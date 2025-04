Británie: Patnáct bývalých vysokých konzervativců bylo obžalováno z podvodu

15. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

O úrovni bývalých vysokých činitelů Konzervativní strany vypovídá, že v pondělí byli obžalováni z podvodů, a mohou za to skončit až dva roky ve vězení.

Jde o vysoké činitele Konzervativní strany, kteří se vsadili v sázkových kancelářích o větší finanční částky ohledně toho, kdy budou v létě 2024 v Británii všeobecné volby. Potíž je, že jako vysocí činitelé Konzervativní strany tito politikové znali dosud všeobecně nezveřejněnou informaci, že všeobecné volby určil tehdejší konzervativní premiér Rishi Sunak na 4. července 2024. Takovým způsobem konzervativní politikové připravili podvodně sázkové kanceláře o větší peníze.





Bývalý konzervativní poslanec Craig Williams je mezi 15 lidmi, včetně několika dalších vysoce postavených toryů, které Komise pro hazardní hry obvinila z podvodu v souvislosti se sázkami na datum parlamentních voleb ve Spojeném království v roce 2024.



Williams byl poslancem za Montgomeryshire a soukromým parlamentním tajemníkem Rishiho Sunaka, ale po zveřejnění článku v deníku Guardian o údajných sázkách na červencové volby jen několik dní před veřejným vyhlášením termínu ztratil podporu Konzervativní strany.



Podle prohlášení Komise pro hazardní hry je mezi dalšími obviněnými i Russell George, toryovský poslanec velšského parlamentu, který zastupuje stejnou oblast jako Williams.



Mezi dalšími obviněnými jsou Laura Saundersová, červencová kandidátka konzervativců za Bristol North West, která po zveřejnění vyšetřování rovněž ztratila podporu strany, Tony Lee, ředitel volebních kampaní konzervativců, který je manželem Saundersové, a Nick Mason, který byl v té době vedoucím datového oddělení toryů.





Někteří z dalších obviněných mají současné nebo dřívější vazby na stranu.









Zdroj v angličtině ZDE

Obvinění se mají dostavit k westminsterskému soudu 13. června 2025, uvedla Komise pro hazardní hry. Dodala, že vyšetřování se zaměřilo na „osoby podezřelé z využití důvěrných informací - konkrétně předběžné znalosti navrhovaného data voleb - k získání nekalé výhody na sázkových trzích“.Dodala, že takové jednání je trestným činem podvodu podle článku 42 zákona o hazardních hrách z roku 2005.Tvrzení, že Williams a další osoby se mohli snažit hrát na sázkových trzích s předstihem o datu 4. července, bylo pro konzervativce v té době velmi nepříjemné.Následně vyšlo najevo, že kvůli sázkám na termín voleb bylo vyšetřováno až sedm příslušníků metropolitní policie. Má se však za to, že mezi patnácti obviněnými je pouze jeden bývalý policista, 55letý Jeremy Hunt.Ostatní, které komise jmenovala, jsou: Simon Chatfield, 51 let, z Farnhamu v Surrey, bývalý šéf marketingu Konzervativní strany; Amy Hindová, 34 let, z Loughtonu v Essexu; Anthony Hind, 36 let, z Loughtonu v Essexu; Thomas James, 38 let, z Breconu; Charlotte Langová, 36 let, Brixton, jižní Londýn; Iain Makepeace, 47 let, Newcastle upon Tyne; Paul Place, 53 let, Hammersmith, západní Londýn; James Ward, 40 let, Leytonstone, východní Londýn; a Jacob Willmer, 39 let, Richmond, jihozápadní Londýn.Mluvčí konzervativců uvedl, že všichni obvinění zaměstnanci strany byli suspendováni ze svých funkcí, a dodal: „K těmto incidentům došlo v květnu loňského roku. Naše strana je nyní pod novým vedením a s Komisí pro hazardní hry plně spolupracujeme.“Komise má pravomoc vést a stíhat vlastní vyšetřování údajných trestných činů souvisejících s hazardními hrami. Metropolitní policie vedla vlastní paralelní vyšetřování tvrzení o sázení v den voleb, které však bylo zastaveno.