče, Síly rychlé podpory, RSF znásilňují a zabíjejí, šíří strach všude, kam přijdou.





Útočili, protože v táboře zaujala pozice milice spojená s jejich nepřítelem, Súdánskými ozbrojenými silami, ale milicionáři nebyli jejich hlavním cílem. Zaútočili na jediné zbývající zdravotnické zařízení v táboře a zastřelili devět zdravotníků z organizace Relief International. Poslední nevládní organizace v Zam Zam.









V táboře Zam Zam zní smutek. Stejný zvuk se však ozývá po celém Súdánu už dva brutální roky, kdy RSF a SAF a jimi naverbované milice pronásledují lidi, o nichž tvrdí, že je chrání. Dnes je na útěku obyvatelstvo Zam Zam, ale Súdánci utekli ze stovek měst, táborů a vesnic. Třináct milionů lidí bylo vysídleno, možná i více. Proto se dnes v Londýně konala konference, jejímž cílem bylo posílit mezinárodní pomoc Súdánu a dotlačit znepřátelené strany k mírovému procesu.





„Velmi jednoduše řečeno, musíme přesvědčit. Válčící strany, aby chránily civilisty. Aby vpustili pomoc do země a napříč zemí a aby dali přednost míru.“









„Jedná se o zahraniční agresi, kterou by mělo mezinárodní společenství odsoudit, a ne je zvát k účasti na konferencích, které by měly problém řešit, musely by je odsoudit. A pak musí být řečeno, že pokud je to špatně, je špatně i to, co děláte v Súdánu. Lidé mluví o humanitárních otázkách a Spojené arabské emiráty jsou, kdo ty lidi zabíjí,“





No, ve skutečnosti obě strany zabíjejí civilisty. RSF utekla z Chartúmu přes přehradu, přes Bílý Nil. Ale vojáci údajně obvinili některé obyčejné lidi, kteří zůstali, že jsou kolaboranti, a zabili je.





Civilisté, kteří se dostali do sousedních zemí, říkají, že uvízli mezi kovadlinou a kladivem.





„Když jste byli v Chartúmu pod RSF, bylo to mučení. S dcerou jsme se zamykaly v bytě. Ukradli nám peníze a telefony, takže to bylo těžké. Ale když přišla armáda, nevěděli, jestli jste jen civilista žijící pod RSF, nebo kolaborant. A pokud se rozhodli, že jste kolaborant, byl to pro vás konec.“





0

96

„Kolem půlnoci mi zavolal náš strážný. Ten nešťastný incident se týkal všech našich devíti zaměstnanců. Byli zabiti při brutálním útoku a ozbrojeném sportu. Byli, zastřeleni a všichni se zhroutili.“Ale kde jsou Súdánci? Ani jedna z válčících stran nebyla pozvána. Místo toho byli u stolu jejich regionální podporovatelé a zadavatelé. Súdánský prezident generál Burhan se minulý měsíc vrátil do Chartúmu poté, co súdánské ozbrojené síly vyhnaly RSF z hlavního města. Náměstek zuří, že na londýnskou konferenci byly pozvány Spojené arabské emiráty, které RSF podporují a údajně vyzbrojují.Milion Súdánců uprchlo do Čadu, 30 milionů lidí v zemi i mimo ni zoufale potřebuje pomoc. Dnešní příslib Velké Británie poskytnout dalších 120 milionů liber trochu pomůže, ale peněz není věnováno dost. A stejně bojující strany blokují a kradou pomoc, a dokud regionální země nepřestanou tento konflikt podněcovat, žádná konference ani gesto dobré vůle ho neukončí.