Zemřel Mario Vargas Llosa

14. 4. 2025 / Fabiano Golgo

Nemůžeme pochopit dvacáté století, ani jeho dozvuky v tom jednadvacátém, aniž bychom pochopili Maria Vargase Llosu. Byl něco, co bych nazval „morální GPS pro zploštělý svět“. A teď tato GPS zmlkla. Vargas Llosa, který zemřel v poklidu v Limě ve věku 89 let, nepsal jen romány. Dekódoval tektonické desky, které se posouvaly pod Latinskou Amerikou - desky třecí mezi demokracií a diktaturou, trhem a populismem, svobodou a strachem. Jestliže Gabriel García Márquez vnášel magii do reality, Vargas Llosa z reality udělal bolestivou diagnózu.