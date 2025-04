Nový německý kancléř slíbil, že Ukrajině poskytne střely dlouhého doletu Taurus

16. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Friedrich Merz, lídr vítězné německé strany, označil ruský raketový útok na město Sumy na Květnou neděli za "vážný válečný zločin". Ukrajina proto potřebuje silnou pomoc v probíhajícím vojenském konfliktu, řekl Merz, který se má oficiálně ujmout úřadu kancléře na začátku května. Friedrich Merz, lídr vítězné německé strany, označil ruský raketový útok na město Sumy na Květnou neděli za "vážný válečný zločin". Ukrajina proto potřebuje silnou pomoc v probíhajícím vojenském konfliktu, řekl Merz, který se má oficiálně ujmout úřadu kancléře na začátku května.

Na otázku, zda by Ukrajině dodal Taurus (západní střely s nejdelším doletem, které může dostat), Merz ARD řekl, že je připraven tak učinit v koordinaci s evropskými spojenci: "Naši evropští partneři již dodávají střely s plochou dráhou letu. To dělají Britové, dělají to Francouzi a nakonec i Američané. Na tom se musíme společně shodnout. A pokud bude dosaženo dohody, Německo by se mělo zúčastnit." Dolet Taurusu (až 500 km) výrazně převyšuje výkony amerických ATACMS (až 300 km), stejně jako britských Storm Shadow a jejich francouzského protějšku SCALP-EG (250-290 km v exportní verzi).

Vladimir Putin, který válku rozpoutal, nebude "pozitivně reagovat na slabost a mírové návrhy," řekl Merz o pokusech Donalda Trumpa vyjednávat s Kremlem o ukončení války. Jako důkaz uvedl útok na Sumy, který zabil nejméně 34 civilistů a zranil 117: "To je to, co Putin dělá těm, kteří s ním mluví o příměří." Merz dodal: "[Putin] si musí v určitém okamžiku uvědomit beznadějnost této války, což znamená, že musíme Ukrajině pomoci."

Dokonce navrhl, že Taurus by mohl být použit k útokům na cíle, jako je Kerčský most.

Odcházející kancléř Olaf Scholz kategoricky odmítl poskytnout Ukrajině Taurus, přičemž trval zejména na tom, že by to vyžadovalo přítomnost německých vojenských specialistů na Ukrajině. A Scholz se považoval za odpovědného za to, že se válka mezi Ruskem a Ukrajinou podle něj nezměnila ve válku mezi Ruskem a NATO. Ministr obrany Boris Pistorius, který by si měl po Merzových jednáních o koaliční vládě udržet svůj post, označil před rokem rozhodnutí nedat Ukrajině Taurus za správné rozhodnutí. Pistorius však zároveň zaujímá tvrdý postoj k Rusku.

Mír na Ukrajině je "v blízké budoucnosti nedosažitelný", varoval v pátek, když se evropské země zavázaly poskytnout Kyjevu nový balík vojenské pomoci v hodnotě rekordních 21 miliard eur. "Rusko musí pochopit, že Ukrajina je schopna pokračovat v boji, a my to budeme podporovat," řekl Pistorius po zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny.

Dříve, když byl Merz v opozici, a jím vedená Křesťanskodemokratická unie trvali na předání střel na Ukrajinu. V říjnu loňského roku Scholz vyzval Scholze, aby dal Putinovi ultimátum a slíbil, že do 24 hodin dodá Taurus, pokud ruská armáda nepřestane útočit na ukrajinskou civilní infrastrukturu.

Merz ještě není kancléřem: oficiální nástup jsou naplánován na 6. května a během této doby se situace může změnit, říká politolog Alex Jusupov, člen Nadace Friedricha Eberta. "Zatím však neexistují žádné hmatatelné účinky diplomatických iniciativ Washingtonu – a pokud tomu tak bude, pravděpodobnost dodávek je reálná," dodává. Podle Jusupova Taurus neumožní zvrátit vývoj na bojišti, ale přesun těchto střel bude znamenat další desynchronizaci přístupů Evropy a Spojených států. Pokud Merz bude toto rozhodnutí koordinovat s Washingtonem, pak bude s jeho iniciativou zacházeno "chladně", řekl. Pokud se nový kancléř omezí na dohodu s Londýnem a Paříží, "což je stále těžké si představit", bude to jeho první jasný krok k tomu, aby se zbavil závislosti na Spojených státech.

Zdroj v angličtině: ZDE

