Pravda o boji s regulacemi a o vládních prioritách

15. 4. 2025 / Boris Cvek

Snad všichni čeští politici to stále opakují: EU má moc regulací, musíme ji deregulovat. A pořád dokola. Nikdy jsem nezjistil, ač o to velmi stojím, co konkrétně to má znamenat. Takto neurčitě to slouží jen k vyvolávání nenávisti k EU a byrokracii jako takové. V pondělí díky poslouchání pořadu Dvacet minut Radiožurnálu jsem konečně pochopil, oč jde. Hostem byl pan Zajíček, prezident Hospodářské komory a vlivný člen ODS. Vysvětlil, že první krok k vypořádání se s regulacemi musí být práce na tom, abychom si ujasnili, zcela přehledně, jaké ty regulace vlastně máme. Pak by došlo k odstraňování duplicit, zastaralých pravidel atd. Řeč je o České republice. Tedy jsme v gesci českých politiků.

Hospodářská komora vypracovala konkrétní návrh, jak to všechno udělat. Pan Zajíček ale konstatoval, že politiky to nezajímá. Nikoho. Jinými slovy řečeno: o přeregulovanosti a potřebě deregulovat se mluví jen na oko, jen kvůli vybičování odporu veřejnosti ke státu, k úřadům, jen aby bylo možné – jako na mandelinku – na někoho svést, proč se nedaří.

A teď se podržte. Pan Zajíček řekl, že když to nejde u nás v ČR, Hospodářská komora se snaží uplatnit své návrhy na úrovni EU, kde dostává více sluchu. Čili na úrovni EU vůle přece jen je, ačkoli jde o složitý mechanismus 27 nezávislých států, naopak v České republice, kde je to čistě v rukou českých politiků, není vůle k omezení regulací žádná. Ono by se totiž třeba mohlo ukázat, kolik těch regulací ve skutečnosti potřebujeme a kolik těch zhoubných nesmyslů je čistě české provenience. Nebo jak jinak si to vysvětlit?

Kromě toho se chci podělit ještě o jeden zážitek z poslouchání Českého rozhlasu. V pondělí večer (od 18 hodin) bylo možné na ČRo Plus slyšet debatu politiků o školství. Velkou část debaty zabralo téma platů nepedagogických pracovníků. Vládní koalice chce, aby povinnost platit tyto lidi přešla na zřizovatele. Tím by ředitelé ztratili možnost dotovat tyto platy na úkor učitelů. Všechno to má být posunuto na leden 2026, tedy daleko po volbách. Svaz měst a obcí je proti. Proti je také opozice, která volby zřejmě vyhraje.

Poslankyně ODS v pořadu vysvětlila, že ona jako ředitelka soukromé školy nikdy neřešila otázku těchto platů, protože služby, např. jídelní, pro její školu dělají soukromé firmy. Šokující a odporné na tom je, že kvůli potřebě šetřit tu stojí učitelé proti kuchařkám a školníkům, přičemž vláda tlačí bezohledně na úspory právě zde, ve školství, na dětech. Logické řešení by bylo přidat peníze, aby bylo důstojně pro všechny.

Jenže kde ty peníze vzít, když ANO s ODS a SPD vypustily z rozpočtu sto miliard ročně pro vysokopříjmové? Nízkopříjmové naopak vláda trestá a ždímá systematicky, jak ukazují data PAQ Research (a ostatně to jasně říkají lidé jako paní Horská nebo pan Rusnok), a nyní se jí nabízí uklízečky a kuchařky jako další oběť. Jak by mohla odolat, že?

Ekonomiku a veřejný zájem by jistě velmi poškodilo, kdyby ve školství bylo o něco více kuchařek a školníků, než je potřeba. To by byla skutečně tragédie, kdybychom nehospodárně dali peníze do platů těmto lidem. Třeba by si mohli koupit lepší potraviny nebo zaplatit svým dětem kroužek. Připomeňme, že rekordní pokles porodnosti je spojen právě s tím, že chudí nemají děti, nemohou mít děti. Strašlivý stav dotačního byznysu, kde se vyhazují miliardy za naprosté nesmysly, jak nedávno upozornil šéf NKÚ Kala, vládu naopak řešit neumí. Vzít peníze pošťákům, uklízečkám, školníkům, šetřit na dětech, je totiž mnohem jednodušší.







Rozhovor s panem Zajíčkem na Radiožurnálu:

https://radiozurnal.rozhlas.cz/zajicek-smlouva-s-khnp-mela-byt-uzavrena-co-nejdrive-na-dobre-podminky-pro-ceske-9452938







