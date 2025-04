Britské nemocnice zavedly léčbu srdečního selhání, která snižuje počet úmrtí o 62 %

16. 4. 2025

Po úspěchu studie, která nabídla větší dávky léků během prvních dvou týdnů léčby, došlo k radikální změně stavu pacientů

Lidé se srdečním selháním v Británii dostávají na začátku léčby větší dávky léků poté, co celosvětová studie zjistila, že to vedlo k obrovskému poklesu úmrtí



Podle odborníků by nový přístup mohl znamenat, že lidé s tímto potenciálně smrtelným onemocněním začnou dostávat ideální množství léků do dvou týdnů od stanovení diagnózy, a nikoli až po mnoha měsících.



Důkazy z jiných zemí, které již tuto léčbu používají, ukázaly, že snížila počet úmrtí na srdeční selhání o 62 % a snížila riziko, že skončí opět v nemocnici, o 30 %. To jsou jedny z hlavních závěrů studie Strong-HF, do které se zapojilo 87 nemocnic ve 14 zemích. Podle odborníků by nový přístup mohl znamenat, že lidé s tímto potenciálně smrtelným onemocněním začnou dostávat ideální množství léků do dvou týdnů od stanovení diagnózy, a nikoli až po mnoha měsících.Důkazy z jiných zemí, které již tuto léčbu používají, ukázaly, že snížila počet úmrtí na srdeční selhání o 62 % a snížila riziko, že skončí opět v nemocnici, o 30 %. To jsou jedny z hlavních závěrů studie Strong-HF, do které se zapojilo 87 nemocnic ve 14 zemích.





Ve Spojeném království trpí srdečním selháním, které je nevyléčitelné, přibližně 1 milion lidí. Znamená to, že srdce již nedokáže účinně pumpovat krev v těle a postižení jsou zadýchaní a unavení.



Nemocnice svatého Jiří v Londýně a nemocnice Morriston ve Swansea začaly léčit pacienty touto inovativní metodou, která podle zúčastněných „zcela mění situaci“.



Pracovníci kliniky přirovnávají tento přístup - známý jako „rychlá titrace“ - k tomu, jak se pacientům s rakovinou podává plná dávka chemoterapeutických léků od začátku léčby, aby se zvýšily jejich šance na uzdravení.



„Srdeční selhání je tichý zabiják, a tento nový způsob léčby pacientů je naprostou změnou, o které jsem si nikdy nemyslel, že ho za svůj život uvidím. Zachrání mnoho životů a přinese naději mnoha rodinám,“ řekl Matthew Sunter, vedoucí zdravotník pro srdeční selhání v nemocnici St George's.



„Dosud jsme pacientům nasazovali velmi nízké dávky a zvyšovali je po velmi malých dávkách. Dosažení optimální dávky mohlo trvat devět až dvanáct měsíců.



„Strong-HF nám umožnil uvažovat zcela jinak. Poprvé v historii nabízíme pacientům kontrolu týden po propuštění a můžeme je zachytit dříve, než onemocní natolik, že se budou muset vrátit do nemocnice.



„A můžeme jim nasadit doporučenou léčbu srdečního selhání během dvou až tří týdnů namísto devíti až dvanácti měsíců.“



Celosvětová studie ukázala, že „jakmile pacientům nasadíme tyto léky, snížíme pravděpodobnost jejich úmrtí o 62 % a pravděpodobnost jejich opětovné hospitalizace pro srdeční selhání o 30 %. To je obrovský úspěch, který znamená, že můžeme zabránit úmrtím, kterým se lze vyhnout, a zároveň zmírnit tlak na naši nemocnici,“ dodal Sunter.



Prof. Simon Roy, národní klinický ředitel anglického zdravotnictví pro srdeční onemocnění, řekl: : „Tato léčba by mohla změnit zdravotní vyhlídky tisíců lidí postižených srdečním selháním.“



Nemocnice St George's použila tento přístup u 14 pacientů, kteří byli hospitalizováni se srdečním selháním, a plánuje jej použít u dalších 100 takových případů ročně. Morriston plánuje letos tímto způsobem léčit 500 lidí ze Swansea a Neath Port Talbot.



Dr. Parin Shah, konzultant kardiolog v Morristonu specializující se na srdeční selhání, uvedl, že léky, které pacienti dostávají, jsou natolik silné, že jim před vstupem do studie bude zkontrolován krevní tlak a funkce ledvin, aby se posoudila jejich vhodnost.



„Ne každý bude pro tuto léčbu vhodný. Někteří lidé nemusí být schopni tak intenzivní léčbu snášet. Věděli jsme, že to bude vyhovovat relativně málo lidem, ale bude to pro ně mít značný přínos,“ řekl Shah.





Britská vláda oznámila, že jejím cílem je snížit počet úmrtí, kterým se lze vyhnout, způsobených největšími zabijáky, jako jsou srdeční choroby, mrtvice, rakovina a cukrovka.





Zdroj v angličtině ZDE

